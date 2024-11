Roma, Museum Exhibition dal 13 al 15 novembre al WeGil

RO.ME – Museum Exhibition, eccezionalmente sposta il proprio setting da Fiera Roma al centro storico della Capitale. Il patrimonio culturale come occasione di dialogo e pace tra i popoli si carica ancor di più in occasione del Giubileo di un significato universale. Viene proposto un fitto calendario di incontri e approfondimenti con autorevoli ospiti e le più importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali

A poche settimane dall’inaugurazione dell’Anno Giubilare, RO.ME – Museum Exhibition, eccezionalmente sposta il proprio setting da Fiera Roma al centro storico della Capitale . Il patrimonio culturale come occasione di dialogo e pace tra i popoli si carica ancor di più in occasione del Giubileo di un significato universale. In tale cornice, RO.ME – Museum Exhibition propone come di consueto, un fitto calendario di incontri e approfondimenti con autorevoli ospiti e le più importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali.

Il programma

Il programma della manifestazione dell’edizione 2024 è incentrato sul tema ‘Threads of Knowledge – Le trame della conoscenza.’ I musei sono organizzazioni sempre più complesse, un reticolo di trasmissione di conoscenze, oggetti ed idee, e sono essi stessi parte di una trama che forma il tessuto della società in cui viviamo. I musei si adoperano per espandere le reti, allestendo le collezioni in luoghi non convenzionali, instaurando partnership innovative con l’intento di raggiungere un pubblico più ampio, accolgono expertise e si avvalgono di conoscenze multiple, adottando modelli di intervento non tradizionali. L’incessante ricerca di innovazione non intacca l’autorevolezza dei musei, bensì li pone sulla frontiera del dialogo e della trasformazione. L’edizione 2024 di RO.ME – Museum Exhibition, si propone di approfondire e animare le reti che irradiano i musei, e che contribuiscono ad alimentare all’interno e all’esterno nuove forme di conoscenza. Questo tema sarà al centro del programma della manifestazione, attraverso incontri, incoraggiando una discussione e un confronto aperto attraverso un largo spettro di opinioni, contesti e background.

La manifestazione, si svolge in presenza con un programma denso di incontri, approfondimenti e insight specialistici. Oltre 30 incontri sui temi più innovativi del settore, tra cui eventi speciali, presentazioni e panel in cui interverranno, nelle tre giornate di lavori, oltre 80 speaker nazionali e internazionali. La manifestazione si apre a due innovative collaborazioni: la prima con Più Fundraising Più Cultura, programma promosso da Scuola di Fundraising di Roma, Patrimonio Cultura e Fundraising Lab, dedicato al fundraising culturale del futuro, a partire dalle esperienze di istituzioni e organizzazioni culturali, aziende, fondazioni e amministrazioni pubbliche; la seconda con Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura, manifestazione giunta alla terza edizione, evento promosso da Stati Generali Mondo del Lavoro, con l’obiettivo di esplorare con istituzioni e aziende, le nuove competenze e professioni per il settore dei musei e del turismo culturale. Tali eventi, si terranno all’interno di RO.ME – Museum Exhibition, rispettivamente nella giornata di giovedì 14 novembre e di giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2024.

Circa 60 le aziende nazionali e internazionali che saranno presenti in fiera con desk e allestimenti in cui mostrare prodotti, soluzioni e tecnologie innovative: dal merchandise museale agli allestimenti e arredi, dai progetti immersivi attraverso la mixed reality ai servizi per i visitatori. Per la prima volta sarà allestito il RO.ME Museum Store, una vera e propria boutique in cui saranno esposti accessori di moda, tessuti, gioielli, articoli di carta, ceramica e pelletteria di aziende che in una cornice originale, promuoveranno i loro brand ai buyer di musei nazionali e internazionali.

Le imprese del settore di Roma e Lazio saranno presenti grazie alla Camera di Commercio di Roma, con il supporto dell’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio, e in collaborazione con la Regione Lazio, tramite il soggetto attuatore Lazio Innova. Oltre 500 gli incontri b2b in agenda con 30 buyer individuati in collaborazione con ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Tra i buyer presenti, i responsabili degli acquisti per i bookshop e giftshop di importanti musei statunitensi quali: National Archives Foundation di Washington D.C., Peabody Essex Museum, Denver Art Museum; di rinomati musei europei, quali: Rijksmuseum di Amsterdam, Buchhandlung Walther und Franz König dalla Germania, Palacios Museos di Madrid, Castello di Chillon in Svizzera, Museo di Storia Nazionale e Museo Nazionale Brukenthal di Sibiu in Romania; il Museo Nazionale Bardo e il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Tunisi; dalla Cina, il Museo di Nanchino, lo Shanghai Bund One Art Museum; infine dal Sud America, per il Brasile il MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e il Museu Nacional de Belas Artes, per il Cile il Registro ed Museos de Chile. Rappresentativa la lista dei buyer italiani tra cui Gruppo Civita, Coopculture, Zetema, Opera Laboratori Fiorentini, Artem.