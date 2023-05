Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 maggio.

Sole vi favorisce per il prossimo mese e insieme a lui anche Mercurio, Urano e Giove vi aiuteranno oggi, così come Luna che in amore vi darà forza, energia e ardore passionale. Plutone e Sole inoltre vi aiuteranno se nati a marzo nello studio delle materie scientifiche.

Venere è una presenza costante per i nati di seconda e terza decade, così come Nettuno. Mercurio vi farà furbi in amore e il vostro atteggiamento potrebbe espugnare cuori difficili. Nettuno vi favorisce a lavoro se nati dal 17 al 20 maggio, rendendovi impavidi di fronte alle nuove sfide!

Sole vi porterà verve ironica e grande fascino oggi. Saturno purtroppo è in angolo un po’ contrario ma niente di grave. In amore Luna vi fornisce logica per farvi avviare contatti convinti e positivi a livello affettivo. Urano inoltre vi fa integrare bene nei cambiamenti professionali in arrivo.

Fase allegra e brillante grazie a Giove, con forma fisica e vitalità abbastanza buoni anche grazie a Sole e Nettuno se nati nella terza decade. Vita sentimentale molto calma grazie a Venere, mentre Saturno favorisce chi studia per esami se nati dal 23 al 27 luglio.

Sole vi fa partire lanciati a mille oggi, con Venere che pure vi rende ambiziosi ma disciplinati. Se siete single Urano sarà dissonante per i nati dal 4 al 12 agosto. Chi è nato dal 23 al 26 luglio invece avrà un radioso Marte come assistente lavorativo.

Giove e Mercurio sono molto frizzanti oggi se nati dal 3 al 10 settembre, con anche Urano che vi dà scintille positive. Venere vi favorisce nel gioco delle passioni se nati dall’8 al 15 settembre, mentre a lavoro vi creerete amicizie che poi vi torneranno utili.

Plutone e Sole saranno molto positivi oggi come nei prossimi giorni. Stanchi di flirt e basta? Forse è giunto il momento che Cupido vi colpisca con una delle sue frecce grazie a Marte! Sole e Plutone vi spalleggiano a lavoro, nonostante un po’ di noia.

Sole non vi ostacola più e anche Nettuno è benefico. Venere vi dona grande linfa vitale a livello amoroso, nonostante Plutone dissonante. Non vi lasciate scappare la chance di investire in un buon affare oggi!

Plutone e Marte continuano a favorirvi dandovi una giornata briosa e frizzante. Sole però è dissonante per i nati dal 23 al 26 novembre. Marte accompagna le vostre scelte erotiche con attenzione, mentre Plutone favorisce i nati nella prima decade nello studio.

Pianeti che vi vanno a genio oggi, in particolare Plutone, Urano e Saturno ma anche Plutone nella fase amorosa per i nati di prima e terza decade. Giove vi farà concentrare su obiettivi mirati a lavoro.

Alti e bassi oggi con Giove e Sole che si alternano. La vostra dolce metà comanda più impegno e presenza: non deludetela! Sole fa da pilota alla trama dei transiti lavorativi se nati dal 21 al 25 gennaio.

Sole vi fa appannare un po’ di vitalità ma niente di grave perché Giove sistemerà tutto. Venere vi fa sentire a vostro agio nelle situazioni affettive se nati a marzo e pure Urano vi aiuta a comprendere alcune circostanze sentimentali se nati nella seconda decade. Saturno aiuterà chi è sotto esame ed è nato tra il 23 e il 3 marzo.