Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 maggio

Giove vi fornirà ottime intuizioni oggi e vi permetterà anche di relazionarvi in maniera spigliata con gli altri. Plutone vi fornirà tempismo e saggezza in amore, così come Mercurio, mentre Sole vi darà grandi successi in ambito lavorativo.

Nettuno è molto positivo per i nati dal 12 al 18 maggio. Urano vi dona un eros quasi magico in amore ma occhio a Luna negativa che potrebbe portare un po’ di stanchezza nelle coppie. Giornata un po’ faticosa a lavoro ma saprete tener testa a tutto e tutti.

Venere vi stimola ad agire per affermare la vostra personalità e anche Plutone e Giove sono armonici a livello mentale. Venere vi invita ad agire concretamente per risolvere alcuni problemi di coppia se nati dal 21 al 27 gennaio. Se cercate lavoro mettete in campo tutti i vostri talenti e non fallirete.

Mercurio e Urano vi donano coraggio e volontà in questa giornata. Giove vi guarda un po’ imbronciato in campo amoroso se nati dal 15 al 22 luglio. Sole vi fa pesare pochissimo le fatiche lavorative.

Plutone, Mercurio, Sole e Urano vi contrastano oggi se nati nella seconda decade e anche in particolare se nati dal 12 al 15 agosto. Venere però è molto congeniale e progetta per voi un nuovo amore potenzialmente all’orizzonte. Sempre Venere è armonica anche in ufficio.

Sole, Urano e Mercurio sono tutti armonici se nati dal 7 al 13 settembre, così come anche per i nati di seconda e terza decade. Affettività e dolcezza saranno le armi portate in dono da Luna in amore, mentre a lavoro tenete occhi e orecchie ben aperti.

Marte e Giove sono contrari ma niente di grave. Se siete single Venere vi darà la possibilità di scaldarvi con i piaceri dell’amore, mentre se nati dal 15 al 22 ottobre Luna vi renderà agili e veloci a lavoro.

Nettuno vi sostiene se nati nella terza decade e anche Marte vi genera un grande spirito di iniziativa. Nettuno espande le chance di fare incontri amorosi potenzialmente decisivi, mentre i lavoratori nati dal 4 al 13 novembre godranno della stima dei colleghi.

Luna è molto bela oggi così come Giove. I nati nelle prime due decadi avranno Nettuno e Saturno favorevoli in amore, con Luna che inoltre vi porta un lucido distacco rispetto alle problematiche lavorative.

Mercurio, Urano e Sole vi donano un umore alto se nati nella prima decade, mentre i nati nella terza avranno Marte contrario. Mercurio, Saturno e Nettuno vi sono favorevoli in amore se nati dal 7 al 17 gennaio, mentre a lavoro i vostri capi saranno soddisfatti del vostro impegno.

Urano e Mercurio portano qualche lieve inciampo ma Venere e Giove vi donano salute, intelligenza e ottimismo. Guizzi di genialità e passione in amore emergono grazie a Plutone, mentre a lavoro i nati dal 28 gennaio al 4 febbraio mostreranno grande acutezza strategica e mentale.

Venere è imbronciata ma Nettuno vi favorisce. Urano è in angolo favorevole in amore mentre a lavoro Nettuno e Marte vi spalleggiano dandovi le giuste occasioni per farvi notare.