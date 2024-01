Oroscopo del 17 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 gennaio.

Giornata positiva con Luna e Urano, conferendo generosità, energia vincente. In amore, valorizzate gli affetti stabili e le unioni a lungo termine. Nettuno favorisce una combinazione di sentimento ed eros per i nati nella terza decade di marzo. Nel lavoro, i giornalisti sono condottieri coraggiosi, indagando su temi scottanti e sfidando il sistema. Nell'ambito finanziario, siate cauti e non fate acquisti impulsivi.

Oggi, accordate attenzione alle richieste dei vostri cari. Nonostante il sostenuto impegno familiare a causa della Luna in Ariete, riuscirete a bilanciare le esigenze di tutti. La situazione astrale è propizia e vi favorisce. Tuttavia, tenete presente che ci sono ancora pianeti da scoprire per una visione completa. In amore, una corresponsione emotiva completa col partner arriverà nella seconda metà della giornata, soprattutto se appartenete alla seconda decade del Toro. Nel lavoro, gli aspetti pratici e finanziari saranno al centro dell'attenzione, grazie alla presenza di Giove in Toro e alla sua influenza sull'analisi dell'attualità e delle questioni economiche. Nel denaro, vi troverete a mediare una situazione economica familiare.

Giornata di ripresa e vitalità grazie alla Luna nel segno dell'Ariete. Armonia familiare e sintonia con i parenti. In amore attenzione per i nativi dal 9 al 13 giugno, evitate polemiche e posizioni ideologiche. Nel lavoro i giornalisti Gemelli sono tagliati per questa professione, capaci di comunicare notizie fresche e immediate. Evitate spese frivole, rischio di dissipare guadagni.

La giornata è caratterizzata da un gruppo di pianeti favorevoli che rendono il vostro giorno speciale. L'influenza di Giove, Nettuno, Saturno e Urano vi regala una giornata eccezionale, portando serenità familiare e rapporti positivi. In amore, godetevi l'intimità e l'armonia con il vostro partner, mentre nella professione del giornalismo, il Cancro si distingue per la narrazione garbata, allo stesso tempo ironica e affettiva. Riflettete su un recente investimento e valutate un progetto di lungo termine per i vostri soldi.

La Luna nel segno amico dell'Ariete vi favorisce, specialmente se siete nati nella prima decade del Leone. Tenete le vie respiratorie al sicuro dagli attacchi dei virus di stagione. In amore, espansività affettiva e comprensione profonda. Nel lavoro, il vostro segno solare rivela il desiderio di stupire con effetti speciali e notizie chiare. Moderare la voglia di spendere.

Attenzione e cautela nel campo familiare per Vergine di prima e terza decade, grazie a Giove e Urano favorevoli. L'amore si schiarisce, risolvendo problemi con dialogo illuminante. Nel lavoro, precisione e attenzione al dettaglio caratterizzano il giornalista Vergine. Il denaro fluisce dalle tasche, investibile in un viaggio desiderato con il partner.

Venere favorisce la Bilancia, segno affettivo e amante della giustizia. Transiti planetari ottimi accompagnano una giornata invernale in forma smagliante. L’'eros migliora l'intesa di coppia, specie per chi è nato nella prima decade. La Bilancia, giornalista in cerca di imparzialità, rivela duplici verità. Obiettività e idealismo fanno scaturire articoli incisivi, senza timore del potere. Moderazione negli acquisti con la Luna in Ariete a contrasto, cercando equilibrio come d'abitudine.

Marte e Saturno supportano Capricorno e Pesci, favorendo il benessere fisico e mentale. Buoni rapporti familiari e amicizie fidate. In amore, passione e romanticismo, intesa perfetta. Mercurio vi renderà più teneri stasera. Il vero cronista è lo Scorpione, ambizioso e appassionato con Plutone e Mercurio. Affronta argomenti scottanti con ironia e coraggio. Pianificate un viaggio con la vostra dolce metà con i guadagni extra. Soddisfazione e gioia autentica vi riempiranno il cuore.

La vivacità e l'irrequietezza dell'Ariete sono accompagnate dall'influenza sfavorevole di Nettuno, soprattutto per coloro che sono nella terza decade. Tuttavia, la congiunzione di Venere nel vostro segno porta serenità. In amore, recuperate carenze emotive e coltivate l'esclusività del legame. Sul lavoro, giornalisti e cronisti dell'Ariete sono apprezzati per il loro modo appassionato di esporre gli articoli. La fortuna al gioco potrebbe essere trovata nelle corse dei cavalli, come suggerito dal segno.

Transiti piacevoli grazie a Venere nel Sagittario. Ottime prospettive in nuove conoscenze, amore armonico con dolce metà. Concentrazione e forza di volontà caratterizzano il giornalista del Sagittario, sebbene manchi talvolta leggerezza e ironia. Investite una somma risparmiata grazie al sostegno di Giove, Urano e Saturno.

Luna e Venere vi accompagnano oggi, portando buone influenze. In amore, siete magnetici e avete l'opportunità di conquistare o riconquistare chi desiderate. Nel lavoro, come giornalisti, siete curiosi e capaci di comprendere e spiegare punti di vista diversi. Fate attenzione a non privilegiare solo l'attualità. In ambito finanziario, concedetevi qualche sfizio ma con moderazione.

In serata, la situazione si schiarirà e potrete essere disinvolti come sempre. L'amore sarà favorito, con il vostro sostegno che aiuta il partner a superare lo stress lavorativo. Successo nelle avventure per i nati nella seconda decade. Nel lavoro, i Pesci mostrano la loro abilità nel descrivere le vicende attuali, immergendosi nelle emozioni. Fate attenzione alle spese, evitando acquisti superflui che potrebbero squilibrare il budget.