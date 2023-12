Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 dicembre.

La configurazione astrale è positiva grazie a Giove in Toro, che conclude la giornata nel calore domestico. In amore, Marte benefico rende esplosive le unioni recenti, mentre il Sole nel Sagittario permette di trovare intese mentali profonde con la persona accanto. Nel lavoro, approfittate della spinta data da Saturno e Marte. Nelle finanze, divertitevi con il tressette.

Transiti positivi stimolano anziché ostacolare. Amore con protettore Giove, specie per chi è nato all'inizio del segno. Compatibilità con Aquario vantaggiosa, poiché la flessibilità e l'apertura vi stimolano. Lavoro consiglia cautela nelle opinioni, particolarmente per chi è nato ad aprile. Nel denaro, identificazione con il gioco di carte di Machiavelli.

Oggi, il team Sole - Marte richiede attenzione e affetto verso i familiari. La giornata sarà movimentata, ma non mancheranno momenti interessanti. Grazie a un favorevole posizionamento di Giove nel segno del Toro, novità si presenteranno in tutti i settori. In amore, l'energia astrale favorirà la vicinanza con il partner, permettendovi di mostrare affetto inaspettato. Nel lavoro autonomo, supererete la stanchezza mantenendo un ritmo veloce e facendo leva sul vostro umorismo apprezzato da amici e colleghi. Per quanto riguarda le finanze, i giochi di carte sono i vostri preferiti, in particolare il bridge che stimola la logica.

Giove nel Toro favorisce sensibilità e comunicazione. In amore, intesa profonda col partner. Relazioni tra Ariete e Cancro possono portare a trasformazioni evolutive. Ricordiamo la felice relazione tra la principessa Diana e Dodi Al-Fayed. Nel lavoro, aiuto agli altri grazie a Urano. Denaro: gioco di carte preferito? Lo scopone scientifico.

Un team di pianeti positivi nel segno amico del Sagittario ravviva lo spirito. Buone prospettive familiari e affettive. Possibilità di trovare l'anima gemella quando si festeggia il compleanno a luglio. Mars in Sagittario accende la passione, soprattutto per chi è nato nella prima e nella seconda decade. La compatibilità tra Leone e Scorpione si basa sull'intensa attrazione erotica. Nel lavoro, giornata movimentata, soprattutto per chi è nato a luglio. Giochi di carte che si abbinano al segno del Leone.

La forza dell'intuito è la vostra guida in questo dicembre, soprattutto se siete nati nella prima o terza decade, grazie al team Mercurio-Plutone Capricorno. Tenete l'attenzione sulle sfide quotidiane e sull'amore, concentrandovi sui risultati concreti del rapporto. Nel lavoro, riaccendete la creatività grazie a un'ispirazione stimolante di Urano. Per divertirvi durante le serate di dicembre, provate a giocare a scala quaranta con le carte francesi.

Oggi, grazie alla vostra mediazione diplomatica, una questione familiare di difficile risoluzione si risolverà in serata. Non lasciatevi trasportare dalle emozioni se vedete la vostra persona cara un po' distante. Dimostrate dedizione e superate i momenti di contrasto per un rapporto duraturo. Nel lavoro, la vostra razionalità è molto apprezzata e vi distinguerete con intelligenza. Nelle finanze, il gioco di carte ideale per voi è il burraco.

La vostra vita familiare e amicale è in primo piano grazie al supporto planetario della Luna, Venere, Mercurio, Saturno, Sole, Plutone e Nettuno. In amore, approfittate dell'opportunità di nuove passioni infuocate. Le coppie stabili rivivono una fiamma in serata. Nel lavoro, i giochi di carte come il poker e il blackjack si adattano perfettamente al vostro carattere controcorrente. Fate attenzione alle spese e agli acquisti folli. Prudenza nelle finanze, soprattutto se festeggiate il compleanno nella prima e nella terza decade.

Pianeti lenti e rapidi favoriscono miglioramenti vitali, soprattutto per la prima decade. Dicembre è un periodo positivo per voi, soprattutto in amore, dove Venere nel vicino Scorpione amplifica il vostro fascino intelligente. Nel lavoro, ottime opportunità si prospettano. Avete una predisposizione per i giochi di carte e il divertimento ludico.

Ambiente domestico dinamico, poco congeniale al tuo temperamento pacato; prendi posizioni. In serata l'umore migliora. Capacità di adattamento e trattativa apprezzate dal tuo partner. Buoni rapporti con le famiglie d'origine. Con la Bilancia, intesa soddisfacente. Agisci con prudenza, ascolta i consigli di Saturno. Preferisci giochi di carte con rischio e azzardo, come il poker.

Oggi, i pianeti sono dalla vostra parte: Sole, Marte, Saturno, Plutone, Mercurio e Nettuno vi sorridono. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare nelle richieste e a non sentirvi invincibili. L'equilibrio dell'Io dipende da Urano. In amore, pianificate una vacanza affiancati dalla vostra razionalità e organizzazione. Nel lavoro, evitate atteggiamenti dittatoriali. Controllate le spese natalizie, soprattutto se appartenete alla prima decade. Al burraco, il vostro segno predilige il sociale.

Dicembre brillante, fortunato, con Venere nel segno amico dello Scorpione. Armonia familiare, legami affettuosi con bambini e nipoti. Superate ostacoli, preparatevi a un viaggio con la dolce metà. Saturno apre nuove opportunità lavorative. Giochi di carte legati al vostro segno: asso pigliatutto, scala quaranta, rubamazzetto, ramino.