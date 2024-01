Oroscopo della settimana, le previsioni fino al 21 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 15 al 21 gennaio.

Una settimana intensa, potete sentire molto stanchezza. Le stelle raccomandano di prendervi cura di voi stessi con riposo e distacco dalle emozioni negative. Focalizzatevi sul pensiero positivo per evitare reazioni eccessive. Gli incontri amichevoli, le serate in chat, i piaceri quotidiani miglioreranno il vostro umore. In amore, attenzione alle comunicazioni difficili. Nel lavoro, cercate di limitare gli impegni e prendetevi cura di voi stessi. Fate attenzione a non fraintendere le opportunità finanziarie.

Settimana propizia per ampliare le conoscenze. Giorni pieni di opportunità per vivere il tempo libero in modo diverso. Energia fisica al top per impegnarsi nel quotidiano e nello sport. Dialogo e passione in amore. Fermezza e diplomazia nel lavoro. Miglioramento della situazione finanziaria.

Questa settimana porterà sollievo ai pensieri, concentrandovi su altro. Ritmo positivo, lunedì pesante, ma da martedì entusiasmo e volontà. In amore, scavate dentro voi stessi per basi concrete e appaganti. Creatività, comunicazione e concentrazione nel lavoro. Prudenza nelle finanze durante fase di transizione.

Questa settimana sarete immersi nella fantasia o nella creatività, ma da martedì a giovedì qualcosa vi riporterà con i piedi per terra. Attenzione alla scarsa concentrazione e all'impulsività verbale, potenziale fonte di conflitti. Energie limitate, evitate discussioni superflue. Attenzione alla stanchezza al lavoro, rischiate di essere impulsivi. Occhio alle spese: consultate un esperto prima di firmare documenti ed evitate spese inutili.

Questa settimana sarai pragmatico e diretto nelle questioni concrete, ma protettivo e attento nelle relazioni affettive. Ci saranno momenti di entusiasmo e positività, ma anche imprevisti. Sfrutta il tuo pragmatismo per risolvere rapidamente questi contrattempi. Nel weekend, goditi la vita. Amore: coinvolgerai il partner in dolci giochi d'amore. Lavoro: nulla di rilevante tranne qualche giornata antipatica. Denaro: metterai ordine nel budget personale e migliorerai eventuali punti deboli.

Questa settimana cambieranno molte situazioni, regalando certezze e concentrazione. Affrontate i problemi chiaramente per risolverli. Giornate migliori tra giovedì e sabato, con novità positive. In amore, chiarimenti e dialogo risolveranno le contraddizioni. Se siete single, aumenteranno conoscenze e amicizie. Nel lavoro, confermatevi e realizzate i progetti importanti. Nelle finanze, lungimiranza e razionalità per diminuire le uscite.

Settimana iniziale impegnativa: stanchezza e bisogno di una pausa. Attenti ai contrattempi comuni, come dispetti domestici o fraintendimenti. Priorità al cuore, evitando incomprensioni al lavoro e in famiglia. Precisione scrupolosa richiesta, controllando appuntamenti e dettagli. Attenzione a possibili errori finanziari, ma nulla è irrimediabile. Rivedere contratti e scadenze.

Questa settimana, buon umore, disponibilità verso gli altri e desiderio di nuove amicizie. Il tempo libero regalerà soddisfazioni. Favoriti la comunicazione e la curiosità, rapporti sereni giovedì-sabato. Riflettete su rivelazioni personali che potrebbero migliorare relazioni o crescere.

Questa settimana inizia con qualche difficoltà, ma promette emozioni profonde e situazioni positive. Siate cauti nelle relazioni, non regalate apertura a chi potrebbe deludervi. In amore, coltivate emozioni nella coppia e siate disponibili ma non ingenui se siete single. Sul lavoro, cercate stabilità e aggiornatevi nelle competenze. Fate attenzione alle truffe finanziarie e richiedete garanzie prima di affidare la vostra fiducia.

Una settimana all'insegna dell'apertura al mondo, con nuova curiosità e desiderio di conoscenza. Aumento della socievolezza, nuove amicizie e tanti messaggi. Tempo libero e relazioni ne trarranno beneficio. Periodo positivo, con numerosi impegni ma grande energia. Fascino particolare basato sul carattere e la personalità. Dolcezza e romanticismo vi renderanno irresistibili. Magnifico periodo di carriera, con possibilità di novità importanti. Possibilità di aumentare le entrate con lavoro, investimenti o sorprese della fortuna.

Settimana altalenante, iniziate con il sorriso, coltivando interessi e allargando gli orizzonti. Momenti di soddisfazione fino a giovedì, poi insicurezza. Possibile imprevisto tra giovedì e sabato, ma la pazienza vincerà. Weekend sereno e divertente. In amore, l'importante è la sincerità. Meno impegno al lavoro, attenzione alle novità. Bilancio alti e bassi, evitate investimenti rischiosi.

Questa settimana sarà propizia per recuperare, godersi la vita e dimenticare i pensieri tristi. Avrete ottime opportunità sociali, sentirvi al centro dell'attenzione e ricevere una bellissima notizia che aumenterà la fiducia. In amore, contrastate l'incertezza con passione, comunicazione e fantasia. Al lavoro, energia e determinazione porteranno al successo. E vi attendono novità positive per le finanze.