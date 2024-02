Oroscopo del 1° febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1° febbraio.

Febbraio inizia positivamente per gli Arieti. Plutone e Nettuno influenzano amore e lavoro favorevolmente. Poesia e voglia di fusione dominate in amore. Nel lavoro avrete una giornata produttiva e dinamica. Per quanto riguarda le spese, prudenza nei consumi se nati dal 16 al 20 aprile.

Hai l'ambizioso Giove nel segno, ma complicate situazioni familiari a causa di Plutone e del Sole in Aquario. Parola d'ordine: "elasticità". La capacità di pacificare e comprendere aiuta a risolvere situazioni complesse. In amore, dialogo e confronto amorevole con il partner. Nel lavoro, energia frenetica per un mese laborioso. Per il denaro, maggiore disponibilità per chi è nato ad aprile, evitare acquisti impulsivi.

Iniziate il mese con il sostegno della Luna in Bilancia, ricostruendo un dialogo costruttivo con amici lontani. La vostra capacità di conciliazione trionfa dove altri falliscono. La salute è in buona forma, con particolare attenzione alla circolazione. Un gruppo di pianeti armoniosi vi aiuta a gestire situazioni complesse. In amore, Luna e Plutone vi rendono generosi e accoglienti. I single possono aspettarsi incontri appassionanti, mentre le coppie della terza decade trovano stabilità. Sul lavoro, il successo è garantito, soprattutto per chi festeggia il compleanno nella prima decade o è un libero professionista. Siete attenti e responsabili con le finanze, avendo imparato la prudenza dalle recenti situazioni impreviste.

Inizio mese con Luna sfavorevole in Bilancia e pianeti ostili in Capricorno, ma con Giove benefico nel Toro a stimolare rapporti familiari vivaci e generosi. Favoriti i contatti con figli affettuosamente ambiziosi. In amore, costruzione lenta e comprensione necessaria. In lavoro, prospettive ottime per liberi professionisti grazie a Giove e Nettuno. Attenzione alle spese e allo spreco, con pianeti nel Capricorno confondenti nelle questioni economiche.

Oggi la Luna in Bilancia vi regala energia e determinazione per questioni familiari e collettive. Risolverete una questione economica grazie al vostro spirito stimolante. Nonostante qualche piccolo contrasto amichevole, la vostra generosità minimizzerà gli screzi. In amore, siate voi stessi senza aspettative e continuate a essere solari e trascinanti. Nel lavoro, chi svolge una libera professione avrà prospettive promettenti, soprattutto se nato tra il 29 luglio e il 5 agosto. Avete fortuna finanziaria grazie alla Luna positiva.

Con Mercurio, Venere e Marte a sostegno e l'energia positiva di Urano e Giove, avrete la determinazione per superare le sfide. In amore, affrontate i cambiamenti con intelligenza e pazienza. Sul lavoro, prospettive promettenti soprattutto per coloro che festeggiano il compleanno nella seconda e terza decade. E con la vostra parsimonia, saprete gestire le questioni finanziarie.

Con l'aiuto della Luna nel vostro segno, la giornata sarà favorevole grazie ai pianeti positivi come il Sole e Plutone. L'amicizia e l'intelligenza dell'Aquario vi accompagnano oggi, stimolando la sensibilità per gli altri. Inizio di febbraio promettente e solidale. Momento gratificante in amore, con distinti stili affascinanti ma cautela per le nuove relazioni. Ottima posizione della Luna, soprattutto per la seconda decade, per seguire le aspirazioni professionali e raggiungere gli obiettivi. Finanze favorevoli grazie a Plutone, specialmente per chi è nato a settembre.

Inizio febbraio variabile per Scorpioni. Sole e Plutone nel segno nemico dell'Acquario rendono la giornata più movimentata. In amore, cercate dolcezza e dialogo. Venere vi supporta se siete nati a inizio novembre. Nel lavoro, attenzione alla frenesia se festeggiate il compleanno dal 7 al 15 novembre. Saturno e Nettuno vi facilitano. Gestite con equilibrio la situazione economica familiare con garbo e visione.

Febbraio 2024 inizia con ottimi auspici per voi Sagittario. Luna amica dalla Bilancia, Plutone e il Sole nell'Acquario vi donano leggerezza e senso dell'umorismo. La vostra forma fisica è ottimale, specie per chi è nato nella terza decade. In amore, comunicazione favorevole per chi festeggia il compleanno dal 10 al 18 dicembre. Importanti conquiste professionali e accordi significativi, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o nel commercio. Attenzione a gestire il denaro con prudenza, Saturno può ostacolare l'equilibrio necessario.

Un febbraio favorevole grazie all'energia di Venere nel vostro segno, offrendovi autocontrollo e padronanza emotiva. Affrontate con successo ogni sfida e gestite abilmente ogni incombenza. Il futuro si prospetta positivo fin dall'inizio, inaugurando un mese estremamente favorevole. In amore, Marte favorisce una passione travolgente, mentre Urano regala opportunità romantiche. Sul lavoro, Saturno vi guida nella gestione delle vostre iniziative e responsabilità. A livello finanziario, buone prospettive grazie all'appoggio di Giove, Urano, Mercurio e Marte.

Trasportata dalla Luna in Bilancia, affiancata da Plutone e dal Sole, la vostra giornata promette vitalità, bellezza, salute mentale e fisica, intelligenza e sensibilità. Un'atmosfera astrale congeniale vi supporta in ogni iniziativa. In amore, potenti emozioni e coinvolgimento con la Luna in Bilancia, successo per i single. Sul lavoro, Nettuno vi dona empatia e la volontà di aiutare gli altri. Valutate un'altra proposta di investimento e approfonditela prima di decidere, Plutone garantirà il vostro successo.

Mese di febbraio magnifico per voi Pesci. Transiti favorevoli di Luna, Venere, Giove, Mercurio, Marte, Plutone, Urano e Nettuno garantiscono benessere interiore, armonia nei rapporti familiari e sociali. In amore è importante pensare alle conseguenze delle azioni. Nel lavoro, Venere vi aiuta nella vostra attività creativa. Attenzione alle spese eccessive nonostante il favore dei pianeti.