Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 17 gennaio: nessun 6

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 17 gennaio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 16 gennaio
I numeri vincenti del Lotto del 17 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 17 gennaio 2026:
- Bari: 37 - 83 - 6 - 39 - 54
- Cagliari: 76 - 32 - 75 - 7 - 63
- Firenze: 31 - 50 - 38 - 74 - 51
- Genova: 44 - 4 - 67 - 19 - 8
- Milano: 12 - 11 - 60 - 42 - 70
- Napoli: 86 - 31 - 44 - 87 - 32
- Palermo: 58 - 18 - 26 - 6 - 20
- Roma: 49 - 67 - 14 - 66 - 53
- Torino: 48 - 41 - 42 - 33 - 45
- Venezia: 80 - 83 - 19 - 33 - 5
- Nazionale: 24 - 36 - 32 - 40 - 80
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 17 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 gennaio sono:
4 - 6 - 11 - 12 - 18 - 31 - 32 - 37 - 41 - 44 - 48 - 49 - 50 - 58 - 67 - 75 - 76 - 80 - 83 - 86
Numero oro: 37
Doppio oro: 37 - 83
Extra: 7 - 14 - 19 - 26 - 33 - 38 - 39 - 42 - 51 - 54 - 60 - 63 - 66 - 74 - 87
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 17 gennaio
Ecco i numeri estratti il 17 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 03 - 07 - 41 - 56 - 65 - 83
Il numero Jolly è: 79
Il numero Superstar è: 82
Jackpot del Superenalotto del 17-01-2026: 107.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 20-01-2026: 108.200.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 20 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 154 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 123 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 105 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 97 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 93 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 86 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 84 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 123 estrazioni) - 63 (da 63) - 41 (da 56)
- Cagliari 55 (manca da 97 estrazioni) - 10 (da 80) - 54 (da 60)
- Firenze 42 (manca da 154 estrazioni) - 16 (da 77) - 14 (da 65)
- Genova 34 (manca da 84 estrazioni) - 69 (da 78) - 84 (da 55)
- Milano 73 (manca da 86 estrazioni) - 50 (da 83) - 55 (da 72)
- Napoli 3 (manca da 71 estrazioni) - 41 (da 61) - 84 (da 52)
- Palermo 52 (manca da 73 estrazioni) - 57 (da 67) - 4 (da 49)
- Roma 81 e 31 (manca da 63 estrazioni) - 30 (da 60) - 18 (da 57)
- Torino 89 (manca da 105 estrazioni) - 18 (da 93) - 34 (da 74)
- Venezia 24 (manca da 69 estrazioni) - 86 (da 50) - 1 (da 44)
- Nazionale 6 (manca da 97 estrazioni) - 37 (da 86) - 27 (da 77)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 20 gennaio sono:
- 57 (da 86) - 27 (da 64) - 4 (da 51) - 25 (da 47) - 39 (da 46) - 87 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record