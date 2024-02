Oroscopo del 29 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Ti aspetta un giorno positivo? Lavoro, amore, soldi: cosa succederà? Se sei curioso di saperne di più, ecco l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Vuoi cominciare questa giornata scoprendo cosa riservano gli astri per te e per il tuo segno zodiacale? Ecco cosa prevede, segno per segno, l’oroscopo di oggi, 29 febbraio.

ARIETE Marte e plutone portano maggiore tranquillità e sicurezza. Venere favorisce le relazioni per i nati nella seconda decade ariete. In amore, rischio di noia scomparso. Lavoro sereno e risultati eccellenti. Finanze da investire per rendere i soldi più utili, specialmente per i nati a marzo.

TORO Oggi Urano vi sostiene con saggezza e autorevolezza, mentre Giove vi dona gratificazioni emotive. Marte vi infonde pressione, mantenete la calma nelle dinamiche familiari. In amore, attenzione alle emozioni e al rischio di ansie possessive. Nel lavoro, siate vigili e intuitivi. Attenzione: risparmi ed investimenti con prudenza per ottenere i frutti desiderati.

GEMELLI La giornata di fine febbraio porta favore ai Gemelli, tranne per la prima decade sotto pressione per il transito di Saturno. Necessario moderare posizioni nette, specie in famiglia e relazioni di lavoro. Amore avventuroso per i single e comfort in coppia. Lavoro apprezzabile, denaro in gioco.

CANCRO Nella giornata di oggi, i Cancerini riscontrano armonia familiare e sensibilità intuitiva. In amore, i nativi di luglio sono favoriti da Nettuno e Urano. Lavoro stabile e sicuro grazie a Saturno, Giove, Urano e Nettuno. Buoni affari con il Sole in Pesci per chi è nato a giugno.

LEONE Oggi siete un po' stressati, con Marte e Plutone a mettere piccoli ostacoli sul vostro cammino, specialmente per i nati nella prima e seconda decade. Mantenete la calma e evitate decisioni affrettate. Nei rapporti familiari, cercate di minimizzare le tensioni.

VERGINE Cielo sereno per voi della Vergine, con Luna favorevole fino ai primi di marzo. Amore coinvolgente grazie a Urano, mentre le coppie di lungo corso possono affrontare cambiamenti. Giove supporta nel lavoro, attenzione alle spese con influenze negative di Sole.

BILANCIA Mese particolarmente favorevole per il segno della Bilancia. La capacità di creare legami profondi è una caratteristica innata per voi. Pressione sul fronte professionale, ma mantenete la calma e concentratevi sul vostro compito. Tentate la fortuna con la schedina del Totocalcio.

SCORPIONE Il cielo mostra una volubilità planetaria per gli Scorpioni, con Plutone e Urano dissonanti per alcune decadi. Luna in Scorpione favorisce sensibilità e intuito. Nella seconda decade Saturno porta fortuna, mentre Sole e Saturno sostengono amore e carriera. Buona sorte nel gioco per alcuni.

SAGITTARIO La giornata si prospetta positiva con Venere, Plutone e Marte che vi donano prontezza e vigore. Attenzione agli investimenti immobiliari e alla tendenza a dare consigli non richiesti. I transiti planetari vi supportano, con successo nel lavoro e amore appassionato.

CAPRICORNO Un cielo luminoso illumina il vostro segno, con Giove che vi infonde positività e calore. Apritevi alle emozioni e alle esperienze sensoriali, trovando armonia anche in famiglia e nell'ambiente lavorativo. In amore, sentimenti intensi e relazioni nuove.

ACQUARIO Oggi il vostro oroscopo prevede un giorno tranquillo e variabile, influenzato positivamente da Venere e Plutone. Sarà una giornata di diplomazia e pacatezza, soprattutto nelle relazioni familiari e sul luogo di lavoro. Marte e il Sole favoriscono la vostra forma fisica e il benessere psicologico.

PESCI Quest'oggi l'emozionale si fa spazio, favorisce i legami familiari. I rapporti con parenti e fratelli sono dinamici grazie a Giove. In amore, nuove relazioni sono favorite, con Luna e Venere propizie. Lavoro: attenzione a contrattempi informatici. Finanza: prova fortuna al gioco.