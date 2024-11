TikTok, virale il selfie con gli affreschi di Sant'Ignazio a Roma

Antichi affreschi e riflessi negli specchi nella cornice straordinaria della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma, diventata meta ambita dei giovanissimi per i trend su TikTok. Da qualche tempo sul social sono diventati virali gli scatti e i video dei turisti che, davanti allo specchio appositamente posizionato al centro della struttura, possono scattarsi selfie con uno sfondo da togliere il fiato. E il passaparola sui social è ormai sempre più diffuso, tanto da creare lunghissime file per l’ingresso nella chiesa romana.

La chiesa

Lo specchio permette di ammirare al meglio la volta affrescata della chiesa. L’originario scopo della superficie riflettente ha però ormai assunto una funzione alternativa, ovvero scattare foto bellissime e alternative di sé stessi e dello spazio interno della struttura. Ma c'è di più: pagando un euro è possibile migliorare il proprio scatto ricevendo più luce per una foto perfetta. La chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio è una chiesa cattolica in stile barocco, adiacente al Collegio Romano di cui era cappella universitaria. La chiesa, situata tra via del Cordo e il Pantheon, fu costruita nel 1626 sull'antica chiesa dell'Annunziata e fu dedicata a Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù canonizzato il 12 marzo 1622.