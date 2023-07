Oroscopo del 28 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 luglio.

Generosità, orgoglio e dignità sono i doni di questa giornata per voi, grazie a Plutone e Sole. Giove e Urano vi danno una fiamma di potente desiderio amoroso se nati in prima e seconda decade. I nati nella prima decade saranno favoriti da Giove a lavoro, mentre Luna è molto positiva a livello di spese se nati a marzo.

Marte vi sta accanto oggi se nati dal 28 aprile al 6 marzo. Giove è suadente e vi stimola a raccogliere il corteggiamento di una persona, soprattutto se nati dal 3 al 10 maggio. Anche Marte e Plutone vi favoriscono in questo campo, così come Urano fa a lavoro se nati nella seconda decade. Il vostro conto in banca resta cospicuo.

Venere illumina il vostro cammino così come Mercurio se nati nella terza decade. Venere, Sole e Mercurio, sempre per i nati nella terza decade, portano enorme passione in amore. Mercurio e Sole esaltano le vostre prestazioni lavorativa ma sempre Mercurio vi chiede più parsimonia nelle spese.

Giove e Urano sono favorevolissimi oggi, specie per i nati dal 10 al 17 luglio. Saturno e Nettuno sono in splendido aspetto amoroso se nati dal 18 al 22 luglio, anche se Plutone è un po’ imbronciato. Collaborazione e fiducia a lavoro oggi, mentre cercate di organizzare una vacanza senza spendere troppo.

Vari colpi di scena vi stimolano oggi. Giove e Urano vi danno fortuna se nati ad agosto, i nati nella prima decade saranno conquistatori indomiti grazie a Venere, Luna e Sole. Sempre Sole, insieme a Luna, vi protegge a lavoro, Giove invece vi contrasta nelle spese se nati nella seconda decade.

Saturno e Nettuno negativi non corrompono la vostra gioia. Giove è splendido, così come Marte, a livello di carica erotica e un percettivo Mercurio vi sostiene anche a lavoro. Se siete già in vacanza siate meno sparagnini.

Un po’ di insofferenza oggi nonostante Luna positiva. I single avvertiranno un po’ di stanchezza e apatia oggi, a lavoro cercate di non preoccuparvi delle piccole prepotenze di colleghi o capi. Se siete in vacanza una bella cena a cinque stelle potrà far bene.

Se festeggiate gli anni a novembre sarete più rilassati, con Nettuno che peraltro vi gratifica lo spirito in amore. Se siete ancora a lavoro Nettuno porterà molta grinta, mentre se avete iniziato le vacanze rilassatevi specie se avete accumulato molti soldi.

Luna, Venere e Sole sono tutti felici per voi e in amore vivete una spiccata predisposizione a dare di più per rendere contenta la vostra dolce metà. Venere vi favorisce a lavoro se nati nella terza decade, un bel viaggio verso luoghi lontani merita i vostri soldi.

Luna porta un cielo radioso per voi, con Marte e Giove che vi sostengono in amore se nati dal 5 al 10 gennaio. Oggi darete una lezione a chi è troppo distaccato o menefreghista a lavoro. Giove vi dà generosità economica con i parenti più piccoli se nati nella seconda decade.

Malgrado transiti dissonanti tenete botta. Giove e Urano sono dissonanti in amore, mentre Sole vi guarda di buon occhio a lavoro se nati nella prima decade. Giove vi rema contro nelle spese se nati nella seconda decade.

Giove vi dona vitalità e buona saluta ma Luna vi guarda con il broncio. I nati dal 5 al 10 marzo dovranno chiarire un’importante questione sentimentale, mentre Plutone, Giove e Urano alzano il livello di attenzione a lavoro se nati a marzo. I nati febbraio facciano attenzione a non scialacquare troppi soldi.