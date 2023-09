Oroscopo del 1 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 settembre.

Ottimi tratti solari, altruisti e lungimiranti esaltati da transiti planetari positivi. Solo Marte e Plutone sono ostili, ma Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno supportano. In amore, Venere valorizza i valori di un rapporto duraturo per i nati dal 14 al 17 aprile, mentre Nettuno incrementa il fascino per i single. Favoriti nel lavoro di squadra, liberi professionisti entusiasti di un nuovo progetto. Introiti discreti per i nati nella seconda decade, consigliati su investimenti da un amico competente.

Oggi i transiti favoriscono i nati dal 2 al 10 maggio, con Giove a fianco a voi, facendovi giocare alcune partite impegnative. Anche l'amore presenta opportunità interessanti per i single. Nel lavoro, la vostra infaticabilità e la gestione delle crisi vi rendono apprezzati. Plutone esalta la vostra tenacia, soprattutto per i nati dal 17 al 20 maggio. Inoltre, siete bravi a gestire il denaro e ad aumentare i vostri possedimenti.



Inizio di mese favorevole alle relazioni familiari ed interpersonali, con un tocco di compassione per aiutare coloro in difficoltà. In amore, il cuore si illumina nonostante qualche turbolenza, realizzando sogni a lungo desiderati. Sul lavoro, avete il supporto dei vostri pianeti protettori, aprendo nuove opportunità con diplomazia. Tuttavia, fate attenzione alle spese e siate più parsimoniosi se siete nati a maggio.

Settembre inizia con movimenti celesti discreti ma con alcune contrarietà come Marte in Bilancia e Plutone in Capricorno. La tenacia e l'intuito magico dei Cancro sono punti di forza. In amore, Venere nel Leone favorisce emozioni intense. Nel lavoro, brillanti ambizioni potrebbero essere temporaneamente sospese ma la libera professione offre opportunità future. Nelle finanze, attenzione ai rischi di sperpero, ma Saturno offre stabilità.

Settembre vedrà la vostra vita progredire positivamente grazie a Marte, Venere e al Sole. L'amore sarà facilitato dalla generosità d'animo e da una buona sintonia con la persona amata. Nel lavoro, i doni di Mercurio porteranno produttività, mentre nel denaro è necessaria prudenza a causa delle influenze negative di Giove.



Settembre è il vostro mese preferito, con il Sole che vi favorisce nella vita pratica e attiva. Saturno, però, può creare difficoltà nei rapporti sentimentali. Se siete in coppia, dedicatevi con dedizione al partner. Marte e Saturno possono rendervi un po' capricciosi. Plutone vi supporta nei nuovi incontri, mentre lavoro e denaro si presentano in modo positivo con entusiasmo, competenza e risparmi in più. Considerate anche investimenti immobiliari.



Settembre inizia con successi sociali e mondani per voi. Siete sensibili, intuitivi, ricettivi. Tuttavia, non trascurate la famiglia. Plutone può creare incomunicabilità tra genitori e figli, soprattutto per i nati nella terza decade. In amore, siete audaci nelle conquiste se siete single. Al lavoro, la diplomazia vi rende amici tra colleghi e capi. Marte vi aiuta a risolvere controversie. Siete parsimoniosi nelle questioni economiche, ma attenzione a non esagerare.



Inizio di un mese promettente, con una configurazione celeste che indica una fase di "raccolto" in termini materiali, affettivi e morali. Siete pervasi da suggestioni e sensazioni che non riuscite a comprendere del tutto. La vostra percezione della realtà è profonda e sfaccettata. In amore, Plutone vi consiglia di affinare la sensualità e di moderare le passioni, specialmente se festeggiate il compleanno dall'18 al 22 novembre. Nell'ambito lavorativo, dimostrate sicurezza nelle vostre azioni, ottenendo risultati apprezzabili e riuscendo a evitare situazioni sgradevoli grazie al vostro intuito. Tuttavia, è consigliabile evitare operazioni finanziarie rischiose, a causa delle influenze negative di Giove e Urano.



Settembre si apre con transiti planetari discreti per voi, anche se alcuni pianeti in Vergine e Pesci ancora vi ostacolano. In amore, ottime prospettive grazie a Venere nel vostro segno. Nuovi incontri sorprendenti accendono speranze. Sul lavoro, salti qualitativi in arrivo. Attenzione alle spese e ascoltate la prudenza.



Settembre inizia con transiti positivi, tranne Marte negativo in Bilancia. Calma apparente, ma molti piani ribollono dentro. Plutone alleato prestigioso, spinta a osare in ogni campo. Nettuno aiuta chi festeggia compleanno dal 15 al 17 gennaio, desiderio di metamorfosi. Amore tenero grazie a Giove, Urano e Nettuno. Lavoro pazienti e operosi, meriti riconosciuti. Lungimiranza economica con Saturno se nati a dicembre.



Settembre sereno, Bilancia in equilibrio. Marte protegge e favorisce la stabilità emotiva, soprattutto per la prima decade. Amore incerto per la terza decade, ma Marte offre molte opportunità. Single della seconda decade, incontri interessanti ma indecisione nel scegliere. Lavoro diplomatico con Nettuno positivo, soprattutto per il compleanno dal 16 al 18 febbraio. Attenzione a non essere troppo parsimoniosi con amici e familiari, bilancia volubile.



L'autunno inizia con un cielo discreto, ma con alcune dissonanze provocatorie da Sole e Mercurio. Attenzione alla famiglia, soprattutto ai rapporti con i figli. In amore, sorprendete il partner con la vostra parte romantica. Giove rende magica l'intesa, mentre l'efficienza e l'apprezzamento dei superiori caratterizzano il lavoro. Tesaurizzate grazie a Saturno.