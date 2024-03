Oroscopo del 26 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Cosa ti riservano oggi fronti quali lavoro, amore e finanze? Sono in arrivo notizie interessanti? Se sei curioso di sapere cosa può succedere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE L'oroscopo per l'Ariete oggi rivela una giornata discreta con la Luna in Bilancia che potrebbe influenzare il vostro umore, specialmente se nati nella terza decade. Venere vi porta armonia e compatibilità con il partner, soprattutto se nati nella terza decade. Sarà una serata romantica e divertente insieme alla persona amata. Plutone e il Sole vi spingono a fare scelte azzeccate, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 2 e il 7 aprile. Organizzatevi bene per affrontare le tante proposte in arrivo. Con la Luna contraria, evitate spese superflue e investimenti impulsivi. Fate attenzione a non strafare con vestiti, accessori e scarpe.

TORO Giornata all'insegna della positività e dell'ottimismo. Plutone potrebbe portare qualche ostacolo per i nati nella prima decade, mentre Giove favorisce nuovi progetti per quelli della seconda decade. Marte e Nettuno creano un'atmosfera romantica e passionale, ideale per vivere momenti intensi con la persona amata. Giove e il Sole portano sensualità e passione, rendendo ogni sogno d'amore realizzabile. Dopo una giornata di lavoro, sarai il perfetto padrone di casa serale, grazie alle tue qualità culinarie e alla tua capacità di intrattenere gli ospiti. Con Giove dalla tua parte, sarai davvero irresistibile. Grazie a Urano, potrai fare acquisti conveniente, soprattutto se sei nato nella terza decade. La prospettiva economica è positiva, concediti qualche spesa extra senza preoccupazioni.

GEMELLI Questa giornata inizia con influenze astrologiche favorevoli, grazie alla presenza della Luna nella Bilancia che vi dona leggerezza e gioia. Amabili e affascinanti, siete portati all'amore per l'arte e la cultura. I flirt sono favoriti, specie per chi è nato nella prima decade. Le nuove relazioni promettono bene, soprattutto per chi è nato tra il 2 e il 7 giugno. I legami stabili si rafforzano. Siete abili nel coinvolgere gli amici, organizzando serate divertenti dopo il lavoro. Plutone e il Sole vi fanno brillare sul lavoro, mostrando il vostro talento. La Luna in Bilancia vi guida verso acquisti mirati, legati alla bellezza e alla salute, o investimenti in arte.

CANCRO Splendido Giove favorisce salute, armonia familiare e creatività. Volontà di migliorare la condizione del partner, reciprocità e completezza per la terza decade. Avventure per nati in giugno. Accoglienti e affettuosi, nuove conoscenze e serate in relax. Condivisione e savoir-faire per chi è nato a giugno. Luna dispettosa, attenzione agli acquisti. Fortuna al gioco per prima e seconda decade.

LEONE L'oroscopo del giorno per il segno del Leone promette un percorso luminoso e positivo grazie al Sole e a Mercurio favorevoli. La comunicazione e la leggerezza saranno particolarmente valorizzate. Successi mondani in arrivo per i nati tra il 7 e il 20 agosto. I Leoni mostrano sensibilità e tenerezza, ma attenzione a non diventare troppo possessivi. Momenti di conquista amorosa per i single della prima decade. Dopo una giornata intensa, coltivate la vostra personalità generosa. Serata all'insegna del lusso e della grandeur. Occhio alle spese eccessive, i valori Ariete possono rendervi troppo sperperatori. Buone opportunità finanziarie per i nati nella terza decade.

VERGINE L'oroscopo della Vergine per la fine del mese vede pianeti favorevoli come Urano e Giove che vi donano forza e decisione. Venere e Marte portano sfide nei rapporti sociali e familiari, ma anche stimoli per i single. Momento altalenante in amore, ma con buone prospettive per esprimere il vostro carattere affettivo fedele e misurato. I single avvertono la voglia di nuove emozioni. Organizzati e precisi, avete la possibilità di gestire serate piacevoli dopo il lavoro. Urano vi assiste per garantire che tutto sia perfetto. Luna favorevole per vincite al gioco, soprattutto se provate fortuna con le schedine nel calcio.

