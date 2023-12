Oroscopo settimanale, le previsioni dal 25 al 31 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 25 al 31 dicembre.

Settimana vivace e dinamica, piena di energia ed entusiasmo. Finalmente potrete trascorrere del tempo di qualità con le persone che amate. Solo mercoledì e giovedì potrebbero esserci alcune nubi di malumore. Nel week end conclusivo vi aspettano dolcezza, tenerezza e romanticismo. Sul lavoro, apprezzerete aspetti inediti. Le finanze potrebbero non subire cambiamenti significativi, ma le ore positive del weekend potrebbero portare un piccolo colpo di fortuna.

Durante le festività sarete in gran forma. Pensate a voi stessi, coccolatevi con un trattamento speciale. Il weekend sarà impegnativo, ma fermatevi e prendetevi un respiro. Non cercate la perfezione, aspetti imprevisti possono capitare. Durante la notte di Capodanno esprimete un desiderio. In amore, emozioni contrastanti in questa settimana, ma l'ultimo giorno dell'anno porterà una ripartenza positiva. Nel lavoro, volete salire in alto nell'anno nuovo. La fortuna finanziaria non è evidente questa settimana, ma potreste avere buone idee per il futuro. Prendete nota e pianificate.

Nonostante le sfide e le pressioni che riceverete da ogni parte, il vostro desiderio di relax, divertimento e allegria rimarrà intatto. Attenti però a non stressarvi troppo, cercate di godervi i preparativi per Natale e Capodanno senza cercare la perfezione. Siate cauti nelle relazioni amorose e concentratevi sul vostro benessere. Lavoro e denaro possono essere trascurati, ma se necessario mostrerete la vostra bravura e troverete un modo per permettervi i piccoli piaceri senza spendere troppo.

Durante queste festività, il vostro umore riflessivo darà spazio agli obiettivi conquistati e a quelli futuri, con giornate promettenti in arrivo. In amore, vi attende una fase di serena valutazione del rapporto di coppia. Sul lavoro, concentratevi sull'essenziale in attesa di cambiamenti futuri. Le finanze miglioreranno, quindi mantenete fiducia nonostante le spese delle festività.

Una settimana promettente! Energia, comunicazione fluida, divertimento e nuove opportunità vi accompagnano durante le festività. In amore, punteggio massimo e possibilità di intensificare il dialogo con il partner. Nel lavoro, fiducia e concentrazione per compiti senza sorprese. Le finanze si stabilizzeranno, dando speranza per il futuro.

La settimana inizia con agitazione e confusione, ma accettare il presente è la chiave. Per il prossimo periodo festivo concedetevi tempo per voi stessi. In amore, vivete serenamente le emozioni discordanti. Nel lavoro, una pausa è necessaria, ma il senso del dovere vi aiuterà. Non fate drammi per uscite impreviste, non influiranno sul conto corrente.

Buon inizio e chiusura settimanale meravigliosa! Il cielo favorirà momenti felici con la compagnia festiva scelta. Natale comunicativo ed energico. Futuro libero dai ricordi del passato. Ultima settimana del 2023: buoni propositi favoriti dal cielo venerdì-Domenica. Sereni e in forma per Capodanno! Emozioni protagoniste e sentimenti soddisfacenti. Energia per festeggiare senza trascurare doveri. Possibile guadagno extra o colpo di fortuna.

Le festività saranno un momento di pausa per dimenticare i doveri e divertirsi. Il Natale sarà tranquillo e la ripresa post festa avrà un’atmosfera amorevole. Attenzione ai possibili imprevisti il venerdì e il sabato, ma la domenica porterà serenità. Fate il proposito di rimanere fiduciosi nel nuovo anno. L'amore potrebbe essere in secondo piano, ma potrete godervi momenti di relax con la vostra dolce metà. Al lavoro, non ve ne pentirete, grazie ai ritmi più leggeri. Riguardo ai soldi, rifletterete sulle strategie per migliorare la situazione nel 2024.

Una settimana frizzante e vivace, con un inizio promettente e il meglio alla fine dell'anno. Tanta energia da consumare, meglio praticare sport. In amore, sensazioni intensamente crescenti e dialogo di coppia. Al lavoro, energia, tenacia e abilità con le parole. Possibilità di decisioni importanti riguardanti il denaro.

Settimana di relax e divertimento con le persone care, anche se alcuni doveri richiedono attenzione. Natale porta momenti di svago, ma attenzione alle richieste impreviste. San Silvestro riserva sorprese piacevoli. In amore, noia o tranquillità con il partner, mentre i single devono far da soli. Lavoro con attenzione ai dettagli e perseveranza. Buoni fiuti finanziari, potenziali investimenti. Prudenza nelle transazioni immobiliari.

La settimana inizia in modo favoloso con stelle benefiche che proteggeranno Natale e Santo Stefano. Energia, comunicazione e desiderio di vivere caratterizzeranno questi giorni. Potreste fare nuove amicizie, ricevere inviti o semplicemente godervi momenti di pace con le persone care. Sentirete una grande serenità. La settimana prosegue piacevolmente, tra novità che vi terranno attivi ma senza affaticarvi. Avrete un'energia inarrestabile. Nel campo dell'amore, cancellate il passato e tuffatevi in nuove emozioni. Sul lavoro, sarete professionali, energici e tenaci, ottenendo risultati e soddisfazioni. Nelle finanze, per ora ci sono solo uscite, ma potreste ricevere una notizia positiva a breve.

Sensazione di stanchezza? Le festività sono anche per riposare, quindi cercate di non lasciarvi coinvolgere in impegni frenetici che vi impediscono di rilassarvi. Se avete organizzato eventi familiari e vacanze con gli amici, chiedete supporto per non disperdere le energie. Concentratevi sul divertimento. In amore, potrebbero esserci conflitti o emozioni negative da affrontare. Al lavoro, i compiti possono sembrare più faticosi ma resistete. Nel denaro, mercoledì e giovedì promettono relax e successo.