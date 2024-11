La scrittrice britannica Samantha Harvey vince il Booker Prize 2024

La britannica Samantha Harvey ha vinto l'edizione 2024 del Booker Prize, il riconoscimento letterario più prestigioso del Regno Unito riservato agli scrittori di narrativa in lingua inglese di tutto il mondo. Harvey è stata premiata per il suo quinto romanzo, "Orbital", che racconta una giornata nella vita di sei astronauti, due uomini e quattro donne, a bordo di una stazione spaziale. Costruito in frammenti quasi meditativi, "Orbital" offre una riflessione sul lutto, sul desiderio e sulla crisi climatica