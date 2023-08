Oroscopo del 14 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 agosto.

La Luna nel segno del Leone esalta la vostra vigilia di ferragosto. Complicazioni emotive potrebbero rendervi indecisi. Prendete il controllo della situazione come sapete fare. Per i single, incontri entusiasmanti grazie a una luminosa Venere, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 9 al 17 aprile. In coppia, momenti di intimità rendono la serata memorabile. Nel lavoro, dimostrate la vostra eccellenza negli sport individuali. Fate attenzione alle spese e tornate al vostro buon senso.

Oggi molti pianeti sorridono al vostro segno, con Luna, Venere e Sole come unico disturbo passeggero. L'amore si fa romantico e sensuale, con una sinfonia dei sensi e dell'anima che vi inebria. Nel lavoro, la rinascita e il benessere si trovano all'aria aperta e nella natura. Fate attenzione alle spese e ai comportamenti paternalistici.



Giornata altalenante in vista del Ferragosto, occasione in cui possono sorgere contrattempi imprevisti. In famiglia, una discreta armonia grazie alla presenza trionfale di Luna, Sole e Venere in Leone. In amore, capacità di superare difficoltà inaspettate e grande fascino, con intensa sensualità. Lavoro nel calcio, conciliazione tra opposte tendenze e amore per lo sport di squadra. Finanze gioiose ma attenzione a non svuotare la cassa.

In occasione del Ferragosto, la Luna nel vostro segno genera un clima sereno con qualche variazione imprevedibile di umori e programmi. Amore favorevole per i nati nella seconda decade, con una fase di intensa fusione emotiva. Nel lavoro, Sole, Mercurio e Marte vi stimolano a pratiche sportive "estreme" e al rischio. Fate attenzione alle spese con Luna e Sole in Leone.

Sotto ottimi auspici zodiacali, il vostro segno è favorito dalla presenza armoniosa del Sole, Luna e Venere nel focoso Leone. Mettete insieme le persone care con generosità. In amore, la rapida Luna vi riserverà sorprese emozionanti. Nel lavoro, prediligete sport che esprimono forza e agilità. Nelle finanze, state attenti a non indebitarvi.

In famiglia regna l'armonia tra i parenti e gli amici riuniti per festeggiare il Ferragosto. Urano nel Toro permette di sistemare ciò che era rimasto in sospeso. In amore siete empatici con il vostro partner, anticipando i suoi desideri. Se festeggiate il compleanno dal 5 al 9 settembre, potrebbe esserci un calo dell'umore. Se siete single, un incontro atteso promette passione estiva. Sognate un'isola deserta per ristorare il corpo stanco da mesi di inattività nel lavoro. Da bravi risparmiatori, evitate spese inutili con amici spendaccioni, grazie alla forza di Urano.

Plutone rallenta l'organizzazione degli incontri, ma non importa. Amore intenso nei confronti di una persona speciale. Luna e Sole conferiscono il coraggio per dichiarare i sentimenti. Mercurio facilita il divertimento nelle vacanze estive. Finanziariamente tranquilli grazie ai benefici valori Leoni.

Estate in pieno fulgore, creativi e divertenti. Inviti abbondanti, famiglia unita. Connettività con i bambini. Esprimete senza paura i vostri sentimenti sinceri. Legame duraturo con una nuova persona. Nel lavoro benessere fisico e mentale. Spese sproporzionate, abbiate cautela con ristoranti costosi.

La vigilia di ferragosto si prospetta con la presenza della Luna nel Leone, che vi conferisce fascino e intelligenza. Sarete risoluti senza però trascurare gli altri. Saturno potrebbe portare qualche contrattempo, ma nulla di cui preoccuparsi. In amore, grandi attese per la seconda decade del Sagittario, mentre Plutone rafforza gli legami nelle terza decade. Sul lavoro, il Sole vi spinge ad essere energici e reattivi. Le finanze saranno agevolate dalla presenza di Luna, Sole e Venere nel Leone.

Pianeti potenti favoriscono molti aspetti della vostra vita. Giove porta gioia e spensieratezza. Iniziative avviate avranno successo. Spirito conviviale troverà espressione oggi. Partner apprezzerà le vostre effusioni. Cuore libero sperimenta nuove conquiste. Compleanni tra 18 e 20 gennaio sono favoriti. Sport all'aria aperta offre stimoli e benessere. Gestione del denaro senza problemi. Nati nella seconda decade sono fortunati.



Dividetevi tra famiglia, amici e impegni leggeri durante il Ferragosto italiano. La tripletta di pianeti in Leone può mettere ostacoli alle vostre iniziative. Amore: momenti di corrispondenza sentimentale per compleanni dal 29 gennaio al 5 febbraio. Progetti futuri per una felice evoluzione della coppia. Lavoro: attenzione a Venere nel Leone se nati a febbraio, evitate sport rischiosi. Denaro: cautela nella gestione delle spese, tenete d'occhio i conti.

I Pesci avranno una vita familiare e amichevole, una sensibilità ricettiva e una propensione a circondarsi di persone e situazioni piacevoli. Saranno favoriti dagli ottimi transiti dei corpi celesti. In amore, un'affinità regalata da Urano porta successi sentimentali. Sul lavoro, l'azione e la velocità sono importanti. Le risorse economiche saranno disponibili grazie a un favorevole transito di Giove.