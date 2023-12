Oroscopo del giorno, le previsioni per il 15 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 dicembre.

Saturno invita i Pesci a confrontarsi con la realtà per affrontare la vita nel modo più naturale possibile. Nel prossimo 2024, gratificherà la seconda decade, mentre nel 2025 toccherà alla terza. Quest'anno farà le prove generali nel vostro segno. In amore, cercate intimità con la vostra dolce metà. Sul lavoro, concludete gli impegni con rapidità mentre il clima festoso si avvicina. Organizzare una cena in famiglia con giochi da tavolo potrebbe essere una buona idea.

Saturno, in transito in Pesci, rappresenta un periodo di prove e di introspezione. Gli amori possono essere altalenanti, ma la comunicazione può rinnovare i rapporti stabili. I più giovani affrontano crisi d'identità e responsabilità. Nel 2026, Saturno si sposterà. Prima e terza decade taurine vivono esperienze amatorie intense. Successi professionali in arrivo, soprattutto per la prima decade. Possibilità di creare una serata di gioco con la famiglia grazie a Giove.

Saturno ostile dai Pesci stimola la maturità e l'impegno. Nel 2026 si allontanerà. Questa influenza non sarà negativa, con una vita serena. Perfezionamento professionale per giornalisti e attori. Nell'amore, festeggiamenti e flirt giocosi. Sul lavoro, ignorate i pettegolezzi e seguite il vostro ritmo. Nelle finanze, attenzione all'azzardo.

Saturno, in sosta nei Pesci per il 2024, renderà la vostra vita più razionale. Successi nel settore degli studi, matematica, economia e giurisprudenza. Il lavoro si sviluppa con progetti a lungo termine. Successi per la prima decade, Cancro della seconda decade e trionfi per la terza nel 2025. Dimostrate impegno verso il partner, anche nel concreto. Giocate una partita professionale che porterà trionfi futuri, ma modera le ambizioni. Riceverete cospicui introiti, mettete da parte qualcosa.

Una giornata promettente accompagna questa breve transizione mensile. Il Sole, simbolo di vitalità e energia, insieme a Marte, signore della determinazione, vi sostengono nel Sagittario. Affrontate positivamente sfumature difficili con Venere, Giove e Urano. Una connessione passata si distingue dalla monotonia, spingendovi a fare il primo passo. Sole e Marte vi daranno il coraggio necessario, specialmente se siete nati ad agosto. Le richieste che ricevete dimostrano la vostra competenza. Concentratevi sul produrre, con un cielo favorevole che vi aiuterà. Risparmiate i guadagni attuali per il futuro. Marte nel Sagittario vi offre l'intuito per gestire bene il vostro denaro.

Saturno in Pesci, nonostante sia tecnicamente negativo, agisce positivamente sul vostro segno. Rimarrà in Pesci fino al 2026 e porterà maturazione ai vostri progetti, specialmente se avete attività commerciali. Le sfide saranno superate con successo. In amore, passione e emozione per la seconda e la terza decade. Al lavoro, la vostra costante operosità sarà riconosciuta, specialmente se siete nati ad agosto. Mercurio vi regala guadagni meritati, o forse qualcosa in più.

Saturno anima il vostro spirito nel segno neutro dei Pesci. Insieme, condividete una visione di vita femminile e ricettiva. Il suo transito benefico in Pesci favorisce la vostra crescita spirituale. Saturno sarà presente fino al 2026. In amore, dolcezza e Marte vi aiutano a risolvere i problemi in coppia. Se single, il vostro fascino colpisce, soprattutto se nati tra il 26 e il 30 settembre. Nel lavoro, usate una strategia riflessiva e conquistate il successo. Gli introiti desiderati arrivano e potete investire con cautela nonostante le spese folli.

Saturno transita dal segno amico dei Pesci, promettendo rigore e lucidità in ogni ambito della vita. Limitazioni e blocchi del passato spariranno, favorendo una fase di attivismo costruttivo. In amore, una perfetta intesa di coppia. Sul lavoro, mantenete il controllo. Buon flusso di denaro, con possibilità di investimento. Plutone vi protegge.

Saturno disturba il segno del Sagittario da quasi un anno, rimarrà fino al 2026. I nativi del Sagittario dovranno lavorare di più, ma alla fine avranno il merito del successo. In amore, pensate costantemente a una persona speciale e dovrete cercare il modo di incontrarla. Nel lavoro, giocate d'anticipo e seguite i consigli di un collega altruista. Organizzate una serata di giochi con parenti e amici, che vi riempie di entusiasmo.

Saturno, pianeta della razionalità, vi accompagna nei prossimi anni nel segno dei Pesci. Questo segno influenzerà soprattutto la prima decade nel 2024, la seconda nel 2024 e la terza nel 2025. La sua presenza metterà in luce i vostri meriti e le vostre debolezze, spingendovi a migliorare il vostro stile di vita. Nel lavoro, avrete successi e promozioni se siete medici, dentisti, ingegneri, commercialisti, editori, ferrovieri o politici. In amore, ci sono progetti di vita importanti, come matrimoni, convivenze e persino la possibilità di avere un figlio se appartenete alla seconda o terza decade.

In Aquario, il transito di Saturno nei Pesci rappresenta un dono celeste che conferisce autenticità al tuo modo di procedere. Risultati entusiasmanti attendono gli studenti, i professionisti intellettuali, gli scienziati, i ricercatori e gli scrittori. L'amore si presenta con una forte voglia di avventura e flirt, grazie all'energico Marte in Sagittario che rende irrequieti. Le donne saranno particolarmente affascinate da voi. Ambiziosi incarichi di lavoro vi vengono assegnati con orgoglio e gratificano la vostra ambizione. Nel denaro, potete concedervi alcuni acquisti frivoli, ma bisogna fare attenzione!

Saturno nel vostro segno porta un rinnovamento e un'organizzazione efficiente delle situazioni professionali incerte. Plutone aumenta l'appeal sessuale per la terza decade, mentre Venere sorride ai nati a marzo. Dimostrate il vostro talento artistico nel lavoro, supportati da Nettuno e Giove. Potete finalmente investire grazie agli introiti arrivati.