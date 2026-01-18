Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

2/6

I ragazzi del tempo di Ann Brashares e Ben Brashares - Rizzoli, 2026 Una mattina ti svegli e tutto sembra un po' diverso. La tua casa è la stessa, i genitori e i fratelli anche, eppure le cose non sono esattamente come ieri. Il puzzle che raffigura il tuo Paese è sempre sul tavolo, ma ha un altro nome. Poi arriva la polizia, stanno cercando un tuo amico. È ciò che succede a Henry, Frances e Lukas: i tre ragazzi americani si ritrovano da un giorno all'altro in una società governata dai nazisti.