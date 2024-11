Trieste celebra Steve McCurry, la mostra dal 15 novembre

Fino al 4 maggio 2025 in esposizione al Salone degli Incanti 150 immagini per ripercorrere la vita e la carriera di uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea. L’evento rientra nella programmazione di Go!2025&Friends, per celebrare Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura nel 2025 ascolta articolo

Sarà il Salone degli Incanti di Trieste a ospitare, dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025, “Steve McCurry. Sguardi sul mondo”, una retrospettiva con oltre 150 immagini – di cui alcune inedite – che regalerà ai visitatori un viaggio nei volti, nei luoghi e nelle culture incontrate dal fotografo statunitense. Oggi, nello spazio che accoglierà la rassegna, è stato presentato il progetto curato da Biba Giacchetti sotto la direzione artistica di Madeinart e Gianni Mercurio ed è stata inaugurata la mostra inserita nella programmazione di Go!2025&Friends, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Go!2025, con Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, che coinvolge non solo Gorizia ma anche altre sedi e luoghi del territorio regionale per tutto il 2025. Si tratta di una delle esposizioni più complete del lavoro dell’artista, che porterà per la prima volta in Friuli Venezia Giulia oltre un centinaio di opere a coprirne l’intera carriera, offrendo una panoramica delle tematiche a lui più care, tra viaggi, culture, bambini e ritratti, in una narrazione autentica di storie di vita colte a tutte le latitudini. Dall’India, dall’Afghanistan, dal Myanmar, dall’Africa e da altri luoghi come Cina, Cambogia e Giappone, McCurry racconta volti e persone attraverso narrazioni uniche e commoventi, una fra tutte la “ragazza afghana”, Sharbat Gula, fotografata in un campo profughi in Pakistan, il cui sguardo è divenuto un simbolo mondiale. Questo affascinante percorso allestito a Trieste mescola intenzionalmente temi e luoghi diversi, esortando il visitatore a esplorare liberamente le emozioni suscitate da ogni scatto e immergendosi nell’universo personale del fotografo. "La mostra di Trieste rappresenta una delle retrospettive più complete del mio lavoro. Con oltre 150 fotografie, copre tutta la mia carriera e offre una panoramica delle tematiche che mi sono più care. I visitatori troveranno una selezione che spazia dai miei libri più significativi, esplorando una varietà di mondi: dalle mie esperienze in Afghanistan e India, al mio lavoro con i bambini, fino alle serie di ritratti – sono le parole di Steve McCurry – . Accanto ad alcune delle mie immagini più iconiche, questa mostra presenta anche scatti inediti che condivido con entusiasmo per la prima volta. Spero che questa raccolta offra ai visitatori una vera e propria finestra sui diversi mondi che ho avuto la fortuna di documentare nel tempo". "Il Salone degli Incanti di Trieste, con la magnificenza dei suoi spazi e la sua posizione impareggiabile, rende questa retrospettiva di McCurry davvero unica – ha sottolineato Biba Giacchetti, la curatrice –. Mi ha permesso di immaginare un percorso curatoriale che attraversa paesi, culture e storie, raccontate come solo Steve sa fare. Vedo questa mostra come una grande 'Arca' affacciata sul mare, in una città straordinaria che, attraverso la sua storia, conosce il senso del dolore e della forza, dell’avventura e dell’integrazione culturale. Lavorare in questo contesto è stato un grande privilegio". "Ogni volta che un progetto si realizza è sempre un piccolo miracolo dovuto all’impegno e alla volontà di differenti professionalità che riescono a far combaciare tempi, necessità e creatività – commenta Consuelo Nocita, co-founder, ceo e project manager di Madeinart –. Siamo felici di portare questo progetto a Trieste al Salone degli Incanti: il percorso creato ripercorre un viaggio che racconta con suggestione di sfumature e con un gioco di luci differenti realtà e punti di vista, offrendoci uno sguardo sul mondo vicino e lontano".

GO!2025, NOVA GORICA E GORIZIA INSIEME PER LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 Un’unica città europea transfrontaliera. Nova Gorica-Gorizia è la prima Capitale europea della Cultura “assegnata” a due città di due stati diversi (Slovenia e Italia) che hanno condiviso la drammaticità del “secolo breve” trovando la forza di superare le frontiere e costruire un nuovo futuro. “GO!2025” è un progetto che sfida le concezioni di confini e nazionalità, proponendo una collaborazione tra due città transfrontaliere e trovando nelle differenze un valore aggiunto. Dopo anni di divisioni e cambiamenti geopolitici che hanno segnato la storia delle due città – con da una parte Nova Gorica, costruita all'indomani della Seconda guerra mondiale dopo il tracciamento del confine tra Italia e Slovenia, dall'altra l’antica Gorizia, centro culturale, amministrativo ed economico con una storia mitteleuropea – nasce dunque questo progetto la cui anima risiede proprio nel superamento delle barriere, perno intorno al quale ruota il programma culturale e artistico di “GO!2025”, con progetti unici che vanno all’insegna della connessione e della collaborazione, promuovendo un'identità comune come eredità per le generazioni future. L’inizio ufficiale è fissato per l’8 febbraio 2025, giornata in cui è prevista la cerimonia di inaugurazione che vedrà la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia collaborare in un concerto a due voci, altamente significativo e simbolico per la storia di questo confine. Tutte le informazioni su “GO!2025” e il programma: www.go2025.eu/it/go-2025/chi-siamo

GO!2025&FRIENDS, EVENTI SENZA CONFINE NON SOLO A GORIZIA Ad affiancare il programma ufficiale di “GO!2025”, si aggiungerà il palinsesto di “GO!2025&Friends”, con una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per coinvolgere non solo Gorizia, ma anche altre sedi e altri luoghi sul territorio regionale per tutto il 2025. Appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazio­nale per arricchire la proposta culturale e musicale realizzata in occasione della Capitale europea della Cultura così da coinvolgere i visitatori che verranno a scoprire le due città di Gorizia e Nova Gorica, in un percorso che abbraccia tutta la regione Friuli Venezia Giulia. “GO!2025&Friends”, con un proprio logo e una grafica, che rappresenta un continuum con l’agenda ufficiale, vedrà dunque calendarizzare concerti di vario genere in diverse località della regione – al di fuori di Gorizia - e alcune mostre d’arte, in una sorta di estensione borderless della Capitale della cultura, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione di tutta la regione e sfruttare la visibilità dell’iniziativa per valorizzare la destinazione Friuli Venezia Giulia.