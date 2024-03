Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 marzo, segno per segno

Quella odierna sarà, per te e per il tuo segno, una giornata da ricordare? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Come andrà il lavoro? E amore e soldi saranno positivi? Ecco cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo di oggi, 4 marzo.

ARIETE Inizio mese benefico per il segno dell’Ariete. La forma fisica è eccellente e Marte vi garantisce prontezza e decisione e fortuna per i nati nella seconda decade. In amore sarete appagati e romantici. Obiettivi lavorativi raggiunti. Attenzione alle finanze: evitate il gioco per il momento.

TORO Inizio marzo favorevole con equilibrio tra le parti attive e ricettive. Plutone può portare a esprimersi impulsivamente. In amore fidatevi dell'istinto senza dubbi.

Nel lavoro siete precisi e diligenti e otterrete il successo. Guadagni meritati e possibilità di risparmio.

GEMELLI Il magico team Venere, Marte, Plutone regala sensibilità nell'ambiente e irrequietezza iniziale ai Gemelli, ma si alleggeriranno domani. L’amore richiede più vicinanza sentimentale per i Gemelli nati a maggio. Lavoro impegnativo ma gratificante, risoluzione di questioni finanziarie familiari.

CANCRO Inizio marzo con Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno: equilibrio tra attività e passività, armonia familiare, trasferte esotiche in amore, creatività e competenza sul lavoro, evitare rischi finanziari oggi.

LEONE Giornata favorevole per i Leone nati ad agosto, con energia e vitalità in ogni ambito. Amore coinvolgente per i single, comunicazione affettiva in sintonia con la persona desiderata. Opportunità lavorative per chi è nato nell'ultima decade. Provate la fortuna con il Superenalotto per numeri dispari.

VERGINE L'energia vitale nascosta emerge con nervosismo e confusione. L'amore si esprime nell'aspetto sessuale più che emotivo. Nel lavoro, opportunità commerciale in arrivo. Gestite bene le finanze, la giornata è favorevole agli investimenti.

BILANCIA Oggigiorno, i pianeti come Venere, Marte e Plutone vi favoriscono.

Serate con amici, escursioni e piaceri primaverili sono raccomandati. In amore, esprimete passione e cura per il partner. Sul lavoro, accordi vantaggiosi e opportunità straniere. Nelle finanze, evitate rischi.

SCORPIONE Mercurio e il Sole nei Pesci, immersi in emozioni positive. Intuizione e diplomazia nella risoluzione familiare. Esprimete i sentimenti con vigore. Diplomazia e risoluzione di conflitti al lavoro. Provate la fortuna al gioco.

SAGITTARIO Plutone nel segno dell’Acquario vi dona energia e determinazione, specialmente i nati nella prima decade. In amore, evitate superficialità e siate più coinvolti. Nel lavoro, completate progetti con successo. Attenzione alle spese e evitate acquisti impulsivi.

CAPRICORNO La Luna nei Pesci vi dona serenità e intuito familiare. Amore sincero e lavoro ambizioso in arrivo, specie per la seconda e terza decade. Attenzione agli eccessi alimentari, evitate trasgressioni finanziarie. Nuova stabilità emotiva e opportunità professionali in vista.

ACQUARIO Una giornata positiva per i nati in gennaio e prima metà di febbraio, con Venere-Marte-Plutone in congiunzione. Urano in Toro stimola sfide atletiche. In amore, profondità ed empatia per i Pesci di terza decade. Lavoro di squadra e cautela negli investimenti per tutti.

PESCI La giornata promette un equilibrio perfetto tra affettività e intelligenza per i Pesci, soprattutto per chi festeggia il compleanno in questi giorni. Consolidate la stabilità sentimentale e preparatevi per un'ottima opportunità lavorativa. La fortuna vi sorride, coglietela al volo!