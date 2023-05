Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 maggio.

Giornata molto positiva sotto tanti aspetti per voi. Luna vi invia influssi molto buoni in amore se nati dal 22 al 27 marzo, mentre Plutone sarà preziosissimo alleato se nati nella prima decade a lavoro.

Mercurio vi guida nelle scelte se nati nella seconda decade. Lieve calo di energia passionale se nati ad aprile ma il rapporto di coppia non è in discussione. Mercurio e Nettuno sono armonici per gli studiosi di materie scientifiche.

Luna, Giove, Venere e Mercurio vi sono vicini oggi. Prendete in mano alcune situazioni a livello pratico nel rapporto di coppia e cercate di risolverle. Mercurio è il vostro nume tutelare per lo studio.

Saturno è vostro alleato e vi fa risolvere alcuni problemi con socievolezza e allegria. Venere vi annuncia un po’ di esclusività relazionale se nati dal 9 al 16 luglio mentre Urano e Giove vi rendono molto produttivi a lavoro se nati nella seconda decade.

Urano provoca vari effetti oggi se nati ad agosto, come cali di energia. Venere e Luna vi forniscono intuito e sensibilità per affrontare le relazioni sentimentali. A lavoro avrete molto successo se nati dal 25 al 29 luglio.

Marte è vostro fedelissimo ma ci sono altri pianeti leggermente dissonanti. Nettuno per esempio può darvi qualche scontentezza a livello sentimentale ma fortunatamente Giove è armonico. Mercurio vi rende molto bravi nell’esposizione dei concetti di studio se nati dal 7 al 14 settembre.

Plutone vi dona intelligenza, amabilità e simpatia. Marte è negativo ma vi spinge a sbilanciarvi in amore se nati dal 23 al 29 settembre. Attenzione però: i nati nella seconda decade avranno Luna imbronciata. Se state preparando esami o concorsi cercate di approfondire le lingue straniere, specie qualora siate nati nella terza decade.

Marte vi consente di prendervi delle pause ricreative in una giornata molto impegnata. I nati in seconda e terza decade avranno Giove e Urano contrari in amore. Un bivio lavorativo vi si è posto davanti: ascoltate il vostro istinto.

Luna e Plutone sono vostri alleati se nati in prima e terza decade. State attenti a non lasciarvi scappare alcune buone occasioni amorose oggi. Siete liberi professionisti? Nettuno vi osteggia se festeggiate gli anni tra il 13 e il 18 dicembre.

Giove è molto bello oggi a livello sociale e familiare. Mercurio, Urano, Nettuno e lo stesso Giove sono anche in splendido aspetto amoroso, mentre i nati dal 3 al 7 e dal 9 al 15 gennaio avranno un Nettuno molto perspicace sulle chance monetarie odierne.

Plutone è congeniale ai nati nella terza decade anche se Giove, Mercurio, Sole e Urano vi contrastano. Nettuno è in ottimo aspetto a livello erotico e, insieme a Saturno vi consente anche di preparare bene concorsi o esami.

I nati dal 20 al 28 febbraio avranno Saturno dalla loro parte. Giove innalza la vostra voglia di rischiare in amore, specie se nati a febbraio, con Marte che insiste in tal senso per i nati dal 15 al 20 marzo. Nettuno sarà molto favorevole se studiate le lingue straniere.