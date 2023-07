Singapore, servita la carbonara di pollo sintetico

La carbonara di pollo sintetico servita in un ristorante a Singapore è l’ultimo sfregio fatto nel mondo alla vera cucina italiana candidata all'iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco.

La falsa cucina italiana

Secondo Coldiretti è lunga la lista di pietanze servite nel mondo che sono molto lontani dal vero Made in Italy: carbonara con panna o besciamella al tiramisù senza mascarpone, dall'olio di semi per la cotoletta alla milanese alla caprese servita con formaggio industriale al posto della mozzarella di bufala o del fiordilatte fino alla pizza nelle versioni più inimmaginabili, da quella con l'ananas a quella di pollo. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione dell'assemblea nazionale a Roma dove è stato aperto il primo salone della falsa cucina italiana con i menù acchiappaturisti diffusi in tutti i continenti.

Danno all’industria alimentare italiana

La vera cucina italiana è minacciata nel mondo da una selva oscura di ricette tarocche o quantomeno improbabili con il 60% dei turisti italiani all'estero che si è trovato nel piatto maccheroni con il cheddar, spaghetti con le polpette di carne, rigatoni con pollo e pesto, pasta al pesto proposta con mandorle, noci o pistacchi al posto dei pinoli o spaghetti allo bolognese con ragù e prezzemolo diffusi in tutto il mondo tranne che nella città emiliana.