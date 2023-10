Oroscopo del 18 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 ottobre.

Ottima energia vitale con Luna in Sagittario, favorita la pratica sportiva e le attività amatoriali. I nati a marzo godono di grande vigore. I single di marzo risultano irresistibili, aumentando il proprio sex appeal. Arieti in coppia hanno una programmazione razionale. Volontà e determinazione per ottenere riconoscimenti. Terza decade affronta sfide professionali. Seconda decade favorita nelle questioni finanziarie. Acquisti semplificati e costi facilitati dallo Zodiaco.

Lo Scorpione, con Marte ostile, si mostra irritabile ma combatte. In amore, Giove protegge e rafforza il legame specie per chi è nato nella seconda decade. Marte crea qualche incomunicabilità ma si superano con abilità organizzative. Plutone regala magnetismo ai nati a maggio. Sul lavoro, si chiude soddisfatti e si affrontano sfide con autocontrollo. Meglio evitare rischi finanziari oggi. La fortuna arriverà presto.

Mercurio, il Sole, Giove e Urano in Bilancia e Toro vi supportano con aspetti positivi. Un cielo autunnale dà fiducia e ottimismo. La vostra personalità razionale e trasgressiva si esprime al meglio se festeggiate il compleanno in giugno. I nati in maggio affrontano le sfide di Saturno e Luna, richiesta pazienza. Mercurio vi favorisce, specie se single di giugno, vi rende vivaci e intraprendenti, concentratevi e fate il vostro gioco! Il Sole illumina la vostra carriera di successi, soprattutto se siete nella terza decade o lavoratori autonomi. Astenetevi dal gioco con la Luna in Sagittario, meglio dare una mano a qualcuno che gioca.

Giornata d'ottobre di appoggio da Giove e Venere, amici del vostro segno. Nella sfera sentimentale, potrebbero esserci cambiamenti positivi e incontri significativi. Nel lavoro, dimostrate le vostre capacità con successo. Grazie a Giove, potrebbe essere il momento di considerare un investimento immobiliare.

L'influenza della Luna nel Sagittario esalta la vostra personalità dinamica. In amore, clima prudente e conservatore con Venere. Possibili cambiamenti nella vita sentimentale, ma anche nuove opportunità come convivenze e ribellioni a rapporti noiosi. Marte porta riflessione e risoluzione nel lavoro, le vostre decisioni portano risultati positivi. La fortuna al gioco arriva grazie alla Luna nel Sagittario, soprattutto per i nati in luglio.

Oggi il vostro segno può trovarsi di fronte a piccoli errori, nonostante il vostro rigore e razionalità. Saturno, Nettuno e la Luna possono influenzare la vostra lucidità. In amore, alcuni nati nella prima decade vivranno un'esperienza eccezionale, mentre i nati a settembre godranno di momenti sentimentali piacevoli. Sul lavoro, dimostrerete di essere grandi professionisti. Tuttavia, è meglio non rischiare troppo nei giochi d'azzardo a causa dell'influenza negativa della Luna.

Ottobre si apre con l'illuminante passaggio del Sole nel vostro segno. L'amore è pieno di allegria e letizia, mentre il lavoro è gestito con successo. La Luna in Sagittario porta fortuna finanziaria, incentivando anche il gioco d'azzardo per alcuni nati a settembre.

Giornata di movimento e scioglimento muscolare dopo vita sedentaria. Marte positivo in Scorpione per attività fisiche morbide come ballo. Buon profilo affettivo promosso da Saturno, Nettuno e Marte. Attenzione alle dinamiche familiari sentimentali. Emozioni indimenticabili in coppia con Nettuno e Plutone. Possibile pianificazione viaggio all'estero. Attenzione agli abbagli amorosi per i nati a inizio novembre. Mercurio guida nel lavoro, pacatezza e diplomazia per le difficoltà. Controllo fiscale e scadenze burocratiche con Giove e Urano contrari.

Grazie all'influenza positiva della Luna, ristabilirete l'armonia familiare con buon senso. In amore, incontri stimolanti ma frenetici per i nati dal 26 al 30 novembre. I fortunati nati dal 13 al 21 dicembre consolidano legami affettivi. Nel lavoro, il buon senso e la collaborazione vi portano lontano. Buone possibilità di vincita al gioco per i nati nella seconda decade.

Oggi l'influenza benefica di Luna e Venere darà un grande supporto. Capricorni della terza decade avrete la fortuna dalla vostra parte grazie a Urano e potrete godere delle conquiste ottenute. Le relazioni recenti possono rafforzarsi e portare sorprese inattese. Nel lavoro risolverete una situazione complicata tra colleghi e datore di lavoro. Le finanze saranno favorevoli grazie a Giove e Luna.

L'impegno richiesto da Urano nel Toro può portare prove nelle relazioni, mentre la seconda decade sperimenta un rinnovamento dei sentimenti. Solo i nati dal 14 al 19 febbraio possono sentirsi al sicuro. In ambito lavorativo, mantenere la calma è fondamentale davanti a situazioni complicate create dai colleghi. La fortuna nel gioco è favorita per coloro nati a gennaio.

Oggi, Luna e Venere sono avverse per voi Pesci, creando un clima teso in famiglia e tra amici. La vostra flessibilità vi aiuterà. Nell'amore, l'eros prevale sul sentimento, con Marte, Giove e Saturno come alleati. Le storie d'amore difficili, romantiche e compatibili sono favorite. I nati dal 5 al 15 marzo avranno nuovi incontri piacevoli. Nel lavoro, se appartenete alla terza decade pescina, potete evitare seccature e capire come risolvere situazioni complicate grazie a un'intuizione profonda. Per quanto riguarda i soldi, evitate di giocare oggi, aspettate qualche giorno migliore.