Le 100 città con il cibo migliore del mondo. La classifica

Su 16.601 città nel database del portale gastronomico TasteAtlas, sulla base di 395.205 voti degli utenti, (271.819 quelli validi), il Bel Paese occupa tutti tre i gradini del podio. Nella top 10 anche Torino (in ottava posizione) premiata per gianduiotti, pizza al padellino e grissini. Bene per il Giappone, al quinto e sesto posto con Tokyo e Osaka

a cura di Costanza Ruggeri