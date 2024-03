Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 marzo

Vuoi sapere cosa ti riservano oggi le stelle in ambito professionale? Amore e finanze saranno positivi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Venere porta bellezza e benessere. Per l'Ariete, simboleggia passione e salute. Troverete un equilibrio tra famiglia e relazione di coppia. Venere favorisce nuovi legami e relazioni passionali. Vi sentirete sicuri nelle scelte professionali, soprattutto se siete liberi professionisti. Nuove opportunità si aprono davanti a voi. Considerate un investimento immobiliare, ma raccogliete tutte le informazioni necessarie prima di decidere. Mercurio vi guiderà con intelligenza.

TORO Oggi dovete fare attenzione a non esagerare nel voler controllare ciò che vi circonda, specialmente a causa dell'influenza imbronciata di Plutone, che potrebbe causare alti e bassi emotivi durante il giorno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio la situazione si calmerà. Grazie a Urano, la passionalità sarà al top oggi, sia per le coppie stabilite che per chi sta iniziando una nuova relazione. Una giornata produttiva vi aspetta, soprattutto se lavorate in campi creativi come le arti visive. Le vostre azioni sul lavoro, soprattutto se siete nati nella seconda decade, potrebbero portare a risultati economici inaspettati.

GEMELLI Oggi, un bel Giove vi favorisce nella forma fisica e nell'aspetto esteriore, aumentando la vostra simpatia in tutti gli ambienti. Solo i nati nella seconda decade potrebbero sentirsi irrequieti a causa di Saturno. La posizione di Plutone vi porta fiducia e ottimismo nelle vostre conquiste sentimentali. L'eros sarà favorevole fino al 2044, approfittatene! Mercurio vi sostiene con vigore, ottenendo risultati senza accontentarvi. Continuate a dare il massimo! Urano vi aiuta a gestire le finanze in modo razionale. Chi festeggia il compleanno tra il 9 e il 12 giugno ha ottime prospettive finanziarie.

CANCRO Oggi potreste sentire qualche tensione a causa di una posizione sfavorevole di Mercurio nel vostro segno. Tuttavia, Giove vi darà supporto, portando sensibilità, intuito ed empatia. La Luna vi fornirà energia extra, soprattutto se nati tra il 30 giugno e il 5 luglio. Dialogo aperto con il partner per superare eventuali tensioni e rafforzare il legame. La vostra dolce metà vi sosterrà con amore e dedizione. Se siete liberi professionisti, Marte e Venere vi aiuteranno a essere competitivi, soprattutto se nati nella prima o nella terza decade. Saturno favorevole vi aiuterà a gestire le vostre finanze, soprattutto se appartenete alla seconda decade.

LEONE Il benessere e l'armonia tra mente e corpo caratterizzano questa giornata. Le leonesse e i leoni della prima decade evitino passi falsi. Momento di appassionante condivisione in coppia, soprattutto per i nati dal 9 al 16 agosto, con appagamento emotivo ed erotico completo. Novità in arrivo per chi è nato dal 19 al 23 agosto. Il cielo protegge i Leoni della terza decade, con possibilità di mostrare i propri talenti e il proprio valore. Giornata favorevole per tentare la fortuna al gioco, senza puntare troppo alto. La Luna in Scorpione può portare ostacoli finanziari da considerare.

VERGINE Plutone propone cambiamenti radicali in ambito familiare e amichevole. Il vostro equilibrio è un punto di forza e la vostra forma fisica trova nuova vitalità. Sensibili e comunicativi, dedicate attenzione e cura alla persona amata, soprattutto se nati dal 9 al 14 settembre. Vi impegnate con passione nella vostra professione, sfruttando al meglio la programmazione intelligente del vostro lavoro. Un affare interessante si presenta, consultate esperti e prendete decisioni rapide con l'aiuto della Luna nello Scorpione.

BILANCIA L'influenza di Mercurio continuerà ad influenzare i nati in ottobre, determinando un periodo di stanchezza e poca voglia di socializzare. Tuttavia, sarà un momento favorevole per dedicarsi a impegni che richiedono concentrazione mentale. Nell'ambito amoroso, Plutone garantirà un forte appeal erotico, anche se potrebbero esserci qualche momento di freddezza da parte del partner. Sul fronte lavorativo, sarà importante dimostrare risultati concreti per ottenere successo. Con la Luna in Scorpione, sarà possibile sfruttare al meglio le risorse finanziarie, orientandosi verso investimenti vantaggiosi.

SCORPIONE L'oroscopo di oggi vi promette grandi opportunità e sfide interessanti. I pianeti favorevoli sono pronti ad influenzare positivamente la vostra giornata, mentre i negativi sono pronti a testare la vostra determinazione. Marte vi rende più dominanti e possessivi nei rapporti amorosi. La vostra determinazione e il vostro talento vi hanno resi apprezzati dai vostri superiori. Continuate ad impegnarvi e raggiungerete obiettivi prestigiosi. Grazie alla Luna nel vostro segno, riuscirete a sistemare le vostre questioni finanziarie e a ripristinare l'equilibrio nella vostra vita familiare ed economica.

SAGITTARIO L'energia positiva di Mercurio nel vostro segno vi favorisce, supportato da Plutone, promuovendo scambi comunicativi con parenti e rafforzando legami familiari. In amore, momento trasgressivo e curioso, ideale per avventurarsi in nuove relazioni. Siete generosi ma determinati, la Luna dal vicino Scorpione vi porta lucidità per gestire affari. Organizzate le finanze familiari con oculatezza, con l'aiuto di influenze planetarie positive.

CAPRICORNO L'oroscopo di oggi segnala una giornata positiva con l'influsso di Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove, Marte, Venere e la Luna a favore. Venere favorisce la vita familiare e amichevole, portando armonia e buon umore. La capacità di costruire relazioni solide e resistere alle prove del destino è la vostra forza. Affrontate le sfide con pazienza e diplomazia, soprattutto se siete nati tra il 3 e il 13 gennaio. I guadagni provenienti dal vostro lavoro vi permettono di indulgere in generosità.

ACQUARIO Oggi è una giornata speciale per gli Acquario, con l'influenza di Plutone, Mercurio e Nettuno. L'energia positiva vi porta a risolvere problemi con chiarezza e facilità, mentre la vostra vita sociale è vivace e piena di opportunità. Con il vostro umorismo e la comunicazione affettuosa, riuscite a superare eventuali tensioni nella coppia, specialmente se festeggiate il compleanno a febbraio. Oggi è favorevole per fare progressi nella carriera, grazie a tattiche intelligenti che vi permettono di agire con discrezione. Mostrate generosità aiutando chi è in difficoltà economiche, coinvolgendo anche altre persone per dare un prezioso aiuto.

PESCI L'oroscopo di oggi promette una scena planetaria discreta, con la Luna in Scorpione che porta beneficio. Venere, Giove, Urano e Marte donano freschezza, simpatia e voglia di amare. Nettuno in congiunzione ai Pesci esalta il desiderio di cambiamento. Marte potrebbe provocare scaramucce nelle relazioni recenti, ma concentratevi sulla costruzione di una relazione solida. Momento positivo sul lavoro, collaborazione con nuovi colleghi e possibilità di nuove amicizie. Attenzione alle spese e al rischio di superare il budget.