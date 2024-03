Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 marzo

Sul fronte professionale sono in arrivo soddisfazioni? E amore e finanze ti riservano preziose sorprese? Se sei curioso di sapere cosa può succedere oggi, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

La giornata odierna sarà benevola sul fronte del lavoro? E soldi e amore ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 19 marzo.

ARIETE Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di inizio primavera piuttosto promettente. I vostri tre paladini celesti, Plutone, Marte e il Sole, lavorano instancabilmente per garantire che la vostra vita sia in continua evoluzione verso coerenza, equilibrio e sicurezza interiore. Mercurio nel vostro segno continua ad influenzare positivamente il vostro percorso. L'influenza della Luna promette momenti intensi e profondi nelle relazioni amorose. Con Urano in posizione benefica, si prospetta un periodo di innovazioni proficue nel campo professionale, soprattutto per chi ha un'attività autonoma e è nato nella terza decade. Saturno vi aiuta a risolvere questioni patrimoniali legate alla famiglia, con saggezza e buon senso.

TORO Oggi, sotto l'influenza benefica di Venere nei Pesci, affrontate con successo questioni familiari e domestiche. Mercurio vi regala una passionalità travolgente, soprattutto se siete nati ad aprile o dal 9 al 17 maggio. La vostra carriera brilla, sia che siate autonomi o dipendenti. Posizioni di prestigio sono in arrivo. Guadagni fruttuosi vi consentono di investire in modo oculato, confermando la vostra saggezza finanziaria.

GEMELLI Oggi, con l’arrivo della primavera, siamo influenzati da equilibrati transiti planetari. Mercurio e la Luna sono amici, permettendoci una stabilità psicofisica e freschezza mentale. Sebbene non tutto sia perfetto, riusciamo a guardare avanti con positività. La Luna romantica dal Leone favorisce la costruzione delle relazioni attuali, guidate dall’intuito e dalla fortuna. Organizzate una serata romantica con la vostra dolce metà e gli amici per rafforzare il legame. Se lavorate con denaro, come in banca o nel commercio, Plutone vi sostiene dall'Acquario, promettendo successo soprattutto per la prima decade. Con Luna e Mercurio positivi, il vostro talento nel gioco può emergere. Provate la schedina nel calcio, soprattutto se appartenete alla prima decade.

CANCRO I moti celesti favoriscono i Cancro: Venere vi sorride, ma attenzione a Mercurio in aspetto negativo. Siete empatici e ricettivi, soprattutto con la famiglia. Cuori solitari, incontro fortunato in vista. In coppia, organizzazione di gite e scambi comunicativi affettuosi. Giocate una partita impegnativa ma entusiasmante sul lavoro. Darete il meglio, soprattutto se nati a giugno. Tenete sotto controllo le finanze familiari, evitando distrazioni. Gestione seria per mantenere ordine negli ascolti.

LEONE L'oroscopo di oggi promette un'iniezione di vitalità e fortuna per il vostro segno, con una potente congiunzione lunare che amplifica la vostra espressività. Sarete irresistibili grazie alla carica comunicativa e persuasiva che vi regala la Luna congiunta a Mercurio. Cercate nuove emozioni e non temete di mettervi in gioco, ma attenzione ai rischi per i nati nella seconda e terza decade. Accettate le sfide con entusiasmo, un nuovo incarico potrebbe portarvi grandi successi professionali nel lungo termine. La fiducia vi guida, potete rischiare un po' al gioco ma sempre con leggerezza e senza eccessi.

VERGINE La vostra amabilità è esaltata in famiglia, dove siete il centro delle relazioni. Tranquilli e in buonumore, potreste incontrare qualche dubbio ma la vostra fiducia vi darà la forza morale necessaria. Urano nel Toro vi permette di costruire il vostro futuro di coppia con pacatezza. Dal 9 al 14 settembre potreste intraprendere progetti importanti. Sfruttate le vostre competenze per lanciarvi in nuove sfide professionali con i vostri collaboratori di fiducia. Evitate acquisti impulsivi e valutate con attenzione prima di decidere, potrebbe trattarsi di un capriccio senza utilità.

BILANCIA Oggi, la Luna porta entusiasmo e fiducia alla tua vita familiare. Buoni rapporti con figli, genitori, zii e nonni. Tranquillità e armonia caratterizzano la tua giornata. Mercurio ti invita ad essere cauto nell'affettività, cercando l'unione perfetta delle anime. Saggezza e riflessione sono necessarie, soprattutto per la seconda decade. Ottima sintonia con i colleghi, grazie a Luna e Plutone. Collaborazione vincente e successo del lavoro d'equipe. Opportunità di investimento promettente per far fruttare i tuoi soldi in modo sicuro nel settore finanziario. Buon momento per operazioni finanziarie.

SCORPIONE L'oroscopo oggi è un po' "nuvoloso", con Giove dal Toro che potrebbe contrastarvi, specie se siete nati nella terza decade. Le forze celesti vi spronano a lottare per l'amore e a superare le sfide con passione. Saturno in splendido rapporto vi rende generosi e capaci di risolvere situazioni spinose in ufficio con diplomazia. Dovrete affrontare una spesa improvvisa attingendo ai vostri risparmi, ma le vostre risorse materiali e morali sono inesauribili.

SAGITTARIO Mercurio e Luna in posizione favorevole, vi donano entusiasmo e capacità di comunicare con chiarezza. L'equilibrio interiore vi sostiene nella risoluzione di questioni familiari complesse. Marte e Plutone vi spingono a esprimere i vostri sentimenti con sincerità, soprattutto se siete nati nella prima o terza decade. L'avventura vi chiama, sia che siate single che impegnati, ma attenzione all'esigenza di evasione. La Luna vi guida verso soluzioni operative eccellenti, soprattutto se lavorate nel settore economico-finanziario. I vostri superiori e colleghi riconosceranno il vostro valore. La fortuna vi sorride, soprattutto se decidete di tentare la sorte in giochi d'azzardo. Siate pronti a divertirvi e a cogliere le opportunità che si presenteranno.

CAPRICORNO Oggi l'oroscopo per il Capricorno promette buone vibrazioni grazie alla posizione favorevole di Venere, Giove e Nettuno. La vostra grinta capricornina vi aiuta a dare consigli concreti, senza temere eventuali reazioni negative da parte degli altri. Venere vi favorisce e la passione supera la parte romantica. Se appartenete alla prima decade, potreste vivere un'avventura emozionante. Dopo un periodo di attesa, è ora il momento di pianificare le vostre iniziative con attenzione. Progetti di lavoro promettenti sono all'orizzonte, soprattutto per la prima e la seconda decade. Grazie a Urano nel Toro, avete la possibilità di gestire al meglio le vostre finanze e di stabilire i vostri obiettivi finanziari. I nati nella terza decade potranno brillare nella gestione dei soldi.

ACQUARIO Non lasciatevi influenzare dal caos, concentratevi sul lavoro. Nonostante Urano sia contro di voi, trovate equilibrio grazie a transiti favorevoli. Siate attenti alle emozioni confuse, rimanete concentrati. Nuove conoscenze vi attendono, specie se nati nella terza e seconda decade.Sfruttate le vostre competenze per un cambiamento positivo. Cogliete al volo opportunità allettanti, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 10 e il 14 febbraio. Evitate investimenti rischiosi e cercate soluzioni prudenti.

PESCI Il segno dei Pesci è tra i più fortunati oggi, con tutti i pianeti a favore. I Pesci sono coraggiosi nell'amore e pronti ad accogliere una nuova passione che potrebbe sorprenderli. È il momento di lasciarsi coinvolgere e di esplorare nuove emozioni. Saturno vi porta nuove opportunità di successo, specialmente per chi lavora in proprio. È il momento di essere lungimiranti e di fare scelte consapevoli per un futuro migliore. Oggi è una giornata fortunata per tentare la fortuna al gioco, magari provando con la schedina del calcio. I Pesci sono favoriti e possono puntare sui loro piedi per il successo.