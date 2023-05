Oroscopo dell'11 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 maggio.

I nati nella seconda decade avranno Luna e Sole che porteranno equilibrio psicofisico e buona salute. Urano si preoccupa di vegliare su di voi in amore se nati dal 5 al 12 marzo così come Nettuno. Se siete lavoratori autonomi e siete nati a marzo non smetterete di programmare.

Sole e Nettuno vi spianano il cammino in questa giornata se nati dal 16 al 18 maggio. Marte vi farà incontrare la persona giusta se nati dal 15 al 18 maggio, mentre a lavoro le vostre ambizioni professionali collimeranno con pazienza e umiltà.

Plutone vi è fedele alleato e Giove vi rende particolarmente intraprendenti nella fase amorosa. A lavoro Mercurio e Venere vi consentiranno di ripianare le vostre finanze.

Giove è un po’ dissonante per il vostro segno ma niente di grave se nati dal 17 al 22 luglio. I nati dall’11 al 16 dello stesso mese avranno anche la chance di esplorare meglio la loro sessualità. Urano produce grandi opportunità lavorative.

Sole e Nettuno iniziano un regime armonico per voi. La parte sensuale ed erotica del vostro Io emerge prepotente oggi grazie a Giove se nati e luglio, specie negli uomini. Sempre Giove vi spinge a saltare su qualsiasi treno lavorativo passi.

Mercurio vi solleva tono e umore. In amore siete protetti da Venere e Marte se nati dal 17 al 20 settembre. Una felice sicurezza si impossessa di voi anche a lavoro grazie a Sole.

Luna è vibrante oggi e vi dona un momento molto brillante se nati dal 4 al 13 ottobre. Peraltro, in coppa con Plutone, apre a una serata magica in amore se nati nella prima decade. Clima cordiale e di fiducia in ufficio.

Salute psicofisica che richiede un po’ di relax: lo porterà Venere. Urano è un po’ dissonante in amore ma Nettuno è dalla vostra parte, anche a lavoro se nati dal 16 al 20 novembre.

Un ottimo Giove vi rende ben decisi oggi e con una buona salute psicofisica. In amore Saturno e Nettuno sono contrari oggi quindi fate le vostre valutazioni. Se lavorate nell’ambiente del business non lasciatevi sfuggire un ottimo investimento.

Mercurio vi stimola ad adattarvi velocemente a tutte le cose della vita. In amore non vi pentirete di aver aperto il vostro cuore a una nuova persona. Se nati a gennaio i lavoratori saranno supportati da Urano.

Luna e Plutone vi provocano un po’ oggi. In amore Giove è molto benefico e vi porta tanti nuovi flirt se nati dal 12 al 19 febbraio. Nettuno vi ricorda che non si vive di solo pane: date una svolta a livello professionale!

Il vostro carattere romantico, appassionato e poliedrico verrà sostenuto da Nettuno se nati dal 14 al 19 marzo. Desiderio e passione oggi per i single, mentre a lavoro Venere, Marte, Urano e Plutone sosterranno i nati di prima e terza decade.