Oroscopo settimanale, previsioni dal 19 al 25 gennaio segno per segno

Giornate vivaci e in progressivo crescendo, con un finale che promette entusiasmo e buone sensazioni. L’amore torna leggero e stimolante, favorendo incontri e complicità, mentre il lavoro riprende slancio dopo qualche incertezza. La fortuna premia chi osa e si rimette in gioco.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli