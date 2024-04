Oroscopo del 17 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Quella odierna sarà una giornata ricca di soddisfazioni? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Sta per iniziare una giornata con notizie positive? Lavoro, amore e finanze ti consentiranno di gioire? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 17 aprile.

ARIETE Un giorno pieno di energia per gli Arieti, con attenzione ai rapporti familiari e amorosi. In ambito lavorativo, successo e opportunità da cogliere. In ambito finanziario, possibilità di vincita in giochi di fortuna.

TORO L'aria di primavera risveglia le vostre qualità migliori. I pianeti Saturno, Giove, Urano, Nettuno e Marte vi donano sicurezza, abilità e fortuna. Accogliete la sfida di evolvere e migliorare. Venere favorisce generosità in amore e nuovi incontri. Nel lavoro, autonomia e successo con circostanze favorevoli. In denaro, evitate rischi e provate fortuna più avanti.

GEMELLI Emozioni intense per il vostro segno: riflessione critica, soluzioni ideali e riallacciare rapporti. In amore, più calore e slancio per evitare sfumature. Opportunità professionale in vista, seguite Plutone. Vincite in arrivo grazie a Luna e Venere, sfruttatele.

CANCRO Venite favoriti da Giove per gestire con realismo situazioni complesse. Per festeggiare il compleanno tra il 7 e il 17 luglio. Marte vi appassiona in amore, rimanete pazienti. Mercurio vi rema contro al lavoro, evitate risultati esagerati. Affrontate con affetto le spese dei figli e comunicate con loro.

LEONE La giornata odierna porta influssi positivi per il Leone, in particolare per coloro nati ad agosto. Buona salute per il cuore e la circolazione. Amore: dedicare tempo alla relazione. Lavoro: favorevoli professioni che richiedono comunicazione e immagine. Finanze in crescita, opportunità di investimento.

VERGINE Una giornata di successo con Urano, Giove e Luna a vostro favore. Attenzione a Saturno, Marte e Nettuno, potrebbero causare contrattempi. Amore appassionato con Luna in Leone, conferme professionali grazie a Urano e fortuna al Lotto con numeri pari. Buona giornata di "grazia astrologica"!

BILANCIA Oggi, la Luna porta armonia familiare e collaborazione. Attenzione ai raffreddori per compleanni tra il 5 e il 13 ottobre. Comunicativi ed espansivi, avrete successo nella socialità. Amore poetico grazie alla Luna, opportunità lavorative con Plutone e guadagni attesi.

SCORPIONE Oggi, con Marte favorevole avrete successo nell'amore, ma attenzione all'atteggiamento dominante. Saturno vi darà sicurezza sul lavoro. Non rischiate troppo nel gioco d'azzardo, aspettate un momento più propizio.

SAGITTARIO Oggi, Marte vi invita alla calma e al riposo. Il panorama astrologico combina momenti sereni con piccole difficoltà, riflettendo la vostra primavera interiore. In amore, cercate il dialogo e la dolcezza. Sul lavoro, mostrate determinazione. Buona fortuna nei giochi d'azzardo.

CAPRICORNO Il forte legame di Marte nei Pesci vi porta una giornata di successi familiari e capacità di risolvere problemi con razionalità. In amore, la dolcezza vi avvicina di più alla persona amata, mentre Giove nel Toro vi aiuta a trovare nuove strade professionali.

ACQUARIO Una nuova primavera si profila con Mercurio e Venere favorevoli. Marte e Nettuno portano forza e adattamento. In amore, evitate sentimentalismi superficiali; nel lavoro, preparatevi con determinazione. Riservate denaro per viaggi futuri, nord Europa consigliato.

PESCI Il segno dei Pesci è avvantaggiato dalla presenza combinata di Nettuno, Saturno e Marte, che favoriscono azione e attività. Venere, il Sole e Mercurio portano ulteriore fortuna. Attrazione erotica intensa per festeggianti di marzo. Valorizzate l'armonia con il partner. Competenza riconosciuta porterà successo professionale. Possibilità di vincita al Lotto per chi è nato tra il 12 e il 16 marzo.