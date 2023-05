Oroscopo dell'8 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna, Plutone, Giove e Mercurio fanno ancora il tifo per voi, Venere e Marte un po’ meno. Siete single? La vostra eleganza non passerà più inosservata in questo periodo. A lavoro non vi prendete pena eccessiva se gli incassi non saranno alti come vorreste, arriverà il momento.

Giornata un po’ altalenante a livello di pianeti, con i nati dal 21 al 25 aprile che avranno per esempio un Plutone dissonante in amore. Al tempo stesso però, i nati dal 16 al 18 maggio potranno contare su un Nettuno molto positivo in ufficio.

Mercurio e Venere sono talismani fortunati per voi. In amore è un momento in cui volete divertirvi e il vostro cuore è sostanzialmente cagante. A lavoro, se nati dal 21 al 28 maggio, Plutone metterà in luce il vostro carisma.

Venere e Nettuno vi fanno attivare un’aria di grande spensieratezza oggi, con mobilità fisica e mentale. Venere vi rallegra e vi dà la fortuna in amore di avere varie avventure da single. Le vostre ambizioni professionali richiedono sempre di più di essere soddisfatte.

Giove è molto frizzante oggi e vi regala simpatia e ironia. Un viaggio di coppia programmato da mesi vi unisce potentemente alla persona amata nella febbrile organizzazione. Giove spiana i vostri passi a lavoro se nati ad agosto.

Urano divide la giornata in una prima metà progettuale e una seconda pragmatica. Mercurio fornisce grande spirito di iniziativa ai single oggi, mentre Marte è molto positivo a lavoro e vi darà un tocco diplomatico.

Giove e Marte sono dissonanti oggi ma la vostra verve ironica si esprimerà comunque nella vostra cerchia di amici. Se siete single usate la vostra saggezza per mettere alla prova una persona conosciuta da poco. A lavoro oggi farete un po’ di fatica.

Marte e Venere vi permettono di non fallire in alcun campo. In amore Plutone, Sole e Urano sono tutti disarmonici però, specie se festeggiate gli anni a novembre. Marte e Luna sono però molto positivi in ambito lavorativo.

Giove e Plutone vi invogliano a essere più dinamici se nati dal 23 al 27 novembre. Giove in particolare transita molto felicemente in amore, mentre una splendida Luna vi aiuta a lavoro se nati nella prima decade.

Nettuno e Urano vi danno forza e immaginazione in questa giornata in cui entrerete in nuovi circuiti sociali. Il vostro cuore troverà in Saturno un grande alleato, mentre Luna vi aiuterà tantissimo nella pianificazione delle strategie a lavoro.

Giove e Urano vi mettono un po’ di dubbi in questa giornata, mentre Mercurio vi rende frizzanti e coinvolgenti in amore A lavoro Giove, Plutone e Saturno vi faranno sfoderare charme e attenzione.

Saturno, Marte, Venere e Nettuno sono tutti positivi e vi danno forti esigenze spirituali. L’amore è la fiamma della vostra vita e oggi lo dimostrerete in maniera impagabile. Sole vi infonde grande coraggio a lavoro.