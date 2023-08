Oroscopo del 3 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 agosto.

Oggi l'incastro planetario vi favorisce, con Venere e il Sole che vi sorridono, tranne Plutone che invia suggerimenti di saggezza. In amore, la Luna e Nettuno portano emozioni forti, mentre nel lavoro mostrate generosità verso chi ha bisogno. Il denaro viene speso con magnanimità, specialmente per i vostri figli.

Oggi i transiti planetari sono variabili, con la Luna positiva ma Venere negativa. Ci sarà concordia in famiglia ma qualche dissapore tra amici. Nell'amore, evitate la gelosia e godetevi momenti romantici. Nel lavoro, siete operosi e impegnati anche in vacanza. Attenzione a non essere troppo parsimoniosi con i soldi.

Oggi la Luna e Nettuno creano tensioni con figli e amici, ma la vostra tendenza a minimizzare vi aiuta a gestire le situazioni. Buoni legami tra pianeti vi regalano una giornata positiva. In amore, Venere vi guida con intelligenza e pazienza. Nel lavoro, Urano e Giove vi aprono nuove opportunità. Fate attenzione alle spese, poiché alcuni pianeti sono ostili.

Giornata radiosa con Luna bella in Pesci, favorevole a chi è nato in luglio. Giove nel Toro porta ottimismo. Benessere generale, agite con tatto. In amore, seduzione e intuito, perseverate. Lavoro, pazientate, Plutone può rendervi distratti. Spese extra possibili grazie a Giove.

Vi siete magnificati oggi grazie a Venere e il Sole congiunti in Leone. In famiglia risolverete una questione patrimoniale con prontezza e garbo. In amore, Venere vi guida verso un'intesa completa. Nel lavoro, l'organizzazione mentale vi aiuta nelle incombenze. Attenzione alle spese se siete nati nella seconda decade.

Grazie a Mercurio, la vostra lucidità intellettuale vi aiuta a gestire situazioni complesse. In amore, Saturno potrebbe presentare ostacoli, ma mantenete l'affettività costante. Nel lavoro, se siete artistici o nel campo della comunicazione, Mercurio vi favorisce. Nel denaro, Giove vi rende fortunati se siete nati tra il 31 agosto e il 6 settembre.

Cielo positivo e fortunato. In amore, Venere affina le frecce per le conquiste. Nel lavoro, chi svolge libera professione vedrà progetti fiorire. Attenzione alle spese, siate generosi con familiari e amici.

Inizio agosto gioioso per gli Scorpioni con aspetti favorevoli di Saturno, Nettuno, Luna e Plutone. Tuttavia, attenzione alle tensioni familiari causate da Sole, Urano, Giove e Venere. In amore, Plutone aumenta il vostro fascino, mentre finanziariamente è meglio trattenersi.

In vacanza, nuove esperienze sportive e culturali grazie agli influssi planetari positivi. In amore, Venere favorisce le relazioni stabili, ma attenzione ai nuovi inizi. Nel lavoro, buone prospettive con il supporto di Plutone e Sole. Per le finanze, il risparmio è importante, ma siate generosi con i vostri figli.

Luna e Urano portano una giornata positiva e brillante, stimolando il vostro intelletto e intuito. In amore, Giove nel Toro favorisce progetti di coppia. Plutone vi ispira con nuove idee nel lavoro. Il desiderio di provare fortuna al Lotto aumenta con Giove e Luna.

Serietà e razionalità vi guidano, specialmente se nati nella prima decade. Saturno nel segno amico dei Pesci vi favorisce. In amore, Urano vi spinge a esprimervi con equilibrio ed empatia. Nel lavoro, Nettuno e Plutone vi offrono genialità e coerenza. Evitate spese eccessive a causa del conflitto tra Giove, Urano e il vostro segno.

La Luna vi favorisce nella sfera familiare, ma potreste avere difficoltà a gestire le emozioni. In amore, Luna e Giove portano fortuna, mentre Plutone aggiunge passione alle relazioni stabili. Nettuno dona poesia alla vostra vita amorosa. Nel lavoro, la lungimiranza vi guida, soprattutto se siete liberi professionisti. Buone possibilità di vincita al gioco grazie alla Luna e a Giove.