BILANCIA I pianeti collaborano per influire positivamente su di voi, specialmente per i nati in settembre. La vostra sete di romanticismo e tenerezza cresce, portandovi a organizzare cenette romantiche per stare con la vostra dolce metà. I single, specialmente nati a settembre, troveranno facilmente intese emotive e sessuali. I vostri superiori apprezzano il vostro approccio preciso, puntuale e rigoroso. Sarete ammirati e stimati, soprattutto se nati tra l'8 e il 15 ottobre. Avrete successo nel gioco e nelle scommesse, con la possibilità di vincite interessanti.

SCORPIONE Il vostro oroscopo quotidiano vi riserva buone notizie, cari Scorpioni. Vi sentirete sereni e in armonia con il vostro ambiente familiare, con Saturno, Marte, Venere, Nettuno e la Luna tutti favorevoli. Per mantenere l'equilibrio nella vostra relazione, dovrete mostrare rispetto, impegno e sensibilità verso il partner. Mostrate la vostra genialità e sensibilità nel comprendere gli altri, con l'ausilio di Nettuno che migliora le vostre capacità di intesa sul lavoro. Marte vi spinge a provare la fortuna. Siate prudenti e divertitevi con responsabilità.

SAGITTARIO La Luna nella Bilancia e valori Fuoco dominanti vi danno slancio ed entusiasmo. Il Sole e Mercurio vi donano calore umano e voglia di primeggiare. Plutone favorisce romantiche atmosfere tête-à-tête e nuovi contenuti nel legame di coppia. I single si sentiranno pronti per nuovi incontri. Organizzate lo svago post-lavoro con generosità e affabilità. Potreste sorprendere con piatti squisiti e creativi per i vostri cari. Oggi è il momento giusto per investire nella bellezza e nel benessere personale, con la Luna nella Bilancia a favorirvi.

CAPRICORNO Lo straordinario Giove in Toro sta portando un ottimo stato di salute fisica e morale per i nati dal 2 al 12 di gennaio. Il pianeta resterà favorevole per tutta la primavera, garantendo entusiasmo e energia. Per i nati nella terza decade, il team Venere - Nettuno sarà un alleato impareggiabile. Trovate l'equilibrio tra famiglia e coppia, portando felicità alla vostra dolce metà. Dopo il lavoro godetevi il tempo con parenti e amici, creando un'atmosfera di armonia e condivisione. Dimostrate la vostra competenza nel servire ottimi vini agli amici. Evitate di giocare oggi, la Luna non è favorevole. Concentratevi su altre attività e riprovate tra qualche giorno.

ACQUARIO L'oroscopo giornaliero oggi vi regala una carica irresistibile, grazie a Plutone nel vostro segno. La Luna in Bilancia vi riempie di stimoli positivi, perfetti per condividere momenti romantici con il partner o lanciarvi in nuove conquiste. Saturno, Sole e Mercurio vi supportano per successi amorosi. Attestazioni di stima e fiducia da parte dei superiori, con promozioni in vista se siete nati tra il 29 gennaio e il 4 febbraio. Sicurezza e successo con la Luna in Bilancia. La buona sorte vi sorride, potete rischiare la fortuna al gioco o provare con la schedina del calcio. Siete protetti per investimenti fortunati.

PESCI Sotto l'influenza benefica di Venere, i Pesci della terza decade possono godere di un periodo di benessere e amore, con un focus speciale su salute e famiglia. Venere e Saturno vi sostengono, bilanciando romanticismo e razionalità. Se siete nati nelle seconde e terze decadi, sarete particolarmente favoriti in amore. Creativi e affascinanti, con Giove nel Toro potreste dedicarvi alla gastronomia e alla cucina. Se compiete gli anni tra il 2 e il 9 marzo, festeggiate con una cena da chef! Oggi è il momento di concedervi un lusso che desideravate da tempo, grazie a una spesa che ora potete permettervi.