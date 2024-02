Oroscopo del 15 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati durante questa giornata? Scoprilo attraverso l’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi, 15 febbraio.

ARIETE Oggi è una giornata gratificante in famiglia per voi, soprattutto se siete nati ad aprile. La Luna vi rende spigliati con figli, fratelli e nipoti. Sentite un senso di rinnovamento e rinascita grazie a Sole, Plutone e Marte, e potete cogliere nuove opportunità in ogni ambito. L'amore offre incontri divertenti, ma anche la possibilità di rimanere indipendenti. Nel lavoro, affrontate con successo un impegno programmato da tempo, dimostrando il vostro spirito Ariete. Potete provare fortuna nel gioco, grazie a un Marte pimpante in Acquario.

TORO Attraversate un periodo di sfide che vi spinge a rinnovarvi. Oggi, in particolare, siete ideali per condividere momenti speciali con amici intimi. Se siete single, apprezzate la vostra indipendenza, ma non escludete nuove opportunità. Sul lavoro, dimostrate la vostra abilità nel gestire compiti difficili, ottenendo presto i riconoscimenti che meritate. E con la fortuna di Giove, perché non tentare una scommessa fortunata?



GEMELLI La vostra vitalità e allegria ritornano con una ventata di rivoluzione. Il Sole nel vostro amico Acquario porta desiderio di rinnovamento. Nonostante Saturno imbronciato, la socialità non viene ostacolata. Ottimi rapporti con famiglia e amici grazie a Mercurio. In amore, non temete la solitudine. Nel lavoro, favoriti dalla professione e dalle operazioni commerciali. Fate attenzione alle spese, evitate di svuotare il conto in banca.



CANCRO Dopo un periodo difficile, arriva per voi un momento brillante e positivo. Sentite il bisogno di rinnovamento in tutti gli ambiti. L'amore per voi è importante, anche se potrebbe essere difficile trovare una nuova coppia. Ma essere single vi apre a nuove opportunità e nuovi interessi. Nel lavoro, chi fa un lavoro intellettuale ha la possibilità di agire nel migliore dei modi. Gestite una somma di denaro e vi tenta l'investimento in una casa.



LEONE Oggi Plutone, Marte, Mercurio e il Sole influenzano direttamente il vostro segno, generando momenti di nervosismo e alti e bassi nell'umore. Tuttavia, riuscirete a superare le difficoltà e trarne vantaggio. In amore, essendo un segno indipendente e orgoglioso, non avete bisogno di essere in coppia a tutti i costi. Il 15 febbraio è la festa di San Faustino, che celebra i single. Nel lavoro, se siete liberi professionisti, avrete opportunità di successo e creatività. Per quanto riguarda le finanze, oggi non è la giornata adatta per tentare la fortuna al gioco.



VERGINE La Vergine, segno pragmatico e sicuro di sé, trova punti in comune con l'Aquario. Risolvete con determinazione una questione con amici cari. Un energico Urano in Toro porta nuove opportunità, soprattutto per chi è nato a settembre. In amore, cercate una stabile connessione e una vita condivisa. Nel lavoro, la Luna e Urano favoriscono i progetti rimasti in sospeso. Avrete presto risultati tangibili. Finanziariamente, se avete scelto una libera professione, Giove vi offrirà guadagni consistenti.



BILANCIA Fase invernale con Sole in Aquario, favorevole all'innovazione e ai cambiamenti. Possibilità di viaggiare, acquisti e ristrutturazioni. In amore, il segno nuziale per eccellenza, i single tendono a cercare l'anima gemella. Nel lavoro, ottime prospettive per professioni autonome. Buona gestione finanziaria.



SCORPIONE Oggi potreste incontrare qualche ostacolo nel realizzare i vostri desideri di rinnovamento. Il vostro segno, lo Scorpione, non dà molta importanza alla coppia, quindi non fate tragedie se siete soli. Dedicatevi agli interessi e alle passioni personali. Nel lavoro, sfruttate questo momento per guadagnare spazio e capitalizzare le opportunità. Fate attenzione alle spese, evitando giochi d'azzardo.



SAGITTARIO Plutone e Mercurio nel vostro amichevole segno dell'Aquario favoriscono chi è nato nella prima e seconda decade. Siete dinamici, vitali e desiderate rivoluzionare la vostra casa. Oggi sarà una giornata fortunata per voi. In amore, avete due facce: desiderate una relazione stabile ma anche avventure. Nel lavoro, Mercurio favorisce i viaggi e le comunicazioni. Potete avere successo nel gioco d'azzardo.



CAPRICORNO In questo periodo, il Capricorno è al top grazie ai moti planetari favorevoli che portano fortuna. Giove dona energia fisica e mentale, mentre la grinta caratteristica rimane il vero valore aggiunto. Prestate maggiore attenzione alla famiglia, soprattutto se compite gli anni dal 9 al 12 gennaio. In amore, il single Capricorno vive bene la solitudine, preferendo la propria indipendenza. Nel lavoro, Giove e Urano guideranno il vostro cammino, soprattutto se nati nella seconda decade. Sfruttate le opportunità per far decollare la vostra carriera. Sperimentate la fortuna anche nel denaro con la positività della Luna in Toro.



ACQUARIO Ottima giornata che porta soddisfazione familiare e desiderio di rinnovamento. Nuove energie nel lavoro autonomo, con nuovi orizzonti per chi è nato nella prima e nella seconda decade. L'apprezzamento della condizione di single porta libertà e affetto. Un progetto di investimento sarà presto realizzato.



PESCI La Luna, vostra madrina ideale, nel segno amico del Toro, regala buona salute e resistenza alle malattie, specialmente influenze e virus. Più evidente per i compleanni di marzo. Saturno sorride dal vostro segno, mentre Urano supporta la seconda decade del Toro. Intuizioni e incontri fortuiti migliorano la vostra vita. In amore, i Pesci vivono un cuore solitario ma Saturno rende la condizione meno dolorosa. Ottimi risultati lavorativi sotto gli occhi di tutti, grazie a Giove e Urano per chi è nato a marzo. Buone conferme economiche per il vostro duro lavoro.