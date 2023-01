Oroscopo 2023, le previsioni del nuovo anno, segno per segno

3/13

Gemelli. I primi tre mesi saranno i migliori in assoluto per l'amore. Se siete single, preparatevi a nuovi incontri e opportunità. L’autunno, però, potrebbe portare alcune incertezze. Lavoro: il 2023 si annuncia come un anno di incertezze, ma favorisce la stabilità e le conferme, almeno al principio. In estate cercate di non distrarvi, se dovete lavorare. Un errore potrebbe avere pesanti conseguenze. Per il denaro, il 2023 sembra scorrere più favorevolmente all’inizio e incontrare alcuni intoppi in seguito

GUARDA IL VIDEO: Oroscopo Gemelli 2023. Passione amore, occhio agli affari