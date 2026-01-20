Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 20 gennaio: i numeri vincenti

Introduzione
Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, martedì 20 gennaio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 20 gennaio 2026:
- Bari: 78 - 48 - 43 - 19 - 39
- Cagliari: 16 - 77 - 87 - 56 - 45
- Firenze: 70 - 38 - 74 - 13 - 82
- Genova: 29 - 51 - 24 - 17 - 90
- Milano: 44 - 08 - 52 - 31 - 70
- Napoli: 73 - 89 - 16 - 72 - 62
- Palermo: 86 - 59 - 10 - 84 - 30
- Roma: 51 - 49 - 35 - 29 - 43
- Torino: 23 - 12 - 74 - 82 - 69
- Venezia: 73 - 64 - 37 - 41 - 72
- Nazionale: 04 - 35 - 65 - 02 - 23
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 20 gennaio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
08 - 12 - 16 - 23 - 29 - 38 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 59 - 64 - 70 - 73 - 77 - 78 - 86 - 87 - 89
Numero oro: 78
Doppio oro: 78 - 48
Extra: 10 - 13 - 17 - 19 - 24 - 31 - 35 - 37 - 41 - 52 - 56 - 72 - 74 - 82 - 84
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 20 gennaio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 08 - 13 - 25 - 60 - 72 - 74
Il numero Jolly è: 78
Il numero Superstar è: 34
Il Jackpot del Superenalotto del 20-01-2026 è di 108.200.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 22-01-2026: 109.100.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.12 di oggi:
SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 3 totalizzano Euro: 60.407,30
- Punti 4: 632 totalizzano Euro: 291,34
- Punti 3: 23.988 totalizzano Euro: 23,14
- Punti 2: 363.419 totalizzano Euro: 5,00
SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 3SS: 114 totalizzano Euro: 2.314,00
- Punti 2SS: 1.616 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 10.109 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 20.373 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 106 totalizzano Euro: 5.300,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.964 totalizzano Euro: 47.892,00
Vincite WinBox 1: 2.239 totalizzano Euro: 55.975,00
Vincite WinBox 2: 258.023 totalizzano Euro: 524.218,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.070
Totale vincite WinBox: 260.262
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 22 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 155 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 124 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 106 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 98 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 94 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 85 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 124 estrazioni) - 63 (da 64) - 41 (da 57)
- Cagliari 55 (manca da 98 estrazioni) - 10 (da 81) - 54 (da 61)
- Firenze 42 (manca da 155 estrazioni) - 16 (da 78) - 14 (da 66)
- Genova 34 (manca da 85 estrazioni) - 69 (da 79) - 84 (da 56)
- Milano 73 (manca da 87 estrazioni) - 50 (da 84) - 55 (da 73)
- Napoli 3 (manca da 72 estrazioni) - 41 (da 62) - 84 (da 53)
- Palermo 52 (manca da 74 estrazioni) - 57 (da 68) - 4 (da 50)
- Roma 81 e 31 (manca da 64 estrazioni) - 30 (da 61) - 18 (da 58)
- Torino 89 (manca da 106 estrazioni) - 18 (da 94) - 34 (da 75)
- Venezia 24 (manca da 70 estrazioni) - 86 (da 51) - 1 (da 45)
- Nazionale 6 (manca da 98 estrazioni) - 37 (da 87) - 27 (da 78)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 22 gennaio sono:
57 (da 87) - 27 (da 65) - 4 (da 52) - 39 (da 47) - 87 (da 45) - 62 (da 41)
