Oroscopo del 14 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi, l'influenza benefica di Marte e il cambio di posizione da Capricorno ad Acquario favoriscono il vostro segno. Approfittate di questa forma fisica e di questa capacità decisionale per sfruttare al massimo il momento favorevole. In amore, Ariete può intrecciare passioni intense con Bilancia, Cancro e Capricorno. Sul lavoro, godete di un periodo di grande successo e apprezzamento da parte dei colleghi e superiori. Si consiglia cautela nelle finanze, tranne per il gioco del Lotto.

Segno della fortuna, con influenze positive del gioioso. Psicofisico eccellente e fascino mozzafiato per compleanni dal 30 aprile al 2 maggio. In amore attrazione erotica con Leone e Scorpione, affettività con Cancro e Pesci. Nel lavoro la stanchezza ostacola, ma siete operosi. Nel denaro, provate la fortuna al gioco grazie a Giove.

Oggi Marte arriva nel segno amichevole dell'Acquario, migliorando la salute fisica e mentale. Potete affrontare situazioni complicate con razionalità ed equilibrio. In amore, la scintilla può scoccare con Sagittario, Vergine e Pesci. I rapporti con i segni d'Aria e di Fuoco sono amichevoli. Nel lavoro, sfruttate al meglio le opportunità, soprattutto se liberi professionisti. Seguite l'intuito per vincere al Lotto, privilegiando i numeri dispari.

La presenza positiva di Giove nel vostro segno assicura fascino ed emozioni a volontà. Le affinità più forti sono con il Capricorno, che crea una passione intensa da governare, e con la Bilancia, con cui si sviluppa un legame di sensualità e romanticismo eccellente. Il legame con l'Ariete è stimolante ma bisogna fare attenzione a non bruciarvi. Nel lavoro, la creatività di Nettuno vi guiderà e vi gratificherà maggiormente se siete nati nella terza decade. In ambito finanziario, dovrete occuparvi di una questione patrimoniale familiare con il vostro garbo e capacità di conciliare.

Oggi, alcuni pianeti influiscono sul vostro segno, aumentando la passione e l'energia emotiva. Lavorativamente, potreste sperimentare un momentaneo calo di rendimento, ma non preoccupatevi, lo supererete velocemente. Sfide nel campo finanziario e l'opportunità di divertirvi nel gioco d'azzardo vi attendono.

Il valore del segno si manifesta in una giornata armonica, nonostante Saturno in Pesci giochi qualche scherzo e il cielo sereno possa mutare. Alcuni pianeti, come Nettuno, possono farvi perdere il controllo, stimolando una sana distanza da voi stessi. In amore, San Valentino suggerisce stimoli passionali con Pesci, Sagittario e Gemelli, che vi aiutano a scoprire mondi emozionali sconosciuti. Nel lavoro, gestite il caos con strumenti pratici e mentali, mentre in denaro affrontate l'importanza di gestire con cura i risparmi accumulati.

Oggi è una giornata radiosa per voi. Plutone, Mercurio e il Sole vi regalano un ottimo equilibrio tra la vostra parte attiva e quella ricettiva. In amore, avete un'intensa attrazione con Capricorno, Ariete e Cancro. Sul lavoro, Plutone vi aiuta a concludere un importante impegno e le finanze familiari vengono risolte grazie a Mercurio.

Hai una giornata sfidante con Giove, Sole, Plutone e Urano in posizione disarmonica. Ma questa negatività ti spinge verso conquiste insperate. In amore, seduci gli Aquari e fiorisci con i Toro e i Leone. Sul lavoro, il tuo impegno sarà premiato. In finanza, cerca di investire saggiamente.

Marte e Plutone in Acquario vi gratificano oggi, rendendovi aggressivi e competitivi in ogni campo. In amore, i segni dei Pesci e dei Gemelli vi affascinano, mentre con la Vergine condividete una passione più sportiva. Ariete e Leone sono compagni di Fuoco amichevoli e fraterni. Sul lavoro, nonostante una mancata intesa con i colleghi, mantenete la vostra funzionalità e professionalità al top. Tentate la fortuna al gioco grazie al sostegno di quattro pianeti, in particolare Mercurio e Plutone.

Grazie all'influenza di Venere, i rapporti amichevoli diventano affettivi e gratificanti. Il firmamento planetario è estremamente positivo per il Capricorno, portando benefici sia nella vita familiare che in quella affettiva. In amore, l'Ariete e il Cancro stimolano passionalità, la Bilancia è una bomba sexy, mentre Toro e Pesci portano tenerezza. Nel lavoro, Urano dona la mediazione per risolvere controversie tra colleghi. E si agisce anche economicamente per sostenere un parente in difficoltà.

Oggi il dinamico Marte si unisce al potente Plutone nel vostro segno, rendendo il progetto dei moti celesti completamente a vostro favore. Avete la presenza di pianeti importanti come il Sole, Nettuno, Mercurio e Venere. Godetevi una giornata equilibrata e serena, supportati dall'amabile gentilezza della vostra famiglia. In amore, i segni del Toro, Acquario e Scorpione vi affascinano per la loro passione, autenticità ed emozioni intense. Sul lavoro, avete il supporto del Sole e Saturno, dimostrando la vostra competenza senza rivali. In termini di denaro, sfruttate le vostre intuizioni fulminanti e giocate al Totocalcio con l'audacia che Marte vi trasmette.

Il vostro segno vive una fase positiva con l'influenza di Venere nel Capricorno. I segni compatibili includono i Gemelli, con cui condividete leggerezza ed allegria, la Vergine, che voi riuscite a smuovere emotivamente, ed il Sagittario, con cui vi immergete nell'estro e nello slancio. Buoni rapporti con Toro e Cancro. Sessualità intensa con Capricorno e Scorpione. Sul lavoro siete equilibrati e non vi interessate alle chiacchiere. In campo economico, risolverete le situazioni con garbo e determinazione.