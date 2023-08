Oroscopo del 31 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 agosto.

L'oroscopo di oggi vi supporta con iniziative favorevoli grazie a Venere nel Leone. La configurazione astrologica vi assiste con intelligenza, affetto e forza di decisione, nonostante le limitazioni di Marte e Plutone. In amore, le avventure sentimentali potrebbero trasformarsi in storie importanti. In ambito lavorativo, dimostrate risolutezza e buon senso. Un progetto significativo potrebbe realizzarsi. Per quanto riguarda le finanze, tra le serie tv che si collegano al vostro segno, consigliamo Blocco 181, seconda stagione.

Oggi il Sole, dal segno della Vergine, vi dona una forma fisica straordinaria e il vostro quotidiano è reso sereno dalla luminosa Luna nei Pesci, soprattutto per chi è della prima decade. I problemi tra genitori e figli si riducono drasticamente. In amore, la sensibilità e l'intuito vi aiutano a connettervi con una nuova persona. Nel lavoro, otterrete un prestigioso incarico e la carriera segna punti. Nelle finanze, vi preparate alle serie tv di Sky.



La giornata si apre con ottimismo grazie alla Luna in Aquario, che armonizza la vita familiare. Dopo un fraintendimento, la situazione si rasserena e godete della concordia in casa. Un giorno positivo in amore, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 10 al 16 giugno. Nel lavoro, vedrete presto i risultati del vostro operato, soprattutto se appartenete alla terza decade gemellina. Un buon momento anche per chi è coinvolto nella cultura e nei mezzi di comunicazione. Giove vi sostiene nel denaro, soprattutto se siete nati nella seconda decade, ma la vostra attenzione è più rivolta alla crescita personale che ai beni materiali.



Agosto è stato un mese discreto per voi Cancro, con momenti di grande fortuna e ottimismo. La presenza di Mercurio nel segno della Vergine garantisce una giornata pacata e serena, proprio come piace a voi. La vostra forma fisica è radiosa e affascinante, soprattutto per le donne. In famiglia regna un clima positivo, che rende il vostro umore via via più allegro e spensierato. In amore, grazie alla Luna nei Pesci, avrete una capacità di amare esemplare, avvicinandovi al partner con empatica attenzione. Il lavoro vi regala la stima di un collaboratore e la conclusione di un impegno che vi ha affaticato. Siete affascinati dalle serie tv storiche, quindi non potete perdervi la tanto attesa serie Sky M. Il figlio del Secolo, con Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini.



In questo periodo, potreste sentire la necessità di essere più presenti in famiglia, soprattutto se nati nella seconda o terza decade del Toro. Sentirete qualche incertezza e alti e bassi nell'umore, ma niente di grave, solo un po' di stanchezza e desiderio di evasione. In amore, capirete l'importanza della comunicazione e dell'ascolto, specialmente con il vostro partner. Marte vi aiuterà a rafforzare il legame sentimentale, soprattutto se festeggiate il compleanno nella prima decade. Nel lavoro, non preoccupatevi di piacere a tutti, il vostro carattere onesto e conciliante è riconosciuto. Infine, nel denaro, prendetevi il tempo per guardare la seconda stagione di Domina, una serie TV che potrebbe interessarvi.



Oggi, esibite un fitness invidiabile sulla spiaggia, attirando sguardi ammirati. Grazie all'amicizia di Venere, troverete serenità interiore e armonia. In famiglia, scoprirete intese sorprendenti e risolverete situazioni recenti. Nell'amore, fidatevi dell'intuito e festeggiate il compleanno con Plutone e Marte. Nel lavoro, collaborazione proficua e nuovo amico in ufficio. Finanziariamente, sentitevi rappresentati da "And just like that".

Marte nel vostro segno, se nati dal 23 al 29 settembre, vi rende frizzanti e volitivi. Unico contrasto di Plutone dal Capricorno può darvi momenti di nervosismo. Attenzione nell'amore, il vostro carattere brillante può causare equivoci con il partner. Nel lavoro, le vostre abilità informatiche vi saranno preziose per trovare soluzioni. In ambito finanziario, la serie tv "The Gilded Age" si associa al vostro segno e Morgan Spector interpreta un capitalista dell'età dorata americana.

Oggi la Luna nei Pesci accentua il tuo temperamento intemperante, ma con Giove negativo, potresti mostrare alcune stravaganze. I bimbi piccoli potrebbero essere particolarmente capricciosi oggi. In amore, momenti di poesia grazie a Nettuno, soprattutto per gli Scorpioni nati tra il 15 e il 20 novembre. Sul lavoro, non fate caso alle chiacchiere e continuate per la vostra strada. Per gli Scorpioni, una serie tv avvincente di sfida al rischio e trasgressione è perfetta.



Oggi, le qualità più forti del Sagittario, come l'emotività, la generosità e la determinazione, sono evidenti. Anche il senso di giustizia e la passione per la sfera sentimentale sono amplificati. Le possibilità di successo sono buone per le conquiste amorose attuali. Nel lavoro, i Sagittario nati tra il 2 e il 14 dicembre possono ottenere risultati positivi grazie a decisioni rapide. Le finanze possono essere associate alla serie tv "Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers".



Famiglia: Affrontate problemi familiari con risolutezza, trovando punti di incontro. Nati a dicembre? Luna favorevole aiuta in ogni settore. Equilibrio interiore nonostante Marte contrario. Amore: Incontri erotici fortunati senza rendersene conto, grazie a Mercurio in Vergine. Lavoro: Conferma dei metodi seguiti, apprezzamento dei capi. Cambiamenti lavorativi in corso. Denaro: "Una spia tra noi" si adatta al vostro segno.



Marte in Bilancia aumenta il buonumore, il senso dell'umorismo e l'energia. Complicazioni familiari sfumano grazie alla razionalità e al buon senso. Amore in evoluzione con felici rotazioni e cambiamenti. Luna aiuta a comprendere i sentimenti. Marte e Plutone rinnovano la vita affettiva. Lavoro: risoluzione di conflitti tra colleghi. Piedone serie tv ideale per il segno.



Mercurio svela la vostra vera natura, richiedendo un comportamento sincero e trasparente. Settembre sarà un mix di serenità e sfide, ma Giove vi regala una sintonia discreta con il vostro partner. Nel lavoro, i pianeti vi promettono risultati di successo e stima dai superiori. Quanto al denaro, attendete l'arrivo di un amore tormentato nel 2024.