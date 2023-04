Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 aprile.

Venere vi è alleata se nati dal 15 al 20 aprile, nonostante Marte contrario. Saturno è positivo in amore per i nati nella prima decade e vi fa essere molto presenti a livello passionale. Vi lasciate alle spalle importanti carichi di lavoro.

Venere è molto luminosa per voi e vi porta armonia fisica e mentale. Nettuno spinge per una fase di rinnovamento se nati dal 14 al 19 maggio. La relazione di coppia funziona, specie se nata ormai da molto tempo. Svolgete tutte le abituali mansioni d’ufficio senza stancarvi più di tanto.

Plutone vi fa aprire a nuove esperienze vitali e anche Giove è propizio oggi. Solo Saturno e Nettuno continuano a remare contro. Venere vi fa essere profondissimi e dolcissimi se nati a giugno in amore, mentre Mercurio vi rende brillanti ed efficienti in uffici se nati nella seconda decade.

Giove è negativo e prova a incrinare la positività del piano astrale odierno. Luna è benefica in amore se nati dal 24 al 30 giugno. Ottime acquisizioni economiche oggi grazie a Saturno e Urano se nati nella prima decade.

Urano e Sole vi remano contro ma Venere è vostra alleata. Marte è moderatamente benefico in amore e vi dona voglia di immergervi in coppia in un ambiente dinamico. I nati dal 12 al 17 agosto saranno dotati di una folgorante velocità nelle mansioni lavorative.

Marte vi allieta la giornata così come Mercurio e Luna se nati dal 5 al 9 settembre. Marte, Luna e Sole mettono molto in risalto la componente erotica dell’amore oggi se nati nella terza decade, nonostante Nettuno dissonante. Urano e Marte vi aiutano a lavoro se nati nella prima e nella terza decade.

Venere e Plutone vi regalano affettività, senso di giustizia e grinta ma anche buon senso e generosità se nati nella seconda decade. Qualcuno sta bussando alle porte del vostro cuore da tempo, apritegli! Plutone e Venere vi danno grosse gratificazioni a lavoro.

Sole e Urano ma anche Plutone vi favoriscono oggi. Nettuno è in una posizione tutto sommato stabile in amore se festeggiate gli anni nella terza decade. Non ingigantite a lavoro ciò che si può minimizzare facilmente.

Giove vi sorregge in maniera trionfale se nati nella terza decade, nonostante la contrarietà di Nettuno. I nati dal 29 novembre al 4 dicembre vivranno slanci romantici e passionali grazie a Luna, mentre a lavoro saprete tenere il polso della situazione.

Plutone, Urano, Nettuno, Mercurio e Sole sono tutti dalla vostra parte, solo Marte è un po’ dissonante per i nati nella seconda decade. Salute e forma fisica sono ravvivati da Urano, mentre in amore Nettuno vi sorride se nati nella terza decade. In ufficio mostrerete grande energia.

Plutone vi rende razionali e organizzati se nati dal 21 al 27 gennaio. Giove e Venere lavorano per farvi valorizzare di più l’aspetto fisico mentre Nettuno porta saggezza e solide basi sentimentali nei rapporti di coppia. Se nati nella prima decade incasserete il plauso dei colleghi a lavoro.

Nettuno vi stimola molto se nati dal 13 al 19 marzo, così come Sole e Urano. Potreste dover lavorare a un’evoluzione benefica della vostra relazione oggi, per via di un bisogno di cambiamenti. Saturno vi darà inoltre grandi occasioni lavorative da sfruttare.