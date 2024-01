Oroscopo del 15 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 gennaio.

Urano nel Vicino Toro porta velocità e destrezza nel gestire le incombenze quotidiane. Siate pazienti con un familiare in difficoltà. In amore, raccogliete i frutti del vostro impegno. Al lavoro, rispondete con efficienza alle richieste del capo. I buoni aspetti di Luna e Venere vi invogliano a tentare la fortuna.

Oggi Luna, Giove, Nettuno e Plutone continuano a favorirvi, mentre Marte e Mercurio vi sostengono nel concreto e nell'energia delle vostre azioni. È un raro momento astrologico in cui nessun pianeta vi crea ostacoli. Però, occhio agli eccessi edonistici. In amore, risolvete problemi familiari e dedicate attenzione al rapporto di coppia. Sul lavoro, Plutone vi aiuta a gestire le pressioni esterne e la fortuna sorride alle vostre finanze.

Giornata altalenante con Saturno imbronciato dai Pesci, situazioni familiari disordinate ma risolte con fermezza. Nati a maggio, volte situazioni a vostro sfavore per convenienza. Attenzione agli allenamenti per i nati nella seconda decade. Consigli opportuni e stima dell'amato per gestione pragmatica di una questione lavorativa. Opportunità professionali per i nati dal 9 al 13 giugno. Provate la sorte al gioco con entusiasmo.

Oggi, Mercurio, Marte, Sole e Plutone vi mettono alla prova. La stabilità offerta da Nettuno Pesci vi aiuta ad affrontare le sfide e gli imprevisti lungo il cammino. La vita familiare porta gratificazioni e sorprese. Per i single, un incontro fortuito promette successi. Pensate a una vacanza con il vostro partner, ma cercate consigli esperti. Il vostro aiuto a un collega in difficoltà vi renderà apprezzati sul lavoro. Evitate scommesse o giochi d'azzardo per adesso, provate più avanti.

In Sagittario, accordo familiare con l'influenza positiva di Venere. Stimoli incrociati, soddisfazioni, feste. Attivi e decisi nella seconda decade leonina. Evitate gli eccessi enogastronomici con Urano opposto. Amore completo e sorprendente per i nati in agosto. Successi strepitosi per i single nati a luglio. Evitate chiacchiere inutili in ufficio, soprattutto nella prima decade del Leone. Acquisto desiderato grazie agli influssi astrali positivi.

Influssi benefici da Sole, Mercurio, Marte, Plutone, Urano e Giove. Apprezzati e ricercati sia a casa sia in ambito sociale. Attenzione a non chiedere troppo alla sorte. In amore, accettate invito imprevisto per incontrare persona stimolante. Lavoro con senso dell'umorismo, sicurezza e operosità. Prudenza nelle spese per evitare tentazioni futili.

Si dedicano alla vita familiare e sentimentale, mettendo in secondo piano gli impegni concreti e le ambizioni personali. Un gruppo di pianeti sfavorevoli ostacola la costruzione delle strutture preesistenti. In amore, collaborazione diretta migliora l'intesa con il partner. Ristrutturazione generale richiesta nel lavoro. Evitare il gioco d'azzardo.

Plutone, Mercurio e Marte nel Capricorno aumentano la vostra razionalità. Saturno vi dona una bella forma fisica e Plutone vi garantisce grinta e creatività. Il Sole vi apre molte opportunità. In amore, adattatevi alla fortuna. Nel lavoro, i capi sono soddisfatti. Investimenti immobiliari per Ottobre.

Dal buon Marte in Capricorno, il vostro segno brilla grazie alla capacità di affermarsi. La vostra vita si anima se festeggiate il compleanno dal 24 novembre al 3 dicembre, con nuove amicizie, interessi culturali e sportivi. In amore, Venere vi sorride e promette incontri emozionanti. Nel lavoro, la vostra immagine è affidabile grazie al transito di Mercurio e Venere. Attenzione alle finanze, evitate i giochi di fortuna.

La Luna in Pesci vi ispira a riflettere sulla vostra essenza interiore. Fortunatamente, avete il sostegno di pianeti importanti come Nettuno, che vi regala una forma fisica splendida e una bellezza mozzafiato, soprattutto per il gentil sesso. In amore, cercate di bilanciare le esigenze pratiche e quotidiane con quelle sentimentali, mostrando sensibilità e attenzione al vostro partner. Nel lavoro, grazie alla vostra mediazione, riuscite a risolvere le controversie e conquistare la stima delle persone con cui lavorate. Nella gestione delle finanze, la Luna in Pesci vi offre intuizioni vincenti per i giochi del Lotto.

Luna, Saturno e Nettuno beneficiano di Pesci, offrendo transit positivi. Trio formidabile dona decisione rapida, volontà e prontezza nelle opportunità. Paladino delle iniziative sociali e del benessere familiare. Nettuno favorisce nati dal 14 al 17 febbraio. Attenzione all'entusiasmo eccessivo in palestra. Giove negativo nell'amore, evitate pressioni e gelosie. Venere benevola nel lavoro, sicuri delle vostre capacità professionale. Acquisti mirati e gratificanti con Venere e Luna.

I corpi celesti sono a vostro favore in molti settori della vita, tranne Venere che vi guarda imbronciata. Marte vi rende agili nello sport. In amore, potrete dichiararvi coraggiosamente. Mercurio alleggerisce gli impegni al lavoro. Con Luna e Giove sorridenti, potreste tentare la fortuna al Superenalotto.