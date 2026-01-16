Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 gennaio: i numeri vincenti

Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 gennaio: tutti i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 16 gennaio.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 15 gennaio

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 16 gennaio 2026:

  • Bari:                  77 - 44 - 68 - 87 - 04
  • Cagliari:            36 - 32 - 18 - 51 - 19
  • Firenze:             55 - 57 - 43 - 17 - 49
  • Genova:            61 - 78 - 31 - 41 - 50
  • Milano:             17 - 04 - 29 - 25 - 03
  • Napoli:              16 - 31 - 85 - 20 - 86
  • Palermo:          36 - 25 - 66 - 76 - 03
  • Roma:               65 - 42 - 41 - 26 - 15
  • Torino:              86 - 38 - 67 - 01 - 17
  • Venezia:            56 - 84 - 67 - 60 - 14
  • Nazionale:        58 - 56 - 80 - 77 - 72

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 16 gennaio

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

 

04 - 16 - 17 - 25 - 31 - 32 - 36 - 38 - 42 - 44 - 55 - 56 - 57 - 61 - 65 - 68 - 77 - 78 - 84 - 86

 

Numero oro: 77

 

Doppio oro: 77 - 44

 

Extra: 01 - 18 - 19 - 20 - 26 - 29 - 41 - 43 - 51 - 60 - 66 - 67 - 76 - 85 - 87

Superenalotto: come funziona

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 16 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 14 - 21 - 24 - 52 - 80 - 86

 

Il numero Jolly è: 57

 

Il numero Superstar è: 14

 

Jackpot del Superenalotto del 16-01-2026: 106.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-01-2026: 1XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 17 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 153 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 122 estrazioni)
  • Torino               89 (manca da 104 estrazioni)
  • Cagliari             55 (manca da 96 estrazioni)
  • Nazionale        6 (manca da 96 estrazioni)
  • Torino              18 (manca da 92 estrazioni)
  • Milano            73 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale       37 (manca da 85 estrazioni)
  • Genova           34 (manca da 83 estrazioni)
  • Milano            50 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 122 estrazioni) - 63 (da 62) - 83 e 41 (da 55)
  • Cagliari           55 (manca da 96 estrazioni) - 10 (da 79) - 54 (da 59)
  • Firenze           42 (manca da 153 estrazioni) - 16 (da 76) - 14 (da 64)
  • Genova           34 (manca da 83 estrazioni) - 69 (da 77) - 84 (da 54)
  • Milano            73 (manca da 85 estrazioni) - 50 (da 82) - 55 (da 71)
  • Napoli            3 (manca da 70 estrazioni) - 41 (da 60) - 84 (da 51)
  • Palermo         52 (manca da 72 estrazioni) - 57 (da 66) - 18 (da 60)
  • Roma              81 e 31 (manca da 62 estrazioni) - 30 (da 59) - 18 (da 56)
  • Torino              89 (manca da 104 estrazioni) - 18 (da 92) - 34 (da 73)
  • Venezia           83 (manca da 74 estrazioni) - 24 (da 68) - 33 (da 56)
  • Nazionale       6 (manca da 96 estrazioni) - 37 (da 85) - 27 (da 76)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 gennaio sono:

 

  • 57 (da 85) - 27 (da 63) - 4 (da 50) - 25 (da 46) - 39 (da 45) - 87 (da 43)

 

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

