Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 novembre.

Con la Luna nel proprio segno, l'Ariete può godere di un nuovo giorno generoso, ma solo se si impegna e mostra la solita grinta. In amore, il caldo abbraccio dei sensi è garantito, ma occorre prestare attenzione se si è nati nella seconda decade. Nel lavoro, si affrontano gli imprevisti con determinazione e si riesce a ottenere migliori risultati degli altri. Grazie a Saturno, il cammino professionale è favorito e si può puntare al successo. I nati a marzo proseguono in una settimana tranquilla, con le questioni risolte pronte per essere completate adeguatamente. Dal punto di vista finanziario, il Sagittario porta fortuna nell'ambito del Totocalcio.

Saturno, Giove, Nettuno, Urano e Plutone influenzano il tuo segno. Le relazioni familiari e amichevoli sono importanti per te, soprattutto se sei della prima e terza decade del Toro. Il duo Saturno - Nettuno esalta il tuo temperamento generoso. Sei sensibile e attento alle esigenze del partner. Il tuo impegno ti rende il segno più laborioso dello Zodiaco. I risultati e il riconoscimento non tarderanno ad arrivare. Aspetta un po' e sarai ricompensato economicamente dai transiti planetari. Sei destinato a ottenere risultati monetari concreti, soprattutto se sei della prima e terza decade.

Giornata contrastante con influssi positivi da Luna e Venere, ma negativi da Sole e Mercurio. Transiti gestiti con fermezza. In amore, utilizzate fascino, simpatia e dialogo. Venere in Bilancia vi aiuta a comprendere i desideri del partner. Nel lavoro, cercate di avvicinarvi alla perfezione, specie se festeggiate il compleanno tra il 2 e il 12 giugno. Attenzione alle spese e alle frenesie d'acquisto.

In autunno, gli aspetti planetari favoriscono il vostro segno, tranne per Venere e Plutone che sono ancora contro. Ma non c'è nulla di grave. In amore, la coppia brilla di fortuna e trionfo, soprattutto per coloro appartenenti alla terza e prima decade. In ambito lavorativo, avete continuità, originalità e una visione diversa della realtà, grazie a Nettuno. Questo transito è particolarmente benefico per i Pesci, segno "fratello d'Acqua" associato al Cancro e allo Scorpione. Se siete artisti o creativi, ne trarrete maggior beneficio. Per quanto riguarda le finanze, Venere vi spinge verso acquisti non necessari, ma Saturno vi aiuta a mantenere l'equilibrio.

Oggi, grazie all'ingresso del Sole nel Sagittario e a Mercurio nello stesso segno, potrete osare e fare progressi in ogni campo, soprattutto se siete nati in luglio. In amore, Venere in Bilancia favorisce avventure erotiche piuttosto che relazioni stabili. Sul lavoro, potrete programmare una strategia d'attacco per conquistare posizioni di alto livello, grazie all'intelligenza di Mercurio nel Sagittario. Riguardo alle finanze, il Sole e Mercurio vi spingono a provare la vostra fortuna al gioco, con buoni risultati se siete nati in luglio.

Saltando ostacoli senza paura, affrontate i cambiamenti planetari mantenendo la lucidità mentale. Saturno, Sole e Nettuno possono causare problemi nell'amore, ma si tratta solo di una fase transitoria. Nel lavoro, piccoli contrattempi interni e dubbi possono sorgere. Fate attenzione alle spese pazze.

Oggi, il Sole entra nel segno amico del Sagittario, portando fortuna. In amore, un'energica Luna Ariete vi spinge a fare nuove esperienze. Sul lavoro, Plutone potrebbe creare ostacoli, ma la logica e la determinazione vi aiuteranno a raggiungere il successo, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 13 ottobre. Siete parsimoniosi, ma potreste fare eccezioni oggi.

Scorpione, pianeti passionali come Luna, Venere, Marte e Plutone vi sostengono. In amore, intesa mentale e fisica vi raggiungono, migliorando la coppia. Per i single, grandi conquiste. Lavoro: intuito, rigenerazione e fantasia grazie a Saturno e Nettuno. Aiutate i colleghi in difficoltà. Luna e Nettuno vi danno slancio. Denaro: concedetevi piaceri edonistici e gastronomici.

Oggi l'ingresso del Sole nel vostro segno è un evento favorevolissimo. Per il prossimo mese, vi sentirete vitali e generosi, desiderosi di sperimentare attività sportive all'aria aperta. In amore, la comunicazione di coppia è armoniosa grazie a Venere e Mercurio. Nel lavoro, la Luna vi sostiene con rigore e senso del dovere, mentre Mercurio vi aiuta a sviluppare competenze e eccellenze. Sul fronte finanziario, potete concedervi spese personali grazie a Mercurio e Sole nel vostro segno che vi trasmettono entusiasmo.

Oggi, il quadro per voi si presenta positivo, soprattutto dal punto di vista familiare e amicale. Giove, Urano, Saturno e Nettuno sono alleati. Plutone promette fascino irresistibile se siete nati dal 16 al 20 gennaio. Nel lavoro, visione lungimirante e intuito formidabile. Finanziariamente, mostrate disinvoltura nelle spese allegre.

Il Sole entra nel segno amico del Sagittario, sostenuto da Mercurio. Entusiasmo e allegria si innalzano. In amore, sorridete più spesso e alleggerite mente e cuore. Nettuno vi assiste nell trovare l'anima gemella. Nel lavoro, la vostra grinta e abilità vi porteranno ammirazione. Gestite le risorse con estro e creatività, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Oggi il vostro slancio autentico e la vostra spontaneità vi porteranno a ricevere novità cosmiche. Plutone vi dona sicurezza nelle relazioni amorose, mentre Giove e Urano rivoluzioneranno la vostra vita sentimentale. Saturno vi fornisce le risorse mentali necessarie per evitare stress lavorativi. Fate attenzione alle spese, specialmente se siete nati nella seconda decade.