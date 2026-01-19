Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Echo - Quello che rimane", il videopodcast di Matteo Caccia

Lifestyle

Le eredità invisibili dei grandi che hanno cambiato il nostro immaginario. Un videopodcast nato dalla collaborazione tra Sky Italia e Radio 24/24Ore Podcast. La serie prevede venti episodi, ciascuno della durata di 25 minuti circa, con una cadenza settimanale a partire da mercoledì 21 gennaio.

ascolta articolo

Ci sono vite che lasciano un segno nella realtà, un’impronta che non svanisce. Da questa consapevolezza nasce "ECHO – Quello che rimane", il nuovo videopodcast firmato da Sky Italia e Radio 24 e condotto da Matteo Caccia una delle voci più autorevoli della narrazione contemporanea, capace negli anni di trasformare storie intime e memorie personali in racconti universali. 
 

Un viaggio narrativo che unisce ricostruzione, emozione e riflessione, esplorando ciò che resta di persone che non ci sono più: non semplici biografie, ma ciò che davvero continua a vibrare dopo di loro. "ECHO – Quello che rimane" è un progetto multicanale e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, sul canale Youtube di Sky Italia, sul sito di Radio 24 e successivamente su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky TG24 e su Radio 24 all’interno del programma Matteo Caccia racconta, oltre che fruibile on demand. La serie prevede venti episodi, ciascuno della durata di 25 minuti circa, con una cadenza settimanale a partire da mercoledì 21 gennaio. 
 

Con "ECHO – Quello che rimane", Matteo Caccia racconta la storia di personaggi ormai scomparsi, mettendo in luce l’eredità che hanno lasciato e l’impronta che continua a risuonare nel presente. Un racconto selettivo di episodi significativi della loro vita, arricchito dalla presenza in studio di un ospite che ne ha raccolto l’eredità, o che porta un punto di vista ulteriore, intimo o professionale, sul protagonista di puntata. Ne nasce un formato in cui la narrazione si intreccia alla memoria, e il ricordo diventa materia viva, riletta attraverso lo sguardo di chi oggi ne custodisce l’eco.
 

Tra le prime storie ci sono quelle di chi ha rivoluzionato l’arte e la fotografia come Oliviero Toscani o la musica e la cultura pop, come Ozzy Osbourne, icona assoluta dell’heavy metal. La storia di chi ha attraversato e raccontato lo sport italiano con voce inconfondibile, come Bruno Pizzul; quella di chi ha dedicato la propria vita alla scienza e alla tutela del pianeta, come Jane Goodall, e di chi ha saputo dare forma a un immaginario letterario unico, come Stefano Benni, narratore amatissimo e irriverente. E poi Gianluca Vialli, Sinead O’Connor, James Watson, Sophie Kinsella… Personaggi che appartengono a mondi differenti, storie lontane tra loro, ma tutte accomunate da ciò che hanno lasciato dietro di sé: opere, idee, rivoluzioni, memorie che continuano a generare significato.
 

Il videopodcast nasce dalla collaborazione tra la Content Factory di Sky, il laboratorio creativo che sviluppa format digital-first capaci di sperimentare linguaggi e modalità di racconto nuove, e 24Ore Podcast, il family brand del Gruppo Il Sole 24 Ore dove attualità, approfondimento e storie diventano narrazione. "ECHO – Quello che rimane" è un progetto innovativo che vive attraverso i linguaggi, tra videopodcast, televisione e radio, unendo la cura narrativa del podcast alla forza evocativa delle immagini. Un luogo in cui le storie si fanno patrimonio collettivo, e in cui la voce – quella di Matteo Caccia e degli ospiti – diventa un ponte emotivo tra ciò che è stato e ciò che ancora resta. E riafferma la capacità di Sky e Radio 24 di creare contenuti pensati per essere ascoltati, guardati e soprattutto ricordati.

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo settimanale, previsioni dal 19 al 25 gennaio segno per segno

Lifestyle

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al...

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 gennaio

Lifestyle

Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno...

Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

Lifestyle

La Giornata dlela Memoria è un passaggio importante nella conoscenza dei più piccoli. Ecco sei...

6 foto

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 17 gennaio: nessun 6

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lifestyle: I più letti