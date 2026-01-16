Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 gennaio: i numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 16 gennaio.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 16 gennaio 2026:
- Bari: 77 - 44 - 68 - 87 - 04
- Cagliari: 36 - 32 - 18 - 51 - 19
- Firenze: 55 - 57 - 43 - 17 - 49
- Genova: 61 - 78 - 31 - 41 - 50
- Milano: 17 - 04 - 29 - 25 - 03
- Napoli: 16 - 31 - 85 - 20 - 86
- Palermo: 36 - 25 - 66 - 76 - 03
- Roma: 65 - 42 - 41 - 26 - 15
- Torino: 86 - 38 - 67 - 01 - 17
- Venezia: 56 - 84 - 67 - 60 - 14
- Nazionale: 58 - 56 - 80 - 77 - 72
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 16 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
04 - 16 - 17 - 25 - 31 - 32 - 36 - 38 - 42 - 44 - 55 - 56 - 57 - 61 - 65 - 68 - 77 - 78 - 84 - 86
Numero oro: 77
Doppio oro: 77 - 44
Extra: 01 - 18 - 19 - 20 - 26 - 29 - 41 - 43 - 51 - 60 - 66 - 67 - 76 - 85 - 87
Superenalotto: come funziona
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 16 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 14 - 21 - 24 - 52 - 80 - 86
Il numero Jolly è: 57
Il numero Superstar è: 14
Jackpot del Superenalotto del 16-01-2026: 106.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-01-2026: 1XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 17 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 153 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 122 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 104 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 92 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 85 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 83 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 122 estrazioni) - 63 (da 62) - 83 e 41 (da 55)
- Cagliari 55 (manca da 96 estrazioni) - 10 (da 79) - 54 (da 59)
- Firenze 42 (manca da 153 estrazioni) - 16 (da 76) - 14 (da 64)
- Genova 34 (manca da 83 estrazioni) - 69 (da 77) - 84 (da 54)
- Milano 73 (manca da 85 estrazioni) - 50 (da 82) - 55 (da 71)
- Napoli 3 (manca da 70 estrazioni) - 41 (da 60) - 84 (da 51)
- Palermo 52 (manca da 72 estrazioni) - 57 (da 66) - 18 (da 60)
- Roma 81 e 31 (manca da 62 estrazioni) - 30 (da 59) - 18 (da 56)
- Torino 89 (manca da 104 estrazioni) - 18 (da 92) - 34 (da 73)
- Venezia 83 (manca da 74 estrazioni) - 24 (da 68) - 33 (da 56)
- Nazionale 6 (manca da 96 estrazioni) - 37 (da 85) - 27 (da 76)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 gennaio sono:
- 57 (da 85) - 27 (da 63) - 4 (da 50) - 25 (da 46) - 39 (da 45) - 87 (da 43)
