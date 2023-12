Oroscopo del 22 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 dicembre.

Il Sole entra nel segno del Capricorno e stimola la riflessione razionale. La Luna propone una fase emotiva equilibrata. Saturno vi impone rigore e razionalità, ma è necessario gestire amore e passioni con equilibrio. Le conclusioni sulla vostra coppia sono positive e alimentate da entusiasmo e forza d'animo. Nel lavoro, i risultati sono frutto delle vostre fatiche recenti. Per voi, le sorprese sono i regali più apprezzati, indipendentemente dalla loro entità.

Oggi, con il formarsi del solstizio d'inverno, il vostro segno gode di grandi favori. La vostra vitalità è alta e siete motivati a sistemare ciò che ritieni necessiti miglioramenti. In amore, Giove vi porta beneficio, specialmente se festeggiate il compleanno dal 24 al 30 aprile. Nel lavoro, riflettete sulle vostre capacità e cercate di renderle sempre più produttive. La serietà e la saldezza morale si riveleranno preziose. Per quanto riguarda le finanze, provate gratitudine e tenerezza quando ricevete un regalo, indipendentemente dal suo valore.

Oggi, con il Sole in Capricorno, c'è una felice congiunzione di Mercurio, ma l'atmosfera seria contrasta col tuo spirito allegro. Mercurio risveglia il tuo umorismo, favorendo relazioni amichevoli e momenti rilassanti in amore. La congiunzione di Mercurio e Sole offre libertà emotiva, specialmente per chi è nato tra il 4 e il 9 giugno. Al lavoro, affronta con audacia le proposte, soprattutto se sei della terza decade. La tua capacità di lavorare in team sarà cruciale oggi. Per le finanze, apprezzi regali frivoli, ma cerca qualcosa che ti sorprenda.

La giornata del solstizio d'inverno del 2023 segna l'entrata del Sole nel segno. Riordinate i pensieri e programmatevi per risolvere le questioni in sospeso. Attenzione ai malanni di stagione per i nati in giugno. In amore, agite concretamente per il bene della persona amata. Nel lavoro, affrontate fatiche intellettuali ripagate dai riconoscimenti. Bilanci necessari per una fase di confronto interiore. Agendo con concretezza e agilità mentale, risolverete ogni situazione. Accettate i regali che emozionano e commuovono.

La giornata del magico solstizio d'inverno, il Sole entra in Capricorno in compagnia di Marte nel Sagittario, promette un clima di sobrietà, rigore e autorevolezza. Per Leonesse e Leoni, il cuore batterà per amori antichi e rinnovati, con una consapevolezza acquisita. Nell'ambito lavorativo, ignorate le chiacchiere dei colleghi poco garbati e seguite la vostra strada. Per voi, il regalo ricevuto deve essere speciale e unico.

Oggi, la congiunzione tra Mercurio e Sole nel Capricorno promuove l'attivismo e la serietà, proprio come piace a voi, Vergine. L'amore si nutre di sentimenti profondi e duraturi, mentre al lavoro potrete pensare agli acquisti natalizi con tranquillità. Siete pratici e apprezzate doni utili e duraturi. Ogni tanto, però, vi piace trasgredire.

Venere, protettrice del vostro segno, vi guida nel trovare soluzioni concordate per le questioni quotidiane. Il Sole entra nel Capricorno, portando un ottimale stato di umore e forma fisica nel magico solstizio d'inverno. In amore, date profondità ai sentimenti senza arroganza e lasciate spazio al dialogo. Nel lavoro, prestate attenzione alle spese natalizie e selezionate attentamente. Per fare regali alle Bilance, considerate le loro esigenze e raffinatezza estetica. Non è un compito facile!

Oggi il Sole entra nel Capricorno, creando un clima gaudente ma teso verso i risultati concreti. Nonostante l'atmosfera di pre-vacanza, c'è ancora ansia per concludere gli impegni. Il solstizio d'inverno ci ricorda che la notte è più lunga del giorno. Con Urano in Toro, potremmo essere un po' svagati, ma è accettabile! In amore, ritorna la voglia di impegnarsi o avventurarsi, con autocontrollo. Chi è nato tra il 25 ottobre e il 4 novembre cerca un amore solido. Per professionisti indipendenti, oggi è difficile interagire in gruppo. In denaro, desideriamo regali insoliti e provocatori.

Oggi, con Marte nel vostro segno, avvertirete un desiderio di condivisione e stabilità nella vostra vita. In amore, il Sole entra nel Capricorno portando buonumore e voglia di condivisione. Anche nelle nuove storie d'amore, i sentimenti saranno ricambiati. Sul lavoro, il vostro temperamento razionale vi aiuterà a gestire eventuali conflitti con colleghi. Per quanto riguarda le finanze, non disdegnate un po' di lusso.

Oggi il solstizio d'inverno nel vostro segno dà inizio a un periodo di rinnovamento e rigenerazione. Saturno, il pianeta della razionalità, vi sostiene insieme a Sole, Venere, Giove, Nettuno e Plutone. In amore, agite con determinazione e sicurezza. Nel lavoro, approfittate del transito benefico di Urano per prime esperienze lavorative e possibilità di successo fino al 2026. Siate prudenti nelle finanze e apprezzate doni di pregio.

Il vostro segno dell’Acquario beneficia di Marte in Sagittario, instaurando un clima gioioso e motivato nella ricerca di risultati pratici. Oggi è il solstizio d’inverno, con il Sole che entra nel Capricorno. In amore, Marte vi delizia con momenti felici e la sorpresa di un viaggio breve in coppia. Al lavoro, il vostro umorismo stempera i rapporti e il nemico Urano può causare qualche malumore. Per quanto riguarda il denaro, il regalo ideale per voi è originale e senza fronzoli, ma con una dichiarazione di affetto.

Oggi è una giornata di contentezza per i Pesci nati a febbraio e nella terza decade. Il solstizio d'inverno avviene nel segno del Capricorno, che porta benefiche congiunzioni con il Sole, Mercurio e Plutone. Nel campo dell'amore, si vive una fase di gioia e serenità, con prospettive concrete per chi è in coppia. Per gli studenti del segno, Saturno offre un periodo costruttivo fino al 2026, favorendo gli studi scientifici, artistici e creativi. Gli appassionati di ricerca avranno successo. Per quanto riguarda le finanze, accettate con gioia regali che abbiano un tocco di poesia e romanticismo, ma non disdegnate i lussuosi.