Oroscopo del giorno: le previsioni dell'8 aprile segno per segno

Ti aspetta una giornata favorevole oggi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa c'è per te dietro l'angolo oggi? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'8 aprile.

ARIETE La Luna, Venere, il Sole e Mercurio creano un clima ideale per l'azione. Dimostrate grande capacità organizzativa in casa, superando la tendenza al caos. Grazie al vostro fascino irresistibile, single della prima decade possono attirare nuovi amori. In coppia, potrete consolidare la vostra storia progettando insieme. Ambizioni di successo nel lavoro, soprattutto per chi ha una libera professione. Possibilità di nuove opportunità commerciali.

TORO Giornata favorevole per i nativi di maggio, con Saturno e Nettuno nei Pesci che potenziano sensibilità ed intuito. In amore, armonia familiare e coinvolgimento emozionale; nel lavoro, successi in arrivo grazie a Urano e Giove. Opportunità finanziarie da non perdere.

GEMELLI Giornata positiva con energie dalla Luna, Sole, Mercurio e Venere nell'Ariete. Risolvete prontamente questioni familiari, prestate attenzione all'amore e lavorate su un cambiamento necessario. Preoccupatevi solo delle spese improvvisate, ripristinerete presto il vostro equilibrio finanziario.

CANCRO Marte, Saturno e Nettuno creano un'atmosfera dolce, migliorando intuito e sensibilità. Armonia familiare e amore appagante per chi è nato tra il 4 e l'11 luglio. Lavoro fluido e comunicativo, evitate investimenti con Saturno contrario.

LEONE Giornata equilibrata con influssi positivi e negativi; concentrazione sul benessere emotivo e fisico, soprattutto per chi è nato tra il 7 e il 13 agosto. Plutone suggerisce pazienza in amore, mentre Mercurio porta successi lavorativi. Luna favorevole alle finanze.

VERGINE Urano nel Toro vi ispira attivismo e cura, portando successo e contentezza. Giove vi guida nelle vacanze con la dolce metà, mentre Urano favorisce incontri per i single. Creatività e energia vi accompagnano nel lavoro, ma siate generosi con i vostri figli.

BILANCIA Giornata tranquilla con soddisfazioni in amicizia. Momento di ripresa emotiva nell'amore, evitare possessività e invadenza. Lavoro disorganizzato, attenzione e impegno necessari. Investimenti in arrivo, decidete con calma. Plutone vi protegge, prendetevi tempo per decidere.

SCORPIONE Giornata altalenante con momenti complicati e sereni, con possibili divergenze familiari da risolvere. Pluto e Marte favoriscono la forma fisica. In amore, piccole nubi da superare con dolcezza. Al lavoro, affrontate gli impegni con volontà e mantenete il buonumore. Evitate operazioni finanziarie rischiose.

SAGITTARIO La giornata si apre con influssi positivi nonostante Saturno e Marte. Incontri promettenti e intese di coppia favoriti. Attenzione a non essere troppo autoritari con i colleghi. Possibilità di fortuna al Lotto con numeri dispari.

CAPRICORNO Stimolati dal Sole e dall’Ariete, cercate armonia e soddisfazioni familiari. Single in aprile potrebbero avere sorprese inaspettate; in coppia, condividete passioni e interessi per un’intesa perfetta. Lavoro stimolante, completate affari in sospeso. Finanze in crescita, coccolatevi e coinvolgete i cari nei progetti.

ACQUARIO Nuovo giorno di primavera con auspici favorevoli. Venere nel segno dell’Ariete vi regala riposo notturno, Luna, Mercurio, Plutone, Marte, Sole, Saturno vi portano successo in amore e lavoro. Completerete questioni in sospeso al lavoro e avrete fortuna con i giochi di denaro.

PESCI Giove vi protegge con effetti positivi dal segno del Toro. Oggi l'attenzione è focalizzata sui legami affettivi, che guidano anche le vostre scelte. Grazie alla vostra intuizione, anticipate le difficoltà e colmate le lacune. In amore, serata romantica con Nettuno. Sul lavoro, evitate conflitti con astuzia. Possibili guadagni da investimenti consigliati da amici. Prosperità in denaro.