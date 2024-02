Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 febbraio

Sarà il tuo segno zodiacale uno tra i più fortunati nel corso di questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Vuoi iniziare la tua giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri? Ecco segno per segno l’oroscopo di oggi, 21 febbraio.

ARIETE L'energia di Giove in Toro vi dà un grande impulso per affrontare la giornata con entusiasmo e vitalità. Seguite il vostro cuore e conquistate chi vi interessa senza esitazioni, soprattutto se nati ad aprile. Le coppie consolidano il legame con nuovi stimoli. Approfittate dei successi professionali, specialmente se nati nella seconda decade. Gestite con grinta le questioni finanziarie, fidatevi della vostra intuizione. Sicurezza economica garantita.

TORO Carichi di energia per affrontare sfide diverse. Giove vi porta a risolvere questioni familiari e Saturno vi guida saggiamente. Sintonia e intimità caratterizzano la vostra relazione, in particolare per chi è nato alla fine di aprile. Ottima comunicazione per liberi professionisti, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Abilità nel gestire le finanze familiari, soprattutto per chi festeggia il compleanno ad aprile.

GEMELLI Il firmamento planetario di metà inverno vi regala energia e vitalità extra.

Plutone e Marte nel vostro segno riaccendono la passione. Sia che siate in una relazione stabile o occasionale, la vostra allegria rafforza l’unione, soprattutto se nati nella prima decade. Nettuno e Saturno vi avvertono che ogni successo porta sacrifici, soprattutto per chi è della prima e terza decade. Se desiderate un cambiamento professionale, preparatevi ad affrontare sfide impegnative per raggiungere i vostri obiettivi. State attenti a non sprecare denaro in acquisti frivoli.

CANCRO Seguite la scia dei giorni precedenti, ma oggi la sensibilità profonda e l'altruismo vi accompagneranno. In famiglia riceverete stima e affetto. Saturno consiglia di fare una scelta importante nei prossimi giorni. Nettuno e il Sole facilitano la vostra comunicazione, specialmente se festeggiate il compleanno dal 15 al 19 luglio. Anche se avete risorse a disposizione, Saturno suggerisce di essere prudenti nelle spese.

LEONE La Luna in aspetto di congiunzione vi regala una giornata emozionante, favorendo scambi comunicativi efficaci e fecondi in famiglia e socialmente. In amore, rinnovata passione per chi è nato dal 23 al 26 luglio. Lavoro stimolante con idee brillanti, soprattutto per i nati dal 4 al 9 agosto. Possibilità di fortuna al gioco.

VERGINE L’oroscopo giornaliero rivela che i Pesci devono affrontare questioni organizzative e programmare una gita con amici. Urano vi apre a conquiste ardite, specialmente se nati dal 9 al 14 Settembre. Accettate la sfida professionale con fiducia, soprattutto se nati dal 26 al 31 Agosto. Risparmiate con saggezza grazie al transito positivo di Giove nel segno del Toro.

BILANCIA Oggi l'oroscopo vi invita a mostrare più decisione in vari ambiti della vita, grazie a una benefica configurazione astrale. I pianeti in Pesci vi daranno uno slancio di passione sia in una relazione consolidata che occasionale. Inserite la componente appassionata. Se gestite persone sotto la vostra direzione, create un clima di concordia e fiducia. Questo è particolarmente favorevole per i nati dal 25 settembre al 4 ottobre. Prima di una spesa cospicua, valutate bene cosa regalare a una persona cara. Fate attenzione alla scelta del regalo.

SCORPIONE Le stelle avvertono sfide in arrivo, specialmente per i nati nella terza decade. Saggezza e intelligenza saranno cruciali per risolvere questioni familiari. In amore rispettate le diversità con il partner. Favoriti nel commercio. Sarete generosi in progetti di beneficenza.

SAGITTARIO Un giorno fortunato con la Luna nel Leone, promettendo facilitazioni in tutti i settori. Risolverete situazioni dinamiche, accordi familiari soddisfacenti e gusti avventurosi nell'amore. Nel lavoro, favoriti dai pianeti del denaro. Attenzione alle finanze se nati dal 16 al 20 dicembre.

CAPRICORNO La giornata si apre con una sensazione di leggerezza e armonia, grazie all'influenza positiva dei pianeti Saturno, Urano, Giove, Sole e Nettuno sui vostri segni zodiacali. Siete supportati dagli astri per progetti di convivenza, acquisto di una casa e regolarizzazione del vostro legame di coppia. Se lavorate nel settore della comunicazione o delle vendite, Saturno vi assiste portandovi grandi successi. E' il momento di sistemare i conti in famiglia e mantenere la vostra autorevolezza con i figli, concedendo loro un po' di risorse in più del solito.

ACQUARIO Le relazioni familiari sono al centro dell'attenzione oggi per i nati nella seconda decade dell'Aquario. Urano porta variazioni d'umore ma migliora la tua efficienza. In amore, evita la possessività. Lavoro: attenzione alla stanchezza mentale. Evita rischi finanziari con la Luna nel Leone.

PESCI La vostra sensibilità vi rende protagonisti in varie situazioni, mostrando il vostro estro e la generosità. Venere vi rende avvolgenti, ma attenzione all'emotività e alla possessività. Una sintonia perfetta vi accompagna. Una nuova opportunità nel lavoro autonomo vi sorride, specialmente se nati nella seconda decade. Urano apre nuove strade. Usate e investite con cura i vostri risparmi per situazioni produttive, tesaurizzando con attenzione.