Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'1 maggio

Urano vi sostiene oggi e vi dona rapidità decisionale. Giove è davvero splendido in amore sia per chi è single che per coloro i quali sono in una relazione di coppia. Gli studenti di ingegneria, chimica e biologia saranno oggi supportati da Plutone.

Sole irrobustisce la vostra salute morale e fisica e pure Marte porta grande armonia familiare. In amore i nati dal 15 al 19 maggio vivranno la possibilità di incontrare una persona speciale. Se anche oggi non smettete di organizzare attività gli astri vi renderanno instancabili.

Giove vi darà una giornata di grande brillantezza così come pure Venere se nati dal 10 al 17 giugno. Sempre Venere favorisce i nati a maggio in amore, specie i single, nonostante la dissonanza di Nettuno. Giove vi aiuta se siete studenti nati nella terza decade.

Urano, Mercurio e Venere sono tutti positivi, così come anche Marte. Chi è ostile invece è Giove, mentre Venere in amore favorirà i nati nella prima decade. Giove è contrario e può togliervi un po’ di concentrazione nello studio se state preparando esami.

Giove vi dona grande buonumore, con Venere positiva in amore se nati dal 17 al 23 luglio, specialmente se single. Giove vi sostiene se state studiando per esami o concorsi.

Luna e Sole sono entrambi benefici se nati dal 29 agosto al settembre, anche se i nati nella terza decade avranno le negatività di Nettuno e Venere. Luna vi stimola a manifestare chiaramente i vostri sentimenti se nati dal 9 al 12 settembre e vi aiuterà anche nello studio.

Venere vi rende sensibili e percettivi insieme a Plutone. Momento molto bello e costruttivo per le relazioni di coppia, mentre Plutone vi dà una grande mano nello studio se nati dal 23 al 27 settembre.

Marte vi sostiene con grande forza mentale nonostante la negatività di Urano. Amore ed eros si intrecciano molto bene oggi grazie a Marte e Nettuno, i single invece avranno la positività di Saturno, che peraltro insieme a Marte porterà affari vantaggiosi oggi.

Giove vi porta ottimismo se nati dal 16 al 19 dicembre. In amore saranno particolarmente favoriti i nati nella terza decade, nonostante Saturno vada invece a toccare negativamente i nati nella prima. Giove e Plutone saranno i paladini degli studenti di economia e diritto.

Luna vi regala una giornata abbastanza soddisfacente con un umore piuttosto alto e una salute buona. Solo Giove e Marte vi contrastano se nati nella seconda e terza decade. Plutone e Nettuno vi aiutano molto in amore, mentre a livello di studio sarà Luna a essere particolarmente benevola.

Vener evi regala grande grinta ed energia vitale. I nati nella prima decade saranno gratificati sia da Venere che da Giove e Plutone in amore, mentre gli studenti universitari avranno un alleato in Mercurio.

Luna e Venere sono dissonanti se nati nella terza decade ma niente di grave. Luna però vi stimola a essere più teneri e sensibili con la vostra dolce metà se nati nella terza decade, così come Giove. Saturno vi consente di ottenere risultati strepitosi nello studio delle materie scientifiche.