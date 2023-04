Oroscopo del 26 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 aprile.

Marte è dissonante ma Giove vi sostiene oggi se nati ad aprile. Riversate la vostra passionalità sul partner se nati dal 26 al 31 marzo. Vi attrezzate con grande vigore per far funzionare le cose a lavoro grazie a Saturno.

Mercurio vi sostiene oggi ma Luna è negativa se nati dal 29 aprile al 4 maggio. Volate di fiore in fiore e non vi fermate su nessuno in questo periodo prolifico da single. Venere vi rende autorevoli e razionali a lavoro se nati nella seconda decade.

Plutone vi regala una giornata con ottima forma fisica. In amore ci sarà uno scambio fertile di emozioni e comunicazione, mentre in ufficio Giove vi darà la chance di venire apprezzati in modo corale.

Giornata altalenante oggi anche se Saturno, Urano, Marte, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte. Giove però non vi è alleato se nati dal 15 al 18 luglio. Calore emotivo e umano di grande intensità oggi nei rapporti di coppia. Urano vi aiuterà molto a lavoro se nati nella seconda decade.

Giornata particolarmente frizzante con Marte e Luna molto positivi. Sempre Luna vi predispone a una bella intesa con il vostro attuale partner e Venere vi darà pure slancio erotico. Se lavorate, sarete favoriti qualora siate nati nella seconda decade.

Momento astrologico di grande produttività grazie a Sole, Urano e Mercurio se nati nella seconda o terza decade. Mercurio e Luna vi daranno anche la giusta espansività emotiva per concentrarvi sulla persona amata. Se siete liberi professionisti Urano vi darà tutte le risorse per far bene oggi.

Luna vi apre a una comprensione nuova di svariate circostanze. Marte e Giove sono un po’ tesi in amore ma Venere e Luna sono invece molto romantici. Plutone vi favorisce a lavoro con un clima di giustizia e armonia se nati a settembre.

Saturno e Marte continuano la loro insistente azione positiva, nonostante un Urano un po’ in contrapposizione. Se nati dal 10 al 13 novembre vi esalterete molto in amore, mentre a lavoro mostrerete una grinta notevolissima.

Plutone vi aiuta con influssi benefici se nati a dicembre. Momento positivo per i sentimenti sempre grazie a Plutone, mentre Giove vi darà grande abilità per i lavori da svolgere in gruppo.

Saturno e Urano sono notevoli oggi ma Marte porta qualche basso in mezzo agli alti. I nati a dicembre facciano attenzione alle malattie respiratorie stagionali. In amore ci sono progetti di coppia a lungo termine se nati nella terza decade, mentre Urano spiana i vostri passi a lavoro se nati a gennaio.

Scenario lieto oggi grazie a Venere ma va detto che Luna, Mercurio, Urano e Sole sono parecchio contrastanti. Se nati nella prima decade dovrete chiarire una situazione sentimentale con una persona e ce la farete grazie a Venere, che peraltro porterà in voi cambiamenti affettivi molto importanti se nati dal 14 al 19 febbraio. Plutone vi rende molto ludici in ufficio se nati nella prima decade.

Mercurio vi regala grande salute psicofisica e peraltro un nuovo amore potrebbe presto affacciarsi all’orizzonte se siete nati nella terza decade. Sempre se nati nella terza decade Nettuno vi favorirà a lavoro.