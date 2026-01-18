Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

La Giornata dlela Memoria è un passaggio importante nella conoscenza dei più piccoli. Ecco sei proproste, per tutte le età, per raccontare l'orrore del nazismo. Buona lettura
- Hitler è nato malvagio? Come si normalizza la xenofobia? Perché ci è voluto così tanto tempo per fermare Hitler? E cosa possiamo fare insieme per impedire che accada di nuovo? Può succedere ancora? È un libro illustrato di saggistica per bambini dai 9 ai 12 anni sulla Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto, che descrive ciò che è accaduto e aiuta a capire come sia potuto diventare così terribile.
- Un libro illustrato per bambini dai 7 anni. Una commovente e intensa storia vera che riesce, nella sua semplicità, a raccontare l'orrore della Shoah ai giovani lettori. La storia autobiografica di Hédi Fried, sopravvissuta all'Olocausto, e dell'amore che la legava al suo cane, capace di aspettarla a casa fino al suo ritorno. Hédi ha un grande amico: il suo cane Bodri. Insieme giocano, vanno al parco e si divertono, ma tutto cambia quando il loro Paese viene invaso dai nazisti.
- Mentre l’Europa brucia nella follia della Seconda guerra mondiale, una voce si leva da un piccolo nascondiglio di un appartamento di Amsterdam: la voce di una ragazzina che non vuole arrendersi alla brutalità della persecuzione e che cerca di non perdere i propri sogni e le proprie speranze, affidandoli a un diario che diverrà famosissimo. La voce di Anne Frank, che non vuole dimenticare. E che non viene dimenticata.
- Un libro illustrato per bambini dai 6 anni. Il diario di un'estate scritto giorno dopo giorno da un bambino di otto anni nella Polonia del 1939: un documento nel quale alla meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce gradualmente l'orrore della guerra. Un libro per tutti, grandi e piccoli, per riscoprire la bellezza dell'infanzia ma anche la sua fragilità di fronte alla tragica storia del Novecento.
- È il 1943. Nonostante il mondo sia sconvolto dalla seconda guerra mondiale, tre ragazzi trovano rifugio nella loro amicizia. Ma accadrà qualcosa che li costringerà a diventare adulti in fretta e li metterà davanti a una scelta difficile: far finta di nulla o rischiare la vita per la libertà.