Oroscopo novembre 2023, previsioni e consigli per tutti i segni

Inizia questo mese scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di novembre 2023.

Novembre inizia senza clamore per gli amici dell'Ariete, diventando più interessante e colorato. Le prime due decadi godono di libertà di movimento senza grandi supporti o ostacoli. La terza decade è un po' più faticosa a causa di Plutone, ma la stanchezza svanirà gradualmente. In amore, conflitti relazionali per via dell'opposizione di Venere. Nel lavoro, Mercurio porta iniziativa e leadership, con attenzione ai dettagli. Nel denaro, evitate speculazioni rischiose e acquisti eccessivi, cercando occasioni solo negli ultimi giorni del mese.

In novembre, i tori consolidano i progressi. La pazienza è fondamentale per il segno, Saturno aiuta a raggiungere gli obiettivi. Rompete gli indugi e osate. Marte potrebbe creare dubbi fino al 10 novembre. Urano porta i cambiamenti desiderati. L'opposizione di Marte può portare nervosismo. In amore, attenzione agli incontri fugaci. Nel lavoro, cercate di mantenere gli obiettivi nonostante una leggera flessione mentale. Periodi favorevoli per i soldi: dall'1 all'8 e dal 23 al 30 novembre, ma siate cauti.



Il mese dei Gemelli richiederà pazienza, con i pianeti che giocano scherzi. Gli insegnamenti si nascondono anche nelle influenze negative. Venere sarà l'unica amica, regalando amore, arte, e armonia. Saturno influisce sull'umore dei nativi iniziali, mentre Nettuno crea confusione per chi è nato negli ultimi giorni. In amore, la prima decade migliora dal 9 al 17, la seconda dal 18, e la terza dal 27. Nel lavoro, Mercurio opposto porta scarso entusiasmo. Per il denaro, cautela e evitare spese improvvise.



A novembre, i nativi del Cancro sperimentano diversi influssi astrali. Saturno supporta la prima decade, Giove porta opportunità di espansione alla prima e alla seconda decade, mentre Urano spinge la terza decade a rinnovarsi in vari aspetti della vita. Nettuno stimola la fantasia e il desiderio di viaggiare. In amore, la terza decade inizia bene ma poi può sperimentare turbolenze. Sul lavoro, i nativi a cavallo tra la prima e la seconda decade possono ottenere successi. Mercurio garantisce concentrazione e intuito. Nelle finanze, fidatevi delle intuizioni, tranne se nati negli ultimi quattro giorni del mese.



Il mese di novembre si prospetta faticoso per i nativi del segno del Leone a causa di aspetti dissonanti. Tuttavia, l'influenza positiva di Venere infonde passione e romanticismo fino a fine mese. La vostra sicurezza viene messa in discussione da Giove e Urano, con cambiamenti necessari per la terza decade. Rimboccatevi le maniche, la faticosa strada sarà feconda. Energia e buon umore aumentano negli ultimi dieci giorni. In amore, Venere rende dolci le relazioni e il partner è un sostegno prezioso. Importanti incontri di lavoro nei periodi dal 9 al 17, dall'11 al 17, e dal 24 a fine mese. Nelle finanze, la prudenza è ancora necessaria nonostante le migliorie rispetto al passato.



Un mese di opportunità per i nati sotto il segno della Vergine, grazie alla presenza favorevole dei pianeti. Nonostante le influenze discordanti di Saturno e Nettuno, è il momento di lottare per i propri desideri. Saturno mette alla prova i primi nati del segno, ma Giove porta fortuna agli ultimi. I nativi della seconda decade possono riposare dopo i benefici di Giove nei mesi precedenti. Urano spinge i nati della terza decade a rivoluzionare la propria vita. L'amore sarà un turbinio di emozioni, mentre nel lavoro si consiglia di sfruttare i primi dieci giorni. La prudenza finanziaria è consigliata, soprattutto per i nati alla fine del segno.