Oroscopo del 9 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 gennaio.

Venere in Sagittario aumenta sensibilità e intuito, facilitando l'empatia con gli altri. In famiglia, reciprocità affettiva e rispetto seguono i valori del segno, anche se rigidi. Buona salute psicologica ma Marte può colpire le vie respiratorie, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Amore: Venere aiuta a risolvere situazioni difficili con il partner, mostrando generosità e altruismo. Lavoro: Adattabilità permette di affrontare le contrarietà del giorno. Denaro: Buon senso gestisce bene le questioni economiche, soprattutto per chi è nato nella prima decade.

Oggi iniziate con ottime prospettive per il futuro, grazie all'influenza benefica del Sole nel Capricorno. Risolvete una faccenda familiare e chiarite un disguido tra amici di vecchia data. Impegni di lavoro vi terranno occupati ma cercate di non trascurare il vostro rapporto amoroso. In ufficio ci sono grandi manovre in corso, potrebbe esserci una ristrutturazione. Valutate bene le opportunità finanziarie e chiedete consiglio a un esperto.

Urano nel Toro vi fa riprendere tono e umore, supportato da Giove. Potete realizzare velocemente progetti rimandati. Una soddisfazione sentimentale vi permette di costruire il futuro con fiducia. La posizione di Urano e Giove favorisce la mente scattante per professioni intellettuali. Gestite le finanze familiari con impegno e soluzioni geniali.

In pieno inverno, troveremo il Sole in un segno opposto al Cancro. Non preoccupatevi! La vostra razionalità e positività vi aiuteranno ad affrontare i problemi. Nettuno, dal segno amico dei Pesci, vi offre una visione fiduciosa della vita. L'attitudine all'avventura vi spinge verso nuove emozioni, specialmente se festeggiate il compleanno dal 16 al 18 luglio. Partecipate attivamente ai cambiamenti, soprattutto se appartenete alla prima e terza decade. Il futuro si prospetta fortunato. Fate un bilancio delle entrate e delle uscite, considerando il risparmio. I nati a giugno possono contare sull'appoggio di Giove.

La spumeggiante Luna in Sagittario vi protegge oggi da Giove e Urano. Le parole vi danno potere e la famiglia si chiarirà. Nel campo sentimentale, le scelte saranno mirate grazie alla Luna felice in Sagittario. Siete empatici e comunicativi al lavoro. State attenti alle finanze e consultate un amico esperto per investimenti immobiliari.

Marte nel Capricorno, amico del segno, infonde energia e buonumore. Nodi iniziano a sciogliersi. In amore, il Sole favorisce la componente erotica. Marte e Urano permettono di strutturare una relazione nata da un flirt. Conferme di stima e competenza. Giove porta prosperità. Pensate a mettere al sicuro i risparmi.

Venere nel Sagittario vi favorisce nelle relazioni amicali e familiari. Il Sole e Marte portano ostacoli, soprattutto per chi è nato nelle prime e terze decadi. Luna e Mercurio vi sostengono, mentre affrontate imprevisti con energia. In amore, curate la relazione e siate più coinvolgenti. Al lavoro, trovate soluzioni diplomatiche. Risolvete questioni economiche familiari con abilità.

Il vostro ottimismo contagioso illumina le vite degli altri e può portare serenità anche a chi non condivide il vostro stato d'animo. Tuttavia, con il transito negativo di Giove e Urano verso il vostro segno, fate attenzione a non esagerare con l'allenamento in palestra se siete nati in ottobre. Nonostante qualche ostacolo, i pianeti continuano a sostenervi. In amore, l'animo libero potrebbe sentirsi limitato in una nuova relazione. Datevi del tempo e dello spazio per valutare se è la persona giusta. Sul lavoro, siete supportati da Plutone, Nettuno, Sole e Venere. Raccogliete i frutti dei vostri sforzi e prendete nuove sfide con entusiasmo. Per quanto riguarda le finanze, riflettete su un investimento immobiliare proposto da un familiare prima di decidere.

La luminosa Luna, insieme a Venere, vi porta gioia durante tutta la giornata. I pianeti personali favoriscono il Sagittario, donandovi vitalità, ambizione e concentrazione. Venere intensifica la vostra sessualità e alimenta l'amore, specialmente per i nati a novembre. Il lavoro sarà guidato dalla vostra intuizione e beneficiato da una forte Luna. Saranno particolarmente gratificati coloro che festeggiano il compleanno tra il 27 novembre e il 3 dicembre. Bilanciate le vostre finanze con la consueta prudenza che caratterizza il vostro segno.

Oggi dovrete prendere decisioni che erano state rimandate, ascoltando il consiglio della Luna nel Sagittario. Usate le vostre intuizioni e valutate attentamente i pro e i contro. Non lasciatevi preoccupare dalle difficoltà, agite con determinazione. In amore, la passione prevale sulla sentimentalità. Nel lavoro, mostrate calma anche se i superiori sono stressati. Risolverete una questione economica familiare utilizzando la vostra razionalità.

Una positiva Venere nel Sagittario, supportata dalla Luna, promette un inizio di giornata proficuo. Le iniziative dei prossimi giorni avranno successo. Sorprese piacevoli nella vita familiare, soprattutto per i genitori con bambini piccoli. In amore, coinvolgimento e fascino grazie a Nettuno nei Pesci. Flirt e conoscenze occasionali possono portare a sentimenti sinceri. Le relazioni affettive trovano rinnovamento attraverso interessi condivisi. Al lavoro, armonia con colleghi e superiori. Attenzione alla gestione delle finanze, specie se si festeggia il compleanno nei giorni indicati. Evitare rischi in investimenti liquidi.

Sensazione di equilibrio con Sole nel Capricorno, salute tonica con Giove nel Toro. Bellezza e cuore leggero diminuiscono. Marte sorride nell'amore, successo per i Pesci di marzo. Avventura erotica intensa con Nettuno e buona sorte per la seconda decade. Ambizioni brillanti per i nativi di febbraio nel lavoro. Sciolto il dubbio sull'investimento, impegnate i vostri soldi.