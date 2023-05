Oroscopo del 17 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è tecnicamente ostile se nati nella terza decade ma ci sarà comunque una bella atmosfera in famiglia. Marte e Venere vi fanno rimanere in una dimensione amorosa scoppiettante, mentre Luna vi guarda e non si dimentica di voi a livello di denaro.



Nettuno e Marte sono molto congeniali per voi oggi. Luna vi prepara a una serata particolarmente serena con la vostra dolce metà se nati nella prima decade. Mercurio vi rende particolarmente attenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro.

Sole, Luna, Venere e Mercurio sono tutti benefici per i nati di prima e seconda decade. Venere in particolare vi protegge con la sua forza di attrazione e desiderio se siete single, mentre a lavoro Giove si pone di salvaguardare i vostri interessi economici.

Marte e Venere ma anche Nettuno e Saturno vi sostengono oggi, così come Mercurio. Saturno e Venere in particolare sono ben messi a livello sentimentale mentre a lavoro Giove protegge i liberi professionisti.

Venere vi dona socievolezza e buona predisposizione in famiglia se nati dal 7 al 12 agosto. Plutone e Urano sono in posizione dinamica se nati in prima e seconda decade, quindi sentimentalmente farete fuori i rami secchi. I nati dal 7 al 16 agosto daranno un tocco di estro a lavoro.

Giove favorisce in tutto e per tutto i nati nella prima decade, anche se Saturno è un po’ negativo. Marte vi spalleggia in amore – così come Urano – se nati dal 17 al 22 settembre. Giove è molto bello dal punto di vista finanziario, insieme a Urano.

Marte è un po’ ostile anche oggi ma riuscite a mantenere un equilibrio, specie in famiglia. Venere è contraria e quindi potreste star trascurando la vostra dolce metà, Plutone però è vostro vigoroso alleato a lavoro se nati nella prima decade.

Venere, Marte, Saturno e Nettuno sono tutti segni fidati oggi. In particolare Saturno vi invita a guardare avanti in amore, così come Nettuno. I nati a novembre avranno Marte alleato per esami e concorsi.

Saturno e Nettuno vi obbligano a fare i conti con pause e silenzi oggi se nati in prima e terza decade, con Luna che vi regala la sua amicizia. Plutone vi bacia in amore se nati dal 23 al 28 novembre. Urano stimola la parte creativa di voi oggi: dedicatevi a qualche hobby!

Giove, Mercurio, Nettuno, Sole, Urano e Saturno sono i vostri benefattori in fatto di forma psicofisica se nati in seconda e terza decade. Giove vi regala ottime avventure erotiche se nati dal 21 al 29 dicembre. Urano e Saturno vi rammentano che oltre al lavoro c’è anche altro!

Plutone vi sostiene anche se Urano vi fa prendere qualche pausa di troppo oggi. Nettuno vi dona emozioni e impulsi notevoli in amore, mentre a lavoro Giove è un po’ contrasto ma risveglia il vostro amore per il rischio.

Giove è molto benevolo oggi ma controllate comunque la salute di ossa, muscoli e stomaco. Curiosità e desideri si accendono per voi in fase sentimentale grazie a Marte e Venere. Giove e Marte peraltro creano un clima di fiducia nel posto di lavoro se nati a febbraio.