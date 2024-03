Oroscopo del 18 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lavoro, amore, soldi: arriveranno soddisfazioni da questi fronti? Se sei curioso di sapere cosa può succedere oggi, ecco cosa riservano per te gli astri nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa c'è, dietro l'angolo, nel lavoro? E soldi e amore daranno soddisfazioni? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere oggi nell’oroscopo del 18 marzo.

ARIETE Giornata primaverile con Venere favorevole nei Pesci. Intuito e lucida razionalità vi guidano. Buona forma fisica per le signore. Marte alleggerisce dubbi in amore, possibili sorprese sui social. Nuovo impegno lavorativo dinamico. Valutate bene nuovi investimenti consigliati dall'amico bancario. Luna consiglia cautela finanziaria.

TORO Oggi le forze planetarie supportano la forma fisica con sostegno alle difese immunitarie e ossee. Momenti di stanchezza possono manifestarsi al mattino, ma svaniscono alla sera. In amore, la Luna dal Cancro favorisce sentimenti intensi e naturali. Sul lavoro, affrontate una grande mole di compiti con determinazione. Nell'ambito finanziario, organizzate il bilancio familiare con successo.

GEMELLI In questo momento, Marte vi offre il suo sostegno energico dall'Aquario, con la Luna nel Cancro che esalta romanticismo e poesia. Organizzate i vostri impegni con attenzione. In amore, una nuova storia vi rende felici, mentre nel lavoro l'energia positiva di Urano vi fa sentire come dei supereroi. Fate attenzione alle spese con Venere e il Sole dissonanti dai Pesci.

CANCRO Il bel Venere nel Pesci rafforza i legami familiari per i Cancerini nati nella prima decade. Siate aperti all'amore con influssi positivi da Urano. Sul lavoro, fatevi ascoltare senza autoritarismi con il Sole - Saturno - Nettuno in Pesci. Provate la fortuna al gioco con Luna e Giove.

LEONE Sentite una spinta verso l'azione e la determinazione grazie a Marte. In amore, esprimete apertamente i vostri sentimenti, soprattutto se nati dal 29 luglio al 5 agosto. Nel lavoro, seguite l'intuizione e concentratevi sulle idee innovative. Risoluzione delle questioni finanziarie in vista.

VERGINE Con determinazione e prudenza, superate ostacoli abbandonati da altri tempo fa. Giove e Urano vi accompagnano, soprattutto se nati nella seconda e terza decade. In amore, agite con coraggio. Urano favorisce scelte creative e progetti professionali. Attenzione alle finanze, Saturno potrebbe rivelare mancanze.

BILANCIA Vi troverete in perfetto equilibrio con la primavera in arrivo, desiderosi di rinnovamento. Affrontate i nodi da sciogliere, specie nella sfera privata, con Plutone positivo e Marte al vostro fianco. La logica guida il vostro successo finanziario, sempre impeccabile nell'amministrare i conti.

SCORPIONE Il mese presenta un lieve cambiamento nei moti zodiacali, con pianeti ostili che possono bloccare la fortuna, specialmente per chi è nato nella seconda e terza decade. In amore, dedizione e attenzione sono fondamentali, mentre nel lavoro mostrate determinazione e risolutezza. Nelle finanze, gestite con cura e precisione.

SAGITTARIO Buoni transiti planetari vi supportano per una giornata discreta. Mercurio nel segno di Fuoco dell'Ariete promette successo, specie per nati nella seconda decade. In amore, comunicate serenamente. Marte favorisce imprese erotiche, ma ricordate l'aspetto emotivo. Plutone e Mercurio rafforzano energia e concentrazione nel lavoro, soprattutto per nati dal 9 al 16 dicembre. Siate cauti negli investimenti.

CAPRICORNO Giove e Saturno vi rendono ambiziosi e combattivi oggi. Seguite i vostri sogni con prudenza, sfruttate al meglio le relazioni amicali e prendetevi il tempo necessario per le decisioni in amore. Nel lavoro, mostrate massima efficienza e non fatevi influenzare dai colleghi poco collaborativi. Evitate rischi finanziari.

ACQUARIO Marte e Plutone favoriscono passaggi sicuri per la terza e la prima decade. Urano può causare problemi familiari minimi, risolti con gentilezza. Amore: divertimento e complicità in coppia. Lavoro: stanchezza temporanea ma gestibile. Denaro: tentativi fortunati al gioco per la seconda decade.

PESCI Luna in Cancro arricchisce il vostro Io di intelligenza e acume. Venere vi guida con intuizioni illuminanti, il successo amoroso è garantito. Saturno e Giove favoriscono ambizioni lavorative e finanziarie. Siate pronti a osare in ogni campo della vita